"Ейр" Метта Деймона та Бена Аффлека. Чому цю історію успіху потрібно подивитись кожному
Фільм Бена Аффлека про те, як Nike змогла укласти унікальний контракт із Майклом Джорданом, заслужено може претендувати на "Оскар".
Метт Деймон та Бен Аффлек зняли чудову історію успіху — те, що обожнює американський глядач, та й іншим цікаво. Це те, з чим вони колись увірвалися до Голлівуду — фільм про математику-самородку "Розумник Вілл Гантінґ" (1997), відхопивши за сценарій "Оскар". Але в новому релізі є відмінність: Майкл Джордан тут зводиться до рівня божества баскетболу, в культ якого треба вірити. Однак його сила не тільки в ідеальному прикладі як спортсмена, а в тому, що його образ принесе мільярди, якщо вкласти мільйони. Іменні кросівки — кнопка для успішного старту. Вирішальну роль на контракті з Nike зіграла мати Майкла, вимагаючи від них неможливого. Компанія, стиснувши зуби, пішла на це. Її умова мала величезний ризик для бізнесу.
За сюжетом надворі — 1984 рік. Компанія Nike з охоплення ринку спортивного взуття сильно поступається своїм конкурентам, але головний ворог – німецький Adidas. Компанія Nike за показниками на той момент була у вільному падінні. Потрібно було зробити щось надзвичайне.
Завідувач баскетбольного сектору Nike менеджер Сонні Вакаро (Мет Деймон) бачить потенціал у 21-річному спортсмені Майклі Джордані. Понад те, він вважає, що Майкл — супергерой, божество, міф. Цього висновку він дійшов після перегляду матчу дворічної давнини. Там, по-перше, на юну зірку працювали набагато досвідченіші гравці команди, а по-друге, забиваючи вирішальний гол на останній хвилині гри, 19-річний хлопчина був абсолютно спокійний. Слово "абсолютно" — головне. Майкл Джордан, як юний Д'Артаньян, який впевнено орудує шпагою у 18, впевнений, що стане маршалом.
Вакаро представлений у фільмі комерційним провидцем, який вірить, що Майл Джордан буде не просто зіркою, а самим уособленням баскетболу для світу. І це його схиляння перед Майклом має кілька релігійний відтінок. Але, як будь-яка подібна віра у США, вона має бути підкріплена чеком.
Фільм про Майкла Джордана без Майкла Джордана
У стрічці — повна міфологізація Джордана. Саме тому ми практично не бачимо спортсмена. І це вражаюче: фільм про Майкла Джордана без Майкла Джордана. Але такий прийом у драматургії вже неодноразово використовувався.
Той самий прийом був у спектаклі про Ісуса Христа "Цар Юдейський" великого князя Костянтина Романова (постановка йшла у Києві). Синод заборонив робити з Ісуса персонажа. У спектаклі всі говорять про Христа, вся дія крутиться навколо його постаті, але на сцені Ісуса немає. Той самий прийом використав Михайло Булгаков у п'єсі "Олександр Пушкін (Останні дні)": мова там про дуель поета, про її наслідки, але поет як персонаж у "Останніх днях" відсутня.
І цей прийом використовує Бен Аффлек, який крім актора (він грає тут засновника Nike Філа Найта) ще й режисирував картину.
Вже в 21 рік Джордан, як усі божества, був недоступний для якихось співробітників Nike. До того ж особисто він божеволіє від Adidas – головних конкурентів Nike. У крайньому випадку він натягує на ноги кросівки Converse. Про що Вакаро і повідомив спортивний агент Джордана. Весь фільм — вирішення проблеми: як підібратися до зірки?
Мама вирішує все
Вакаро здивував його колега: "Мама вирішує все". І ось Сонні наважився на авантюру. Хоча Майкла Джордана нам не показують (він є присутнім як тінь, зі спини, у вигляді голосу), мама його з плоті та крові. Причому сам Джордан наполіг, щоб його мати зіграла Віола Девіс (лауреатка премій "Оскар", "Еммі", "Греммі" та "Тоні") — дуже харизматична актриса.
Обминаючи всіх і вся, Вакаро їде знайомитись із сімейством Джорданів (автор рецензії і сам вдавався до цього методу — коли Андрій Данилко відмовлявся спілкуватися з українськими медіа, зробив до його сорокаріччя інтерв'ю з мамою зірки, приїхавши до неї в село).
Nike до ніг баскетбольного божества та його мами приносить величезну кількість грошових коштів (це майже "жертвопринесення"), набагато більше, ніж пропонують потужні конкуренти: бюджет $250 тис., розрахований спочатку на трьох баскетболістів. Плюс нова ідея — розроблені особисто для Майкла Джордана кросівки Air Jordan ("Повітряний Джордан" — його прізвисько за високі стрибки).
Тут ще одна жертва: чорно-червона пара Air Jordan порушувала регламент НБА. За правилами ліги, 51% поверхні взуття мають бути чорного чи білого кольору. Nike довелося платити $5тис. штрафу за кожен (!) вихід баскетболіста
Але мамі Майкла і цього здалося мало: вона попросить у Вакаро неможливе. Він мало не в сльозах про це буде говорити з директором і засновником компанії Найтом. Того маминої вимоги теж шокує.
Що це було — дивіться у кінотеатрі.
Фільм "Ейр" — що на виході
Фільм чудово збалансований.
Він набагато цікавіший, ніж можна було подумати, виходячи з ролика.
Метт Деймон спеціально набрав вагу для ролі — тут він трохи товстун, мабуть, щоб підкреслити його власну неспортивність. Загалом картина дуже мотиваційна — після неї одразу хочеться згорнути гори, чи хоча б пагорби — на сусідній вулиці.
Які історичні факти?
Очікування тієї першої угоди з Майклом Джорданом (і його мамою) у Nike були досить скромні. На продажі іменних кросівок Джордана компанія хотіла заробити $3 млн за три роки співпраці. А на виході вийшло — $126 млн (з тією маминою "драконівською" умовою). Все це завершилося через 38 років співпраці мільярдними сумами для обох сторін.
Компанія вийшла серед світових лідерів, а Майкл Джордан сьогодні найбагатший спортсмен зі статком у $1,7 млрд. До того ж, Майкл отримав більшу частину грошей немає за гру в НБА, а від комерційних угод, пов'язаних з баскетбольними атрибутами.
Але це все 1984 року висіло на волосині.
І особисто Майкл Джордан не дуже хотів підписувати угоду.
Віват, мамо!
На наш погляд, як мінімум на номінацію на "Оскар" дует Деймон-Аффлек заслужив. І Віола Девіс, зрозуміло.Важливо