Топ-5 фильмов с Аль Пачино. Почему при появлении этого актера на экране всегда становится страшно

25 апреля исполнилось 83 года голливудскому актеру Аль Пачино, который прославился ролью мафиози в трилогии "Крестный отец" и снялся еще в 60-ти фильмах.

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Появление одного из трех голливудских актеров-хищников – Джек Николсон, Роберт де Ниро и Аль Пачино – на экране для меня означает опасность. Но первый постоянно шутит и его хищнические замашки скрашивает юмор. Второй, наверное, самый теплый из троицы — и его фирменная улыбка способна растопить немало зрительских сердец (и не важно, сколько Роберт де Ниро перед этим сразил врагов). А вот что касается немигающего взгляда третьего, то в нем сквозит такой холодный огонь, что сразу понимаешь: пощады не жди. Аль Пачино мгновенно после "Крестного отца" (1972) стал звездой, а затем продолжал с блеском играть преступников, копов и военных. Но тень Майкла Корлеоне в них присутствовала всегда – даже в положительных героях.

"Крестный отец" / The Godfather (1972): из солдата – в наследники преступного клана

Роман Марио Пьюзо "Крестный отец" вышел в 1969 и наделал много шума. Там рассказывалось о жизни могущественного мафиозного клана в США — американо-итальянской семьи, где главенствовал дон Корлеоне. На написание книги Марио Пьюзо вдохновили публичные показания мафиозо Джо Валачи, транслировавшиеся в начале 1960-х по ТВ. Роман о мафии мгновенно стал бестселлером.

Фильм "Крестный отец" взялся снимать режиссер Фрэнсис Форд Коппола. Он пригласил Аль Пачино на роль сына дона Корлеоне, увидев его в роли наркомана в не очень сегодня известном фильме "Паника в Нидл-парке" — втором в карьере Пачино.

Все боссы студии Paramount, как и продюсеры фильма, были против: маленький актеришка, невыразительный. Но Коппола лег на амбразуру и победил.

По сюжету Дон Вито Корлеоне выдает замуж дочь. В это время с войны возвращается его любимый сын Майкл. Последний не желает иметь ничего общего с криминальным семейным бизнесом, но на Вито Корлеоне совершается покушение. И волей-неволей Майкл ввязывается в жесткую игру, желая отомстить за отца.

Фишка картины в одном: Майкл из благородного (вроде бы) ветерана войны превращается в беспощадного нового главаря криминального клана. Сам момент трансформации произошел, когда он на встрече в ресторане с организаторами покушения на отца, стреляет им в головы – в упор.

Мой отец, профессор, доктор технических наук, случайно попал в 1970-х на фестивальный показ "Крестного отца" (в СССР лента не выходила в широкий прокат). И батя с расширенными от возбуждения глазами поведал своему маленькому сыну (мне, то бишь): "Там один тип достает пистолет и стреляет противнику прямо в лоб". Я помню этот "киноведческий рассказ" до сих пор. Что неудивительно: эта жесткая сцена вошла в анналы мирового кино и стала точкой невозврата для Майкла Корлеоне, который становился все более беспощадным карателем как чужих отступников, так и своих.

К чему приводит следование закону "око за око" — уже ясно в продолжениях первого фильма: "Крестный отец 2" (1974) и "Крестный отец 3" (1990).

Расправа Майкла Корлеоне с организаторами покушения на его отца

"Серпико"/ Serpico (1973): один в поле воин

"Серпико", как и "Крестный отец", основан на реальных событиях, изложенных в книге. Здесь Аль Пачино уже играет роль честного копа, который идет против коррумпированных коллег, прикрывающих торговлю наркотиками. Актер тут с густой бородой и усами, как и прототип его роли — Фрэнк Серпико.

В этой истории тоже есть выстрел в упор. Но наоборот: жертва сам Серпико. В момент противоборства между Серпико и наркоторговцем офицер полиции был ранен пистолетным выстрелом в упор: пуля попала в щеку Серпико, повредив верхнюю челюсть. Спасали от ранения Фрэнка не коллеги, а другие люди – более заинтересованные, чтобы он выжил.

В фильме звучит такой разговор героя с одним из вышестоящих чинов полиции:

— Мы не выносим сор из избы

— В этом и беда.

Аль Пачино пригласил прототипа его героя, Фрэнка Серпико, пожить в своем доме в Нью-Йорке. Когда Аль Пачино спросил Фрэнка о мотивах, побудивших его пойти на такой рискованный шаг по разоблачению высших чинов полиции, тот ответил: "Что ж, Аль, не знаю. Если бы я не поступил так, то кем бы я тогда был, слушая музыку?".

По-видимому, музыка для него — что-то вроде Господа Бога.

Аль Пачино не зря так подробно расспрашивал Фрэнка: за эту роль актер впервые получил "Золотой глобус". Снял фильм мастер социально-острого детектива Сидни Люмет ("12 разгневанных мужчин").

Аль Пачино в фильме "Серпико". Эпизод с арестом

"Лицо со шрамом" / Scarface (1983): верен себе до конца

Но недолго Аль Пачино тешился "хорошими" ролями – снова ему дали оторваться в роли преступного кубинца в ремейке классического гангстерского боевика "Лицо со шрамом" (1932). Снял его Брайан Де Пальма, которого сначала за этот фильм критики смешали с грязью, а потом признали классиком. Почему? Вероятно, за романтизацию гангстера.

Кубинский преступник Тони Монтана в начале восьмидесятых прибывает в Майами. Он хочет начать новую жизнь, но вскоре снова ввязывается в темные делишки, связанные с наркотиками и убийствами. Жесткий характер и быстрый ум позволяют Тони подняться на самый верх преступного мира. Его лозунг: "У меня есть яйца и мое слово".

Помимо прочего Тони движет наверх его ярость, но однажды он не убивает намеченную жертву, пожалев детей. С этого момента на него самого объявлена охота. Однако тот существует по принципу: вы можете меня убить, но не победить.

Аль Пачино эту роль называет любимой.

Трейлер фильма "Лицо со шрамом"

"Запах женщины" / Scent of a Woman (1992): кодекс джентльмена

Роль слепого подполковника — ступень в карьере Аль Пачино: он получил, наконец, за нее "Оскар". Картина – достойный ремейк выдающегося итальянского фильма.

Герой Пачино — слеп, богат, харизматичен. Студент Чарли находит себе подработку: он должен присматривать за слепым отставным военным Фрэнком Слэйдом, пока родственники в отъезде на День благодарения. Выясняется, что Фрэнк вовсе не планирует сидеть дома. Герои оправляются в странную и увлекательную поездку, которая изменит их жизнь. Слушать их диалоги — наслаждение.

— Вы очень любите женщин, полковник. — О, больше всего на свете. Только потом, далеко, на втором месте — "Феррари"…

— В тебе есть цельность, Чарли. Не знаю, пристрелить тебя или усыновить?

— Нет ничего страшнее, чем человек без души. Ведь протезов души не бывает.

— Женщины… Пока ты их чувствуешь, ты живешь.

Чарли и подполковник возвращаются в Нью-Гэмпшир. В школе готовится заседание дисциплинарного комитета, напоминающее судебную расправу. Сокурсник Чарли струсил и, под давлением богатого отца, настучал на своих приятелей. Чарли не сдается. Директор, видя, что Чарли не намерен уступать, грозит выгнать его из заведения. Явившийся на заседание подполковник произносит ярчайшую речь и переворачивает общественное мнение в пользу своего сопровождающего. Речь в исполнении Аль Пачино – кодекс джентльмена.

Аль Пачино в фильме "Запах женщины". Блестящая речь подполковника

"Схватка" / Heat (1995): коса на камень

Наконец, два монстра, Аль Пачино и Роберт де Ниро пересеклись на экране в криминальном боевике: Аль Пачино в роли копа, де Ниро – мафиози. Актеры вместе уже снимались вместе во второй части "Крестного отца", но тогда пути их героев разошлись. А здесь — нашла коса на камень.

В банде Ника Макколи старые товарищи, которые всегда помогают друг другу, и потому все их ограбления проходят успешно. За их поимку берется лучший детектив Лос-Анджелеса Винсент Ханна.

Конечно, в этом классическом боевике не обошлось без выстрела в голову. Только с расстояния, а не в упор. И в данном случае Аль Пачино застрелил бандита, схватившего девочку в качестве заложницы. У Пачино рука не дрогнула.

Аль Пачино и Роберт Де Ниро вместе сыграли в фильме "Схватка". Побоище и выстрел в голову

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