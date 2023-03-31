Фильм-сенсация. Почему от "Джона Уика 4" с Киану Ривзом в восторге и зрители и критики

Четвертая часть франшизы оказалась оригинальнее, чем все предыдущие. Фокус разбирался в нюансах новаторского подхода создателей четвертой части "Джона Уика".

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Трехчасовой боевик "Джон Уик – 4" стал сенсацией за неделю проката (премьера 24 марта): критики его назвали "лучшей частью франшизы" и на агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes у него рейтинг 95%. На IMDB по результатам зрительского голосования он получил 8,4/10. Лента собрала достойную кассу за неделю — $146 млн. В чем революционность фильма? Он действительно отличается от предыдущих частей. Неожиданно авторы подняли членов и руководителей преступных группировок до культурных мифов: киллеры теперь действуют как благородные мушкетеры Александра Дюма, а герой Киану Ривза – просто Дон Кихот преступного мира. В нашем прагматично-офисно-деловом бытии изголодавшиеся по величию и благородству зрители сразу набросились на франшизу. Фокус разбирается в нюансах новаторского подхода создателей четвертой части "Джона Уика".

В четвертой части франшизы полностью сменили вектор картины новые сценаристы Шэй Хаттен и Майкл Финч. Сценарии всех предыдущих фильмов франшизы написал Дерек Колстад, он же — создатель персонажа Джона Уика.

Предыстория такова. На русскую мафию работал крутой киллер, он женился, отошел от дел. Его любимая супруга заболела и в качестве своего посмертного подарка подарила ему щенка.

У Джона была крутая тачка Мустанг. Он отказался ее продавать одним наглым типам, тогда отморозки вломились в его дом, убили собаку, тачку угнали. Оказалось, что это сынок русского мафиози и его прихлебатели. И вот "киллер на пенсии" объявляет охоту на своих бывших работодателей. Основной мотив – месть. Дальше колесо мести увеличивается в масштабе: чем больше он убивает преступников тем больше они пытаются укокошить его. Возникает некий Судья Правления Кланов, но Джон Уик вынужден всем им объявить войну. Такова была экспозиция до четвертой части франшизы.

Киллер-рыцарь печального образа

Но ее начало поражает сразу: всадники на фоне красного солнца. Подобный эпизод мы видели в советском вестерне "Неуловимые мстители" (1966).

Пустыня. Там Уик находит некоего человека напоминающего бедуина-аскета. Но, оказывается, он – Старейшина Правления Кланов. Джон убивает его на третьей минуте ленты.

Глава – не похож на преступника, а сам Джон Уик приобрел черты благородного бунтаря на грани безумия – типа Дон Кихота, который ловя везде преступников пытается восстановить справедливость "рыцарскими" методами. Вы не ослышались.

Уик здесь именно странствующий рыцарь-киллер. Но по воинскому умению он, конечно, больше напоминает Д’Артаньяна. Однако, если вы помните, то Александр Дюма, описывая внешность гасконца, указывал на их связь: "Представьте себе Дон Кихота в восемнадцать лет".

Это все могло стать большим преувеличением, если бы сценаристы грамотно не выстроили всю систему координат картины: они "облагородили" преступные кланы. Большинство бандитов в фильме ведут себя как мушкетеры (за редким исключением), а мафиози как короли или скорее как Мастера масонской ложи. У них множество обязательных ритуалов, очень красиво обставленных.

У бандитов-рыцарей вместо лат – изысканные костюмы, вместо коней – спортивные авто, вместо мрачных подземелий – тоннели метро, а вместо замков – шикарные отели с умопомрачительным дизайном. Но и мечи имеются – это исключительно катаны.

Немного забавно видеть в этой картине битву людей автоматами и пистолетами против киллеров с катанами. Но все это максимально сбалансировано виртуозным трюкачеством.

Дуэль, как у благородных господ, а не босяков

Донкихот преступного мира наводит в нем порядок: Уик нещадно поливает врагов свинцовыми очередями из автоматического пистолета. А иногда не стесняется и глушить нунчаками – оммаж Брюсу Ли.

Главный прием Уика – выстрел в голову в упор. И так десятками. Все эти многофигурные драки – напоминают компьютерную игру. Но настоящие роскошные интерьеры – добавляют "жизни" этим несколько опереточным дракам в псевдовосточном стиле. География странствий и драк Уика обширна: от Осаки до Парижа и Нью-Йорка.

Есть и антагонист – это Маркиз (Билл Скарсгард), который стоит на стороне Правления. Он формалист, садист, холодный щеголь, который цедит сквозь зубы: "Второй шанс – для слабых людей".

Как в "Дон Кихоте" и "Трех мушкетерах" тут будет официальная дуэль. Официальный вызов.

Есть и неофициальные дуэли – поединки Уика с таким же опытным киллером как он – слепым Каином (Донни Йен).

Киллер Каин - благородный противник Уика

Разговоры полны ироничного величия, как диалоги между дуэлянтами у Дюма-отца.

Джон спрашивает у Каина:

- Тебе дали моя имя? (имеется в виду – Правление заказало Уика?).

- Да.

- Мне жаль.

- Мне тоже.

После виртуозного побоища незрячий Каин (отсыл к "Затойчи" Такеши Китано) спрашивает в тишине:

- Ты умер, Джон?

Уик ничего не ответил. Но подумал словами Рабиновича из анекдота: "Не дождетесь".

Условия обсуждения дуэли – напротив Эйфелевой башни. Разборки у подножия моего любимейшего места на Земле – храма Сакре-Кер.

В картине много смерти и красоты.

Можно даже сказать: в ленте – просто эстетическое и символическое пиршество. Киллеры настолько благородно себя ведут, что, возможно, современным мальчишкам захочется на них быть похожими, как нам в детстве – на мушкетеров короля.

В Джоне Уике Ривза слились помимо Дон-Кихота и мушкетера так же черты его Константина Повелителя Тьмы и Нео (режиссер франшизы и некоторые актеры тут имели прямое отношение к "Матрице"). Его герой становится легендой.

Плюсы боевика: мифы, цепляющие наше подсознание, эстетическое пиршество, сплошное благородство, таинственные ритуалы и регулярные самопожертвования. В картине удачно синтезировано несколько жанров. Интонация эпоса.

Минусы: немалое количество часов просмотра (я бы законодательно запретил картины больше двух часов), потасовок и гонок с десятками врагов.

Но даже здесь все перекрывает эстетический момент: невозможно забыть гонку, где несколько десятков крутых тачек наматывали на бешеной скорости круги вокруг Триумфальной Арки в Париже, гоняясь за неуловимым киллером. Сверху это напоминало колесо сансары, в котором крутится главный герой. Но и намек на его миссию – выскочить из колеса, назначив главную дуэль возле монастыря – как это делали мушкетеры.