Фильм Бена Аффлека о том, как Nike смогла заключить уникальный контракт с Майклом Джорданом, заслуженно может претендовать на "Оскар".

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Мэтт Деймон и Бен Аффлек сняли чудесную историю успеха — то, что обожает американский зритель, да и другим интересно. Это то, с чем они ворвались когда-то в Голливуд — фильм о математике-самородке "Умница Уилл Хантинг" (1997), отхватив за сценарий "Оскар". Но в новом релизе есть отличие: Майкл Джордан тут возводится до уровня божества баскетбола, в культ которого надо верить. Однако его сила не только в идеальном примере как спортсмена, а в том, что его образ принесет миллиарды, если в него вложить миллионы. Именные кроссовки – кнопка для успешного старта. Решающую роль на контракте с Nike сыграла мать Майкла, потребовав от них невозможного. Компания, стиснув зубы, пошла на это. Ее условие несло огромный риск для бизнеса.

По сюжету на дворе — 1984 год. Компания Nike по охвату рынка спортивной обуви сильно уступает своим конкурентам, но главный враг — немецкий Adidas. Компания Nike по показателям на тот момент была в свободном падении. Нужно было совершить что-то чрезвычайное.

Заведующий баскетбольным сектором Nike менеджер Сонни Вакаро (Мэтт Деймон) видит потенциал в 21-летнем спортсмене Майкле Джордане. Более того, он считает, что Майкл — супергерой, божество, миф. К этому выводу он пришел после просмотра матча двухлетней давности. Там, во-первых, на юную звезду работали гораздо более опытные игроки команды, а во-вторых, забивая решающий гол на последней минуте игры, 19-летний паренек был абсолютно спокоен. Слово "абсолютно" — главное. Майкл Джордан, как юный Д'Артаньян, уверенно орудующий шпагой в 18-ть, уверен, что станет маршалом.

Вакаро представлен в фильме коммерческим провидцем, верящим, что Майл Джордан будет не просто звездой, а самим олицетворением баскетбола для мира. И это его преклонение перед Майклом носит несколько религиозный оттенок. Но, как любая подобная вера в США, она должна быть подкреплена чеком.

Фильм про Майкла Джордана без Майкла Джордана

В ленте — полная мифологизация Джордана. Именно поэтому мы практически не видим спортсмена. И это поразительно: фильм про Майкла Джордана без Майкла Джордана. Но такой прием в драматургии уже не раз использовался.

Тот же прием был в спектакле об Иисусе Христе "Царь Иудейский" великого князя Константина Романова (постановка шла в Киеве). Синод запретил делать из Иисуса персонажа. В спектакле все говорят о Христе, все действие крутится вокруг его фигуры, но на сцене Иисуса нет. Тот же прием использовал Михаил Булгаков в пьесе "Александр Пушкин (Последние дни)": речь там о дуэли поэта, о ее последствиях, но поэт как персонаж в "Последних днях" отсутствует.

Черно-красная пара Air Jordan нарушала регламент НБА, Nike пришлось заплатить $5 тыс. штрафа за каждый выход Майкла Джордана на игру Фото: Getty Images

И этот же прием использует Бен Аффлек, который помимо актера (он играет здесь основателя Nike Фила Найта) еще и режиссировал картину.

Уже в 21 год Джордан, как все божества, был недоступен для каких-то там сотрудников Nike. К тому же лично он без ума от Adidas – главных конкурентов Nike. В крайнем случае, он натягивает на ноги кроссовки Converse. О чем Вакаро и сообщил спортивный агент Джордана. Весь фильм – решение проблемы: как подобраться к звезде?

Мама решает все

Вакаро надоумил его коллега: "Мама решает все". И вот Сонни отважился на авантюру. Хотя Майкла Джордана нам не показывают (он присутствует как тень, со спины, в виде голоса), мама его из плоти и крови. Причем сам Джордан настоял, чтобы его мать сыграла Виола Девис (лауреатка премий "Оскар", "Эмми", "Грэмми" и "Тони") — очень харизматичная актриса.

Кадр из фильма "Эйр". Менеджер Nike (Мэтт Деймон) и мама Джордана (Виола Дэвис)

Обходя всех и вся, Вакаро едет знакомиться с семейством Джорданов (автор рецензии и сам прибегал к этому методу — когда Андрей Данилко отказывался общаться с украинскими медиа, сделал к его сорокалетию интервью с мамой звезды, приехав к ней в село).

Nike к ногам баскетбольного божества и его мамы приносит огромное количество денежных средств (это почти "жертвоприношение"), гораздо больше, чем предлагают мощные конкуренты: бюджет в $250 тыс., рассчитанный изначально на трех баскетболистов. Плюс новая идея — разработанные лично для Майкла Джордана кроссовки Air Jordan ("Воздушный Джордан" его прозвище за высокие прыжки).

Тут еще одна жертва: черно-красная пара Air Jordan нарушала регламент НБА. По правилам лиги, 51% поверхности обуви должны быть черного или белого цвета. Nike пришлось платить $ 5тыс. штрафа за каждый (!) выход баскетболиста.

Но маме Майкла и этого показалось мало: она попросит у Вакаро невозможное. Он чуть ли не в слезах станет об этом говорить с директором и основателем компании Найтом. Того мамино требование тоже повергает в шок.

Что это было — смотрите в кинотеатре.

Фильм "Эйр" — что на выходе

Фильм прекрасно сбалансирован.

Он гораздо интереснее, чем можно было подумать, исходя из ролика.

Мэтт Деймон специально набрал вес для роли — тут он немного толстячок, видимо, чтобы подчеркнуть его собственную неспортивность. В целом картина очень мотивационная — после нее сразу хочется свернуть горы, или хотя бы холмы — на соседней улице.

Каковы исторические факты?

Ожидания от той первой сделки с Майклом Джорданом (и его мамой) у Nike были достаточно скромные. На продажах именных кроссовок Джордана компания хотела заработать $3 млн за три года сотрудничества. А на выходе получилось — $126 млн (с тем маминым "драконовским" условием). Все это завершилось через 38 лет сотрудничества миллиардными суммами для обеих сторон.

Компания вышла в число мировых лидеров, а Майкл Джордан сегодня богатейший спортсмен с состоянием в $1,7 млрд. Причем, Майкл получил большую часть денег нет за игру в НБА, а от коммерческих сделок, связанных с баскетбольными атрибутами.

Но это все в 1984 году висело на волоске.

И лично Майкл Джордан не очень хотел подписывать сделку.

Виват, мама!

На наш взгляд, как минимум номинацию на "Оскар" дуэт Деймон-Аффлек заслужил. И Виола Дэвис, понятно.

Трейлер фильма "Эйр"

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