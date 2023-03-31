Сенсаційний фільм. Чому від "Джона Уіка 4" з Кіану Рівзом у захваті і глядачі і критики

Четверта частина франшизи виявилася оригінальнішою, ніж усі попередні. Фокус розбирався у нюансах новаторського підходу творців четвертої частини "Джона Уіка".

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Тригодинний бойовик "Джон Уік — 4" став сенсацією за тиждень прокату (прем'єра 24 березня): критики його назвали "найкращою частиною франшизи" і на агрегаторі рецензій Rotten Tomatoes у нього рейтинг 95%. На IMDB за результатами голосування глядачів він отримав 8,4/10. Стрічка зібрала гідну касу за тиждень — $146 млн. У чому революційність фільму? Він справді відрізняється від попередніх частин. Несподівано автори підняли членів та керівників злочинних угруповань до культурних міфів: кілери тепер діють як шляхетні мушкетери Александра Дюма, а герой Кіану Рівза – просто Дон Кіхот злочинного світу. У нашому прагматично-офісно-діловому бутті глядачі, що зголодніли за величчю і шляхетністю, відразу накинулися на франшизу. Фокус розуміється на нюансах новаторського підходу творців четвертої частини "Джона Уіка".

У четвертій частині франшизи повністю змінили вектор картини нові сценаристи Шей Хаттен та Майкл Фінч. Сценарії всіх попередніх фільмів франшизи написав Дерек Колстад, він же творець персонажа Джона Уіка.

Передісторія така. На російську мафію працював крутий кілер, він одружився, відійшов від справ. Його улюблена дружина захворіла і як свій посмертний подарунок подарувала йому цуценя.

Джон мав круту тачку Мустанга. Він відмовився її продавати одним зухвалим типам, тоді відморозки вдерлися в його будинок, убили собаку, тачку викрали. Виявилося, що це синок російського мафіозі та його хлібороби. І ось "кілер на пенсії" оголошує на своїх колишніх роботодавців. Основний мотив – помста. Далі колесо помсти збільшується в масштабі: чим більше він вбиває злочинців, тим більше вони намагаються укокошити його. Виникає якийсь суддя правління кланів, але Джон Уік змушений усім їм оголосити війну. Такою була експозиція до четвертої частини франшизи.

Кілер-лицар сумного образу

Але її початок вражає одразу: вершники на тлі червоного сонця. Подібний епізод ми бачили в радянському вестерні "Невловимі месники" (1966).

Пустеля. Там Уік знаходить якусь людину яка нагадує бедуїна-аскета. Але, виявляється, він – старійшина правління кланів. Джон убиває його на третій хвилині стрічки.

Глава – не схожий на злочинця, а сам Джон Уік набув рис благородного бунтаря на межі божевілля – типу Дон Кіхота, який ловивши всюди злочинців намагається відновити справедливість "лицарськими" методами. Ви не дочули.

Вік тут саме мандрівний лицар-кілер. Але за воєнним умінням він, звичайно, більше нагадує Д'Артаньяна. Однак, якщо ви пам'ятаєте, то Александр Дюма, описуючи зовнішність гасконця, вказував на їхній зв'язок: "Уявіть собі Дон Кіхота у вісімнадцять років".

Це все могло стати великим перебільшенням, якби сценаристи грамотно не збудували всю систему координат картини: вони "облагородили" злочинні клани. Більшість бандитів у фільмі поводяться як мушкетери (за рідкісним винятком), а мафіозі як королі або скоріше як Майстри масонської ложі. Вони мають безліч обов'язкових ритуалів, дуже красиво обставлених.

У бандитів-лицарів замість лат – вишукані костюми, замість коней – спортивні авто, замість похмурих підземель – тунелі метро, а замість замків – шикарні готелі з дивовижним дизайном. Але й мечі є – це виключно катани.

Трохи кумедно бачити в цій картині битву людей автоматами та пістолетами проти кілерів із катанами. Але все це максимально збалансоване віртуозним трюкацтвом.

Дуель, як у шляхетних панів, а не босяків

Донкіхот злочинного світу наводить у ньому порядок: Уік нещадно поливає ворогів свинцевими чергами з автоматичного пістолета. А іноді не соромиться і глушити нунчаками – оммаж Брюсу Лі.

Головний прийом Уіка — постріл у голову впритул. І так десятками. Всі ці багатофігурні бійки нагадують комп'ютерну гру. Але справжні розкішні інтер'єри – додають "життя" цим дещо оперетковим бійкам у псевдовосхідному стилі. Географія мандрівок і бійок Уіка велика: від Осаки до Парижа та Нью-Йорка.

Є й антагоніст – це Маркіз (Білл Скарсгард), який стоїть за правління. Він формаліст, садист, холодний чепурунок, що цедить крізь зуби: "Другий шанс – для слабких людей".

Як у "Дон Кіхоті" та "Трьох мушкетерах" тут буде офіційна дуель. Офіційний дзвінок.

Є й неофіційні дуелі — поєдинки Уіка з таким же досвідченим кілером як він — сліпим Кейном (Донні Єн).

Кіллер Кейн — шляхетний супротивник Уіка

Розмови сповнені іронічної величі, як діалоги між дуелянтами у Дюма-батька.

Джон запитує у Кейна:

- Тобі дали моє ім'я? (мається на увазі — Правління замовило Уіка?).

- Так.

- Мені шкода.

- Мені теж.

Після віртуозної битви незрячий Кейн (відсилка до "Затойчі" Такеші Кітано) запитує у тиші:

- Ти помер, Джоне?

Уік нічого не відповів. Але подумав словами Рабіновича з анекдоту: "Не дочекаєтесь".

Умови обговорення дуелі – навпроти Ейфелевої вежі. Сутички біля підніжжя мого найулюбленішого місця на Землі – храму Сакре Кер.

У картині багато смерті та краси.

Можна навіть сказати: у стрічці – просто естетичний та символічний бенкет. Кілери настільки благородно поводяться, що, можливо, сучасним хлопчакам захочеться на них бути схожими, як нам у дитинстві – на мушкетерів короля.

У Джоні Уіку у Рівза злилися крім Дон-Кіхота і мушкетера так само риси його Костянтина Повелителя Темряви та Нео (режисер франшизи та деякі актори тут мали пряме відношення до "Матриці"). Його герой стає легендою.

Плюси бойовика: міфи, що чіпляють нашу підсвідомість, естетичний бенкет, суцільну шляхетність, таємничі ритуали та регулярні самопожертви. У картині успішно синтезовано кілька жанрів. Інтонація епосу.

Мінуси: чимала кількість годин перегляду (я б законодавчо заборонив картини більше двох годин), бійок і гонок з десятками ворогів.

Але навіть тут усе перекриває естетичний момент: неможливо забути гонку, де кілька десятків крутих тачок намотували на шаленій швидкості кола навколо Тріумфальної Арки в Парижі, ганявшись за невловимим кілером. Зверху це нагадувало колесо сансари, в якому крутиться головний герой. Але й натяк на його місію – вискочити з колеса, призначивши головну дуель біля монастиря – як це робили мушкетери.