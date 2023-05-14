Британская телеведущая "победила" на Евровидении-2023 благодаря смешному моменту, — СМИ (видео)

Во время финала европейского песенного конкурса популярная в Великобритании телеведущая Мел Гедройц удивила всех необычным представлением.

Related video

В субботу, 13 апреля, состоялся финал конкурса "Евровидение-2023", который проходил в Ливерпуле. Во время объявления ведущей Ханной Веддингхэм выступления следующего участника песенного конкурса, комментатор "Евровидения 2023" Мел Гедройц оделась дояркой и начала имитировать взбивание масла на заднем плане, пишет Mirror.

Знаменитая в Великобритании комик и телеведущая, 54-летняя Мел Гедройц, которая известная как ведущая талант-шоу Great British Bake Off большую часть вечера провела в комментаторской кабине, где следила за всем происходящим на сцене "Евровидения" и рассказывала об этом телезрителям.

Во время финала европейского песенного конкурса популярная в Великобритании телеведущая удивила всех необычным представлением Фото: BBC

Но после антракта Гедройц переоделась в доярку и имитировала взбивание масла в деревянной емкости как раз тот момент, когда одна из ведущих конкурса Ханна Веддингхэм объявляла выступление следующего участника.

Этот момент стал очень популярным в Сети, и многие поклонники Гедройц в комментариях заявили, что именно она является победителем нынешнего песенного конкурса. Своим перфомансом Гедройц пародировала участниц "Евровидения 2014" из Польши, которые также были одеты как доярки и имитировали взбивание масла в деревянной емкости.

Этот момент стал очень популярным в Сети, и многие поклонники Гедройц в комментариях заявили, что именно она является победителем нынешнего песенного конкурса Фото: BBC

Ведущий "Евровидения 2023" Грэм Нортон во время этого момента еле сдержал смех и заявил, что Мел сейчас похожа на жену Дональда Трампа — Меланию.

Что касается комментариев от зрителей песенного конкурса, то один из них написал, что Мел является реальным победителем "Евровидения" и он хочет за нее отдать свой голос. Другие комментаторы также были согласны с этим и также задавали вопросы относительно того, как проголосовать за Гедройц, ведь именно ее выступление является самым лучшим.

Своим перфомансом Гедройц пародировала участниц "Евровидения 2014" из Польши Фото: BBC

Напоминаем, что несмотря на то, что Украина выиграла "Евровидение 2022", из-за войны этот конкурс проводила у себя в этом году Великобритания, ведь участник этой страны занял в прошлом году второе место.

Напоминаем, что победительницей "Евровидения 2023" шведская певица Лорин, которая 11 лет назад уже побеждала на этом конкурсе. Фокус подробно писал о том, что о ней известно.

Украинский дуэт TVORCHI занял только 6 место на конкурсе и Фокус уже писал о том, на каких местах расположили остальные участники "Евровидения" в этом году.