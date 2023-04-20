Фільм Бена Аффлека про те, як Nike змогла укласти унікальний контракт із Майклом Джорданом, заслужено може претендувати на "Оскар".

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Метт Деймон та Бен Аффлек зняли чудову історію успіху — те, що обожнює американський глядач, та й іншим цікаво. Це те, з чим вони колись увірвалися до Голлівуду — фільм про математику-самородку "Розумник Вілл Гантінґ" (1997), відхопивши за сценарій "Оскар". Але в новому релізі є відмінність: Майкл Джордан тут зводиться до рівня божества баскетболу, в культ якого треба вірити. Однак його сила не тільки в ідеальному прикладі як спортсмена, а в тому, що його образ принесе мільярди, якщо вкласти мільйони. Іменні кросівки — кнопка для успішного старту. Вирішальну роль на контракті з Nike зіграла мати Майкла, вимагаючи від них неможливого. Компанія, стиснувши зуби, пішла на це. Її умова мала величезний ризик для бізнесу.

За сюжетом надворі — 1984 рік. Компанія Nike з охоплення ринку спортивного взуття сильно поступається своїм конкурентам, але головний ворог – німецький Adidas. Компанія Nike за показниками на той момент була у вільному падінні. Потрібно було зробити щось надзвичайне.

Завідувач баскетбольного сектору Nike менеджер Сонні Вакаро (Мет Деймон) бачить потенціал у 21-річному спортсмені Майклі Джордані. Понад те, він вважає, що Майкл — супергерой, божество, міф. Цього висновку він дійшов після перегляду матчу дворічної давнини. Там, по-перше, на юну зірку працювали набагато досвідченіші гравці команди, а по-друге, забиваючи вирішальний гол на останній хвилині гри, 19-річний хлопчина був абсолютно спокійний. Слово "абсолютно" — головне. Майкл Джордан, як юний Д'Артаньян, який впевнено орудує шпагою у 18, впевнений, що стане маршалом.

Вакаро представлений у фільмі комерційним провидцем, який вірить, що Майл Джордан буде не просто зіркою, а самим уособленням баскетболу для світу. І це його схиляння перед Майклом має кілька релігійний відтінок. Але, як будь-яка подібна віра у США, вона має бути підкріплена чеком.

Фільм про Майкла Джордана без Майкла Джордана

У стрічці — повна міфологізація Джордана. Саме тому ми практично не бачимо спортсмена. І це вражаюче: фільм про Майкла Джордана без Майкла Джордана. Але такий прийом у драматургії вже неодноразово використовувався.

Той самий прийом був у спектаклі про Ісуса Христа "Цар Юдейський" великого князя Костянтина Романова (постановка йшла у Києві). Синод заборонив робити з Ісуса персонажа. У спектаклі всі говорять про Христа, вся дія крутиться навколо його постаті, але на сцені Ісуса немає. Той самий прийом використав Михайло Булгаков у п'єсі "Олександр Пушкін (Останні дні)": мова там про дуель поета, про її наслідки, але поет як персонаж у "Останніх днях" відсутня.

Чорно-червона пара Air Jordan порушувала регламент НБА, Nike довелося заплатити $5 тис. штрафу за кожен вихід Майкла Джордана на гру Фото: Getty Images

І цей прийом використовує Бен Аффлек, який крім актора (він грає тут засновника Nike Філа Найта) ще й режисирував картину.

Вже в 21 рік Джордан, як усі божества, був недоступний для якихось співробітників Nike. До того ж особисто він божеволіє від Adidas – головних конкурентів Nike. У крайньому випадку він натягує на ноги кросівки Converse. Про що Вакаро і повідомив спортивний агент Джордана. Весь фільм — вирішення проблеми: як підібратися до зірки?

Мама вирішує все

Вакаро здивував його колега: "Мама вирішує все". І ось Сонні наважився на авантюру. Хоча Майкла Джордана нам не показують (він є присутнім як тінь, зі спини, у вигляді голосу), мама його з плоті та крові. Причому сам Джордан наполіг, щоб його мати зіграла Віола Девіс (лауреатка премій "Оскар", "Еммі", "Греммі" та "Тоні") — дуже харизматична актриса.

Кадр із фильму "Ейр". Менеджер Nike (Мет Деймон) та мама Джордана (Віола Девіс)

Обминаючи всіх і вся, Вакаро їде знайомитись із сімейством Джорданів (автор рецензії і сам вдавався до цього методу — коли Андрій Данилко відмовлявся спілкуватися з українськими медіа, зробив до його сорокаріччя інтерв'ю з мамою зірки, приїхавши до неї в село).

Nike до ніг баскетбольного божества та його мами приносить величезну кількість грошових коштів (це майже "жертвопринесення"), набагато більше, ніж пропонують потужні конкуренти: бюджет $250 тис., розрахований спочатку на трьох баскетболістів. Плюс нова ідея — розроблені особисто для Майкла Джордана кросівки Air Jordan ("Повітряний Джордан" — його прізвисько за високі стрибки).

Тут ще одна жертва: чорно-червона пара Air Jordan порушувала регламент НБА. За правилами ліги, 51% поверхні взуття мають бути чорного чи білого кольору. Nike довелося платити $5тис. штрафу за кожен (!) вихід баскетболіста

Але мамі Майкла і цього здалося мало: вона попросить у Вакаро неможливе. Він мало не в сльозах про це буде говорити з директором і засновником компанії Найтом. Того маминої вимоги теж шокує.

Що це було — дивіться у кінотеатрі.

Фільм "Ейр" — що на виході

Фільм чудово збалансований.

Він набагато цікавіший, ніж можна було подумати, виходячи з ролика.

Метт Деймон спеціально набрав вагу для ролі — тут він трохи товстун, мабуть, щоб підкреслити його власну неспортивність. Загалом картина дуже мотиваційна — після неї одразу хочеться згорнути гори, чи хоча б пагорби — на сусідній вулиці.

Які історичні факти?

Очікування тієї першої угоди з Майклом Джорданом (і його мамою) у Nike були досить скромні. На продажі іменних кросівок Джордана компанія хотіла заробити $3 млн за три роки співпраці. А на виході вийшло — $126 млн (з тією маминою "драконівською" умовою). Все це завершилося через 38 років співпраці мільярдними сумами для обох сторін.

Компанія вийшла серед світових лідерів, а Майкл Джордан сьогодні найбагатший спортсмен зі статком у $1,7 млрд. До того ж, Майкл отримав більшу частину грошей немає за гру в НБА, а від комерційних угод, пов'язаних з баскетбольними атрибутами.

Але це все 1984 року висіло на волосині.

І особисто Майкл Джордан не дуже хотів підписувати угоду.

Віват, мамо!

На наш погляд, як мінімум на номінацію на "Оскар" дует Деймон-Аффлек заслужив. І Віола Девіс, зрозуміло.

Трейлери фильму "Ейр"

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