Юбилей создателя агента 007. Топ-10 атрибутов Джеймса Бонда, которые делают его супершпионом

28 мая исполняется 115 лет со дня рождения Яна Флеминга — писателя, который придумал Джеймса Бонда.

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Британский писатель Ян Флеминг (1908-1964) служил в военной разведке во время Второй мировой. Он был интеллектуалом-стратегом: разрабатывал операции. По одной из легенд, именно Ян Флеминг разработал операцию по похищению Мартина Бормана, рейхсляйтера и личного секратаря Гитлера в обмен на информацию про золото нацисткой партии. Вроде бы все получилось, и Борман потом "растворился" в Южной Америке. Одну из своих операций Флеминг назвал "Джеймс Бонд" — по имени орнитолога, написавшего книгу о птицах Вест-Индии, она просто попалась писателю на глаза.

Ян Флеминг: разведчик, кутила и любовник

Происходил из знатной и богатой семьи — его отец был членом парламента и значился в приятелях у самого Уинстона Черчилля. Родители разошлись, но мать поддерживала сына во всех начинаниях.

Ян был кутилой и повесой: крутил десятки романов с замужними женщинами, некоторые из них заканчивались скандалами.

Женился "со скрипом" и, чтобы развлечь себя, стал писать роман о супершпионе, который дрался направо и налево, живя при этом на широкую ногу. Сюжет довел почти до пародии, но канва была правдивой — о британской разведке Ян Флеминг знал немало.

Первый роман про Джеймса Бонда "Казино "Рояль" вышел 13 апреля 1953 года и большим спросом не пользовался: за год было продано всего 12 тысяч экземпляров. С гораздо большим успехом и под другим названием книга вышла в США. Причем американские издатели потребовали, чтобы агента звали "на американский" манер — Джимми. Именно под таким именем стали снимать фильмы об агенте 007 в США в 1950-е. Но позднее — уже в канонических версиях — вернулись к первоначальному имени: "Бонд. Джеймс Бонд!"

Как только Флеминг почувствовал успех, сразу стал достаточно быстро сочинять новые истории — по роману в год. Рука у него была "набита" еще в молодости, когда он успел поработать по протекции матери корреспондентом в легендарном информационном агентстве "Рейтер".

В этом "шпионском чтиве", как жена Флеминга называла его литературное творчество, писатель нашел свой идеал. Всего романов о Бонде выйдет 14, в них выкристаллизовался образ "непотопляемого" суперагента 007. Стиль книжного цикла — смесь пафоса и гротеска.

Ян Флеминг, создатель образа Джеймса Бонда, в который автор много привнес от себя

Писатель вел не менее бурную жизнь, чем Джеймс Бонд — в плане любовных интрижек и выпивки. Здоровье мастера не выдержало: он ушел из-за повторного инфаркта в возрасте 56 лет. Но созданный им герой удачно переместился на экран и обрел бессмертие. Его изображали в 25-ти фильмах шесть актеров: Шон Коннери, Джордж Лэзенби, Роджер Мур, Тимоти Далтон, Пирс Броснан, Дэниел Крейг. Каждый вносил что-то от себя — один Бонд был более агрессивным, другой — более обходительным, но в целом супершпион получился цельной и запоминающейся личностью.

Ян Флеминг и первый исполнитель роли канонического Бонда — Шон Коннери

У каждого легендарного героя есть свои отличительные черты и атрибуты. У Супермена — это красный плащ, желтая буква "S" на синем костюме и умение летать. У Бэтмена — маска летучей мыши, бэтмобиль и обостренное чувство справедливости. Фокус выделил такие черты у суперагента 007, без которых Бонд — не Бонд.

Топ-10 атрибутов суперагента 007 Джеймса Бонда

Важные цифры агента 007: сколько он убил злодеев, выпил литров алкоголя и имел подружек

1. Культовая фраза-приветствие: "Бонд. Джеймс Бонд". Если вы повторите так свою фамилию с именем при знакомстве, вы явно или косвенно представитесь в стиле известного супершпиона.

Эпизоды с "представлениями" Джеймса Бонда

2.Привычка употреблять много крепкого алкоголя. В 25 фильмах агент 007 выпивает на экране 120 раз. В фильмах Джеймс Бонд предпочитает разные коктейли, но водка с мартини — его алкогольная визитная карточка. С присказкой: "Взболтать, но не смешивать". Подсчитано, что в среднем он выпивает по 4,5 литров в картине. Значит, Бонд употребил в среднем 112 литров крепких напитков.

Джеймс Бонд говорит о своем любимом коктейле — водке с мартини

3. Безупречное ношение смокинга. Эффектнее, конечно, появиться, в смокинге под водолазным костюмом, как это сделал Шон Коннери в фильме "Голдфингер".

А вот эпизод, в котором "поздний" Бонд Дэниела Крейга показывает свое трепетное отношение к этому атрибуту аристократов. Шуточки подружки на суперагента не действуют. Смокинг — это если не святое для него, то где-то рядом.

Смокинг — непременный атрибут Джеймса Бонда

4 Эффектный жест. Привычка забрасывать шляпу на вешалку с расстояния не менее двух-трех метров.

Джеймс Бонд кидает шляпу на вешалку

5. Масштабные враги. В разгар Холодной войны между СССР и Западом советский генерал Орлов, почти как Путин, собирался сделать следующее: "За пять дней мы завоюем Европу — при любом сопротивлении противника". Но ему возражал генерал с украинской фамилией Гоголь, который даже стал потом союзником Бонда: "Вам не кажется, что это полное безумие. Всем ясно, что НАТО непременно ответит ядерным ударом!" — "Никогда. Запад загнивает, и он разделен", — горячился Орлов. — "Я не вижу смысла развязывать войну ради вашей маниакальной жажды завоеваний", — урезонивал его Гоголь.

Поражаешься, насколько все это сегодня звучит актуально. Сразу вспоминается путинский план "взять Киев за три дня". И после провала этого плана — ядерный шантаж.

Жаль, что в окружении президента РФ не нашлось никого вроде генерала Гоголя.

План по захвату Европы "за 5 дней" генерала Орлова ("Octopussy", 1983) напоминает план Путина по захвату Киева и Украины "за три дня"

6. Девушка имени шпиона. Категория "девушки Джеймса Бонда" весьма престижна. В них значатся первые красавицы мира: Моника Беллуччи, Ольга Куриленко, Ева Грин, Холли Берри, Урсула Андресс. "Девушка Бонда" — это вроде знака качества для актрисы в плане отпадных внешних данных.

Джеймс Бонд только однажды серьезно решил жениться (прямо как Ян Флеминг), но его невесту застрелили (целились в него), когда суперагент ехал с ней на автомобиле. На сегодня у Джеймса Бонда было 54 девушки.

Девушки Джеймса Бонда

7. Гаджеты и суперавто. Мышеловка в кармане пиджака: на случай, если кто-то полезет проверять его документы или оружие. Часы с магнитом, которые могут притянуть "собачку" на куртке девушки, чтобы ее раздеть.

У Джеймса Бонда было немало шикарных авто: Sunbeam Alpine Bentley 3.5 Litre, Aston Martin DB5. Но самый необычный — это подводный автомобиль Lotus Esprit 1977 из ленты "Шпион, который меня любил": он еще ракетами стреляет прямо из под воды. А уж выезд на таком агрегате на людный пляж мгновенно произвел фурор среди курортников. Бонд любит эффекты.

Автомобиль-амфибия Джеймса Бонда

8. Подчитано, что Джеймс Бонд убил в 25-ти картинах 362 злодея. Иногда и способ убийства был довольно экзотичен. Например, в фильме "Живи и дай умереть" Бонд сбросил киллера наркобарона с вертолета прямо в жерло заводской трубы.

Что случилось с каждым из злодеев из фильмов о Джеймсе Бонде

9. Умение маскироваться и рисковать. Однажды Джеймс Бонд незаметно подплыл, например, в чучеле крокодила ("Осьминожка"). А когда было нужно, не побоялся перепрыгнуть через сборище настоящих крокодилов, которые хлопали жадными зубастыми пастями ("Живи и дай умереть").

Фрагмент опасного трюка с крокодилами ("Живи и дай умереть")

10. Кинозаставка из фильмов про Бонда под характерное музыкальное вступление, где мы видим Бонда сквозь ствол врага, а потом — выстрел агента 007, и экран заливается кровью. Она давно стала мемом и классикой дизайна и кинематографа.

James Bond 007 — Dr. No opening credits (1962)

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