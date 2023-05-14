Британська телеведуча "перемогла" на Євробаченні-2023 завдяки смішному моменту, — ЗМІ (відео)

Під час фіналу європейського пісенного конкурсу популярна у Великій Британії телеведуча Мел Гедройц здивувала всіх незвичайною виставою.

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У суботу, 13 квітня, відбувся фінал конкурсу "Євробачення-2023", що проходив у Ліверпулі. Під час оголошення ведучою Ханною Веддінгхем виступу наступного учасника пісенного конкурсу, коментатор "Євробачення 2023" Мел Гедройц одяглася дояркою і почала імітувати збивання масла на задньому плані, пише Mirror.

Знаменита у Великій Британії комікиня та телеведуча, 54-річна Мел Гедройц, яка відома як ведуча талант-шоу Great British Bake Off більшу частину вечора провела у коментаторській кабіні, де стежила за усім, що відбувається на сцені "Євробачення", і розповідала про це телеглядачам.

Під час фіналу європейського пісенного конкурсу популярна у Великій Британії телеведуча здивувала всіх незвичайною виставою. Фото: BBC

Але після антракту Гедройц переодягнулась у доярку та імітувала збивання масла у дерев'яній ємності саме той момент, коли одна з ведучих конкурсу Ханна Веддінгхем оголошувала виступ наступного учасника.

Цей момент став дуже популярним у мережі, і багато шанувальників Гедройц у коментарях заявили, що саме вона є переможцем цьогорічного пісенного конкурсу. Своїм перфомансом Гедройц пародіювала учасниць "Євробачення 2014" з Польщі, які також були одягнені як доярки та імітували збивання масла у дерев'яній ємності.

Цей момент став дуже популярним у Мережі, і багато шанувальників Гедройц у коментарях заявили, що саме вона є переможцем цьогорічного пісенного конкурсу. Фото: BBC

Ведучий "Євробачення 2023" Грем Нортон під час цього моменту ледве стримав сміх і заявив, що Мел зараз схожа на дружину Дональда Трампа — Меланію.

Щодо коментарів від глядачів пісенного конкурсу, то один із них написав, що Мел є реальним переможцем "Євробачення" і він хоче за неї віддати свій голос. Інші коментатори також були згодні з цим і також задавали питання щодо того, як проголосувати за Гедройц, адже саме її виступ є найкращим.

Своїм перфомансом Гедройц пародіювала учасниць "Євробачення 2014" з Польщі. Фото: BBC

Нагадуємо, що незважаючи на те, що Україна виграла "Євробачення 2022", через війну цей конкурс проводила у себе цього року Великобританія, адже учасник цієї країни посів минулого року друге місце.

Нагадуємо, що переможницею "Євробачення 2023" шведська співачка Лорін, яка 11 років тому вже перемагала на цьому конкурсі. Фокус докладно писав про те, що про неї відомо.

Український дует TVORCHI посів лише 6 місце на конкурсі і Фокус вже писав про те, на яких місцях розмістили решту учасників "Євробачення" цього року.