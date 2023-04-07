Оригінальна прем'єра від Netflix. Діти рятують хижаків від найнебезпечнішого звіра – людини

7 квітня на Netflix прем'єра "Чупа" — про те, як хлопчик рятує фантастичну чупакабру.

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Напевно, діти знають якусь універсальну мову для того, щоб розуміти тварин — найдивніших, хижих і навіть начебто смертельно небезпечних. Саме хлопчик-вікінг знайшов підхід до Беззубика у мультфільмі "Як приручити дракона", при тому що дорослі десятиліттями воювали з драконами. Будь-якій дитині часто здається, що її не розуміють, вона почувається самотньою, тому їй так хочеться завести четвероного друга — котика чи собаку. Але іноді це може бути фантастична чупакабра, якій приписують вбивство худоби, а насправді вона — наймиліша творіння.

Всюдисущий Netflix 7 квітня випускає фільм "Чупа", де 13-річний Алекс потоваришував із чупакаброю. А у двох інших нещодавніх стрічках дітям вдалося зробити друзями тигра та крокодила. Але це не означає, що ці звірі не мають ворогів. Навпаки, у всіх трьох випадках діти змушені рятувати хижаків від інших дорослих людей. Адже звіра немає страшнішого, ніж людина — без любові.

"Чупа"/Chupa

США, 2023, пригоди, драма, фентезі

Прем'єра: 7 квітня

У ролях: Деміан Бічір, Еван Віттен, Крістіан Слейтер

В основі сюжету фільму "Чупа" — пригоди 13-річного хлопчика Алекса. Підліток навідується разом із усією родиною до свого дідуся до Мексики. І там, у сараї на ранчо, Алекс виявляє чупакабру, що сховалася.

Чупакабра (ісп. chupacabras від chupar "смоктати" + cabra "коза"; дослівно — "смокче кіз, козячий вампір") — це міфологічне істота, персонаж місцевого фольклору. Згідно з легендою, чупакабра вбиває тварин (переважно кіз) та висмоктує у них кров.

Достовірних відомостей про існування чупакабри немає. Проте ЗМІ періодично поширюють свідчення очевидців, які надходять із різних регіонів, нібито бачили чупакабру. Найчастіше за неї приймають звичайних тварин: собак, койотів, лисиць, шакалів, видозмінених внаслідок хвороб чи мутацій.

Міська легенда про чупакабр бере свій початок у 1950-х роках, коли в Пуерто-Ріко виявили кількох мертвих кіз, у яких була висмоктана кров. У середині 1990-х років легенда набула широкого поширення, в основному завдяки телебаченню та інтернету. Чупакабра стала героєм художніх фільмів, серіалів, книг та мультфільмів.

Трейлер фільму грамотно показує напружену атмосферу, спочатку змушуючи глядачів вважати, що "чупа" небезпечна. Але насправді чупакабра виявляється доброю та милою і стає другом для Алекса, який намагається захистити її від місцевих мешканців та одного завзятого вченого. Завдяки спільним пригодам Чупи, Алекса та його близьких — хлопчик зближується зі своєю родиною.

Режисер Хонас Куарон так і задумував — переосмислити легенду про чупакабр, щоб використати страшний міф для розкриття історії сім'ї. Як зразок він узяв фільм Стівена Спілберга "Інопланетянин" (1982).

"Я великий шанувальник "Інопланетянина" і вважаю, що подібні історії такі сильні, тому що грають на ідеї про те, що дорослі неправильно розуміють дітей. Чупа може бути монстром, але вона єдина, хто дійсно розуміє, через що проходить Алекс. Зв'язок між хлопчиком та істотою настільки чистий, що словами важко пояснити", — пояснив режисер.

Трейлери фильму "Чупа"

"Тигр і я"/Tiger's Nest

Італія, 2022, драма, пригоди, сімейний

У ролях: Клаудія Джеріні, Санні Павар, Амандіп Сінгх

Батьки Балмані загинули під час землетрусу в Катманду, і з того часу хлопчик живе у притулку. Найбільше дбає про нього Ханна. Вона також росла сиротою, тож розуміє хлопчика. Але якою б чуйною вона не була, батьків це все одно не замінить. Балмані страждає від набридливих жартів однолітків і хоче повернутися до себе додому.

Одного разу він випадково стає свідком полювання браконьєрів: вони вбивають тигрицю і саджають її дитинча в клітку. Скориставшись тим, що злочинці відволіклися, хлопчик рятує тигреня.

Балмані називає тигреня Мукті. Колись від матері він чув, що в Гімалаях є обитель, де ченці надають допомогу одиноким молодим тиграм — називається вона "Гніздо тигра". Саме туди друзі й вирушають. А за слідом хлопчика і тигреня йдуть браконьєри.

У трейлері Балмані з пляшечки годує тигреня, а у фіналі його — підрослого — відпускає. Це торкнеться кожного серця.

Трейлери фильму "Тигр і я"

Мій домашній крокодил/Lyle, Lyle, Crocodile

США, 2022, пригоди, комедія, мюзикл, фентезі

У ролях: Констанс Ву, Скут Мак Нері, Хав'єр Бардем

Крокодил Ліл живе у Нью-Йорку і обожнює… співати. Його виявляє у зоомагазині циркач. Він хоче зробити з крокодила зірку манежу, але Ліл боїться сцени. Тоді новий знайомець залишає крокодила на горищі будинку, куди незабаром в'їжджає сімейство.

Тато — професор математики, мама — домогосподарка, а також їхній синок. Незабаром вони з'ясовують, що на горищі живе ні багато ні мало, а цілий крокодил, що співає. Хоч і добрий як відомий улюбленець дітей — крокодил Гена.

Деякі люди підло намагаються замкнути цього зеленого артиста в зоопарку.

Бардем у ролі циркача — чудовий. Крокодил у ролі себе — теж.

Картина знята не без віртуозності: смілива фантазія виглядає цілком органічно і де треба вибиває сльозу, а де треба викликає сміх.

Трейлери фильму "Мій домашній крокодил"

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