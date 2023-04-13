День рок-н-ролла. Топ-5 ударных фильмов о рок-кумирах, которые вас точно зацепят

Ко Дню рок-н-ролла Фокус подобрал пять выдающихся картин о рок-звездах: Элвисе Пресли, Элтоне Джоне, Фредди Меркьюри и Джиме Моррисоне.

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13 апреля мир отмечает Международный день рок-н-ролла, хотя связанное с ним историческое событие произошло на день раньше. 12 апреля 1954 года белый музыкант Билл Хейли (Bill Haley) записал сингл "Рок круглые сутки" (Rock Around The Clock), ставший знаковым в новом музыкальном направлении. Но и тут не обошлось без кино. Песня на самом деле стала мегапопулярной только в качестве саундтрека фильма "Школьные джунгли" (1955) – здесь ее ждал фурор. Рок-н-ролл породил ярких звезд, которые поднялись на вершины хит-парадов и достатка.

Фокус даст вам пять ударных фильмов о них.

Само рождение рок-н-ролла происходило примерно так. Темнокожие рабы, которых свозили в Америку из Африки, в утешение себе придумали три типа песен: религиозные (спиричуэлс), трудовые и блюз. А ритм для них был прихвачен из Африки — шаманский. После войны между Севером и Югом в США были распущены военные духовые оркестры, афроамериканцам белые стали за копейки продавать духовые инструменты. Блюз стал основой джаза и выдвинул на первый план темнокожих звезд-джазменов: афроамериканцы взяли реванш за столетия унижений.

В середине сороковых была изобретена электрогитара. Блюз (в переводе — "грустный") — музыка печальная, а молодежи нужна была танцевальная. И темп блюза стал ускоряться в духе ковбойских танцулек, что и есть кантри-энд-вестерн. Формула нового жанра: черный ритм-энд-блюз + белый кантри-вестерн = рок-н-ролл.

Само слово "рок-н-ролл" придумал белый диджей радиостанции Кливленда Алан Фрид. Ритм-энд-блюз, как музыка черных, был под негласным запретом. Чтобы протащить быстротемповый черный блюз,Фрид его переназвал в рок-н-ролл (rock-n-roll), то бишь, "крутись-и-вертись" – те же танцульки.

Первыми звездами рок-н-ролла стали чернокожие музыканты: Литл Ричард, Фэтс Домино, Чак Берри – и еще с десяток имен. Причем они стали популярны и у белой молодежи. Первой звездой рок-н-ролла среди белых исполнителей стал певец гитарист Билл Хейли, а королем нового стиля стал легендарный Элвис Пресли. О нем и наш первый фильм.

"Элвис" (2022). Первое пробуждение зверя рок-н-ролла

США, Австралия, 2022, драма, мюзикл

В ролях: Остин Батлер, Том Хэнкс, Оливия ДеДжонг

В картине первое мощное выступление Элвиса Пресли обставлено как некий магический ритуал. Сначала юный Элвис слушал черный госпел и блюз в протестантских церквях. Пресли обратил внимание, что шаманская музыка очень хорошо легла в русло свежепридуманных служб протестантских церквей Америки. Он увидел, что созданное там особое настроение – смесь молитв и музыки – довольно быстро помогает темнокожим прихожанам впадать в транс. Пресли запомнил эти приемы и их действие на массы. И вот новичок – на сцене, белый парень исполняет черную музыку. И сразу – сильнейшая, трансовая реакция женской части зала, в том числе на сексуальные ритмические движения певца.

Что касается музыки, то в фильме мастерски вставлены роковые повизгивания электрогитары в исполнени Элвиса. Такого инструмента не могло быть в 1955 году – гитара так "завыла" в конце 1960-х. Но создатели хотели показать магические возможности рока, то, как некая новая электрическая сила мистически воздействует на юных слушателей и особенно слушательниц – буквально сносит им крышу.

Паренек, который недавно водил грузовик, становится миллионером, "королем рок-н-ролла", властителем дум и законодателем мод. Но поднялся Элвис Пресли так высоко не без помощи продюсера полковника Паркера, а тот запросил за свои услуги слишком большую цену – свободу.

Трейлер фильма "Элвис", 2022

Богемская рапсодия / Bohemian Rhapsody: путь гения

США, Великобритания, 2018, биография, драма, музыка

В ролях: Рами Малек, Люси Бойнтон, Джозеф Маццелло

Фильм "Богемская рапсодия" (2018) при бюджете $52 млн в прокате собрал почти $1 млрд — абсолютный рекорд для музыкальной биографической ленты. Участники рок-группы Queen воплотили в ней свою историю, потратив на это восемь лет.

В фильме вокалиста группы Фреди Меркьюри играет не слишком на него похожий актер Рами Малек, который за эту роль получил "Оскар" и "Золотой глобус". Магию и силу голоса Фредди он передает своими огромными светлыми глазами (у Фредди — карие) — это удивительный режиссерский ход.

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Фильм "Богемская рапсодия" перевернул представление о Меркьюри. Оказалось, что лидер группы Queen — застенчивый, неуверенный в себе человек, а его творчество носит религиозный характер — этого не ожидалось на фоне его поведения на сцене и скандалов, раздуваемых медиа.

Композицию "Богемской рапсодии" в картине продюсер не разрешает пускать в радиоэфир. Он справедливо замечает: мало того, что у нее неформатная длина — 6 минут, так еще и не поймешь, о чем она. Опытный менеджер, работавший с Pink Floyd, напрямую спрашивает автора, тыкая пальцем в распечатанный текст песни: "А что такое "басмала"?" Фредди не ответил. Но не стал ничего переделывать. И, уйдя, бросил камень в окно студии.

Почему Меркьюри не стал объяснять смысл слова "басмала"? Да потому, что это вступление перед каждой молитвой в Коране: "Во Имя Аллаха, Милостивого и Милосердного". Сложно объяснить менеджеру, зачем автор туда это вставил. Певец вообще не слишком старался разжевывать содержание "Богемской рапсодии", рассказывая в интервью: "Это одна из тех песен, которые заставляют вас домысливать. Я считаю, что всем надо просто слушать ее, думать о ней, а потом уже делать догадки насчет того, о чем она".

В ленте очевидно, что Меркьюри — гений. А гений — от латинского "дух". Поэтому несмотря на гиперзастенчивость Фредди, сверхстранность и суперчувствительность, в его присутствии другим членам коллектива как-то не по себе. И, конечно, на ребят действует космос творений Фредди Меркьюри, их сила, стоящая по другую сторону реальности. Большинство его вещей — гимны (с религиозным оттенком), что в диковинку для рока.

Вскоре у Фредди Меркьюри от славы и денег закружилась голова, он бросил группу в 1984 году, уйдя в загулы и работая над сольником. Но он понял: Queen — его храм, его товарищи по духу. Он без них не может. Кульминация картины — Фредди извиняется перед друзьями-соратниками, кается, получает прощение и только здесь признается, что у него СПИД. Причем он не испугался: "Не жалейте и не сочувствуйте мне, просто помогите мне быть тем, кто я есть — артистом" (помните строчку о ненужности сострадания из "Богемской рапсодии"?). У Фредди Меркьюри настолько сильный дух, что он не боится приближающейся смерти. Последние шесть лет (1985–1991) Queen творили все вместе и сделали столько, сколько другие и за двадцать не успеют.

Рами Малек получил за роль Фредди вполне заслуженный "Оскар".

Трейлер "Богемской рапсодии", 2018

"Синг Стрит" / Sing Street: история взросления

Ирландия, Великобритания, США, 2016, комедия, драма

В ролях: Фердия Уолш-Пило, Келли Торнтон, Мария Дойл Кеннеди

На сайте Rotten Tomatoes рейтинг у этой картины составляет 95%. И зрители поддержали – бюджет окупился в четыре раза. Мы разделяем восторг и одних, и других – и текст, и визуальная составляющая здесь выше крыши. "Синг Стрит" — это практически безупречная картина, соединяющая в себе черты социального фильма и мюзикла.

Она не о конкретной рок-звезде – а вообще о становлении парня, как личности – через музыку.

Романтичный подросток Конор из-за финансовых неурядиц родителей вынужден перейти из частной школы в государственную, на религиозной основе. В новой среде он сталкивается с грубостью и невежеством – его в школе "прессует" хулиган. К нему придирается преподаватель – католический священник. Но парень не сдался – вскоре он обзаводится друзьями и влюбляется в красавицу-старшеклассницу.

Чтобы подкатить к понравившейся девочке, Конор придумал легенду, что приглашает ее на съемки клипа его рок-группы. Звучит?! Все это круто, только одна незадача: группы пока нет. Придется ее в срочном порядке сколотить. Группу назвали по названию школы Sing Street.

Погрузившись в музыкальную стихию, ребята берут ответственность за себя, свое творчество и начинают взрослеть. В фильме мы слышим Rio, Duran Duran, A-ha. Да и у Конора с друзьями постепенно начинают получаться свои хиты. И преподаватель-придира получит достойный ответ – в песне.

Пройдя через массу неприятностей, в том числе через развод родителей, Конор выходит из всего этого победителем.

Очень вдохновляющий фильм.

Трейлер фильма "Синг Стрит", 2017

Рокетмен / Rocketman: исповедь брошенного ребенка-вундеркинда

США, Великобритания, 2019, биография, драма, мюзикл

В ролях: Тарон Эджертон, Джейми Белл, Ричард Мэдден

Кому-то повезло с отцом, Реджинальду Дуайту (будущий Элтон Джон) — наоборот. Жизнь звезды в картине определяется нелюбовью к Реджи отца-военного. Вероятно, он не любил свою жену, мать Элтона, и перенес эту нелюбовь на сына. Папаша не любил упорно, самозабвенно и твердо!

— Ты обнимешь меня? – спросил как-то маленький Реджи папу.

— Зачем? Ты же не девочка? – отрезал отец.

Эти слова и определили судьбу звезды: если для того, чтобы тебя любили, нужно стать девочкой – он станет ей.

Дуайт был ребенком-изгоем, которого все игнорировали. Кроме бабушки, сказавшей: "Я всегда знала, что ты у меня особый". Именно она способствовала его музыкальным успехам, которые он делал с четырех лет (как и Моцарт, произведения которого он играл в Королевской Академии).

Как только Реджи садился за фортепьяно, в пустоту его сердца с небес начинала водопадом литься божественная музыка, делавшая его слушателей счастливыми. Словно небеса компенсировали ему недостаток родительского внимания.

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Все его последующие арт-выходки: клоунские костюмы, гигантские воздушные шары на сцене – попытки устроить себе праздник, словно малышу в Макдональдсе на день рождения. Однако сам Элтон Джон не находил личного счастья.

Став уже мировой звездой, он приехал к папе, давно к тому времени бросившему его мать. У того была новая семья – двое пацанов.

"Они твои поклонники", — сказал с улыбкой батя. Когда принесли пластинку для автографа и рок-стар начал подписывать "Папе…", тот перебил его: "Напиши — Артуру. Это для моего сослуживца – твоего поклонника". Понятно, что и спустя двадцать лет бедный Элтон не дождался обнимашек. Отсюда депрессии и попытки суицида.

Элтон Джон, этот вечный ребенок (как, собственно, и Моцарт, и Элвис) устраивал праздник для зрителей на публичной стороне своей жизни и мучился одиночеством – на ее закулисной, интимной стороне. Американский любовник-менеджер просто использует его гений, доводя до исступления изменами. Выйдя за Элтона замуж, его пытается вытащить из ямы милая женщина-звукорежиссер, но – безрезультатно.

На встрече психологической группы Элтон Джон в своей фантазии видит себя десятилетним щербатым толстячком. И мальчик себя же – взрослого – трогательно просит, как просил отца: "Обнимешь меня?".

Элтон мирится с родичами, друзьями, поэтом-соавтором Топином, обретает новую семью и усыновляет детишек. Триумфально звучит хит I'm Still Standing.

Трейлер фильма "Рокетмен", 2019

Дорз / The Doors (1999): сгореть на работе

США, Франция, 1999, біография, драма

В ролях: Вэл Килмер, Мег Райан, Кайл МакЛоклен

В фильме показано, как два бывших студента киношколы Рэй Манзарек и Джим Моррисон столкнулись на калифорнийском пляже, и вот тогда именно такое название для их совместной группы предложил Джим. Эрудированному клавишнику Манзареку оно показалось попсовым. Но он тут же провел ассоциации с романом Олдоса Хаксли "Двери восприятия. Рай и ад" и восхитился точно найденным образом. Doors – двери в иное!

Для характера творчества Джима Моррисона немалое значение имела и первая книга Ницше "Рождение трагедии из духа музыки", где немецкий философ определял два основных начала в культуре: аполонническое и дионисийское. Первое – созерцательность, покой, разум. Второе – экстаз, магия, стихия. Джим Моррисон не только предпочитал второе, но даже заявлял, что он сам – живое воплощение бога Диониса. Как-то он заметил в интервью о своей группе: "Нам никогда не удавались дневные выступления. Мне кажется, нам необходима ночь и своего рода театральная атмосфера для работы. В дневном свете есть нечто, что рассевает магию".

Но его "дионисизм" переходил все границы. Запои и пьяные выходки, демонстрация со сцены половых органов стали "рабочими буднями" рок-звезды. На Джима Моррисона было заведено около двадцати дел о "нарушении правопорядка". Но он продолжал верить, что такой способ постижения реальности наиболее приемлем для поэта. А именно поэтом считал себя Моррисон в первую очередь. Действительно, его стихотворения были яркими и самобытными ("Мои стихи похожи на голодных волков, но стих о тебе прекрасен…", "Радуга в грозу — мир из цветных полос…").

В фильме есть забавная знаковая сцена. Джим Моррисон встречает художника, короля поп-арта Энди Уорхола на вечеринке. Камера фокусируется на золотом телефоне, который Уорхол предлагает Моррисону, говоря: "Кто-то дал мне этот телефон … Мне сказали, по нему я могу поговорить с ним с Богом. Но мне нечего пока сказать. Бери"

Моррисон звонит через какое-то время. На том конце раздается голос Уорхола. Джим молча оставляет золотой телефон бездомному.

Трейлер фильма "Дорз", 1991

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