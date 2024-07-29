США, Японія та Південна Корея підписують пакт у сфері безпеки: ключові положення

Серед основних положень документа — зміцнення співробітництва в галузі безпеки та підтримка статус-кво у водах Індо-Тихоокеанського регіону на тлі стратегічного партнерства РФ і КНДР.

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Голови оборонних відомств Японії, Південної Кореї та США на першій в історії зустрічі підписали історичну тристоронню угоду про безпеку. Документ було підписано на тлі "серйозної стурбованості з приводу всебільшої співпраці Росії та Північної Кореї", а також односторонніх спроб змінити статус-кво в регіоні. Про це 28 липня повідомило видання Defense One.

У спільній заяві США, Японії та Південної Кореї наголошується, що нова тристороння рамкова програма співробітництва в галузі безпеки включатиме політичні консультації, обмін інформацією, спільні навчання та інші заходи для забезпечення миру та стабільності в регіоні та за його межами.

Тристороння заява також затверджує рішуче неприйняття будь-яких односторонніх спроб змінити статус-кво у водах Індо-Тихоокеанського регіону, — явне посилання на Китай і Тайвань. Країни висловили загальну стурбованість з приводу дій, які не відповідають міжнародному праву, закріпленому в Конвенції ООН.

Спільні зусилля США й Японії з розробки ракет

Сполучені Штати і Японія також оголосили про нові зусилля зі спільного розроблення та виробництва ракет і засобів контрудару. Серед ключових тем обговорення була розробка протиракетних систем, таких як PAC-3 MSE від Lockheed Martin і AIM-120 AMRAAM від Raytheon. Міністр оборони США Ллойд Остін наголосив на важливості цих зусиль для зміцнення оборонного потенціалу обох країн.

"Важливим є те, що ми взяли на себе зобов'язання працювати разом над створенням потенціалу для нанесення контрударів. І ця прихильність реальна, і наші співробітники продовжують виконувати важку роботу, щоб це стало реальністю. І я дуже радий цьому", — заявив з нагоди держсекретар США Ентоні Блінкен.

Міністр оборони Японії Мінору Кіхара, зі свого боку, окремо згадав острови Сенкаку, які контролює Японія, і на які претендує Китай. Він заявив, що в будь-якій "непередбачуваній ситуації" може бути залучена п'ята стаття японо-американського договору.

Сторони також обговорили незаконну торгівлю зброєю та передачу високих технологій між Росією та КНДР і пообіцяли "продовжувати забезпечувати дотримання санкцій Радбезу ООН у тісній співпраці з міжнародною спільнотою".

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Нагадаємо, 20 липня стало відомо, що США хотіли отримати додаткові ракети для комплексів ППО Patriot завдяки розширенню виробництва в Японії. Однак перепоною стала нестача одного критично важливого компонента від компанії Boeing.