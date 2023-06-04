Топ-5 блокбастеров июня. Трансформеры озверели, Флэш и два Бэтмена, Форд в последний раз "Индиана"

Июнь щедр на фильмы с многомилионными бюджетами. По двести — у "Трансформеров: Время Звероботов" и у "Флэша". $300 млн вложено в "Индиану Джонса и Колесо судьбы" с Харрисоном Фордом. С менее раздутым бюджетом, но не менее любопытны две комедии: "Астероид-сити" Уэса Андерсона с рядом звезд первой величины, а также комедия положений с элементами эротики "Без обид" с Дженнифер Лоуренс.

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"Трансформеры: Время Звероботов" / Transformers: Rise of the Beasts 3D

США, 2023, приключения, фантастика, экшн

Премьера: 8 июня

В ролях: Доминик Фишбэк, Рон Перлман, Энтони Рамос, Тоби Нвигве

Уже седьмой фильм франшизы. Завязка такова: в 1994 году, то бишь 30 лет назад, двое археологов, Елена и Ной, случайно оказались втянуты в старый конфликт, связанный с роботами-трансформерами — максималами, предаконами и террорконами.

В ролике сообщается, что эти звероподобные трансформеры до поры до времени где-то скрывались в тропических лесах.

В основу сюжета положен успешный мультсериал "Трансформеры: Войны зверей", транслировавшийся на телевидении, начиная с 1996 года. Он стал первым мультсериалом о трансформерах, сделанным в 3D. Художник-постановщик сериала получил в 1997 году премию "Эмми".

События в фильме развернутся в Нью-Йорке и в городах на территории Перу: Мачу-Пикчу и Куско.

Насколько можно понять из ролика: на Землю готовится атака сопоставимого по размерам с нашей планетой трансформера-злодея Юникрона. И вот, чтобы защитить родную планетушку от этого монстра, в бой кинутся всякие роботоподобные зверушки: потому как даже для них матушка-Земля дорога.

Возглавит сопротивление силам тьмы традиционно — Оптимус Прайм.

Трейлер фильма "Трансформеры: Время Звероботов"

"Флэш" / The Flash

США, 2023, драма, приключения, экшн, суперегерои

Премьера: 15 июня

В ролях: Бен Аффлек, Эзра Миллер, Майкл Китон, Майкл Шэннон

Отравленный когда-то ядохимикатами во время опыта физик-ядерщик Барри Аллен не погиб, а научился развивать сверхскорость и стал Флэшем.

Неожиданно он пошел по пути персонажей "Назад в будущее": решил развить такую бешенную скорость, чтобы попасть в прошлое и спасти родителей, ставших жертвами преступного нападения. Сказано — сделано, однако его путешествие в минувшее разрушило связи во Вселенной и реальность стала другой.

В этой новой реальности возродился злобный генерал Зод, который шуток не любит и грозит уничтожить этот мир вместе с супергероями. Но Флэш никак сам не может обрести боевую форму: его душу раздирают на куски воспоминания о смерти родителей. "Не позволяй своей трагедии управлять тобой", — мудро предостерегает его в трейлере Бэтмен в исполнении Бена Аффлека. Кстати, тут будет и Бэтмен в исполнении Майкла Китона.

Стало доброй традицией в одном фильме скрещивать разных исполнителей одного супергероя. Это могло показаться дичью, но подобный трюк в "Человеке-пауке: Нет пути домой" (2021) Marvel, где встретились аж три Человека-паука, помог собрать картине рекордных $1,9 млрд. Потому и компания DC решилась на парочку Бэтменов.

В общем, Барри-Флэш этих Людей-Летучих мышей подбил ввязаться в его дело. Но ему надо будет принести еще одну личную жертву. Какую — не скажем. Заметим только, что супергеройские истории становятся все более драматичными, как например, недавние "Стражи Галактики-3".

Трейлер фильма "Флэш"

"Астероид-сити" / Asteroid City

США, 2023, комедия, романтика

Премьера: 22 июня

В ролях: Джейсон Шварцман, Скарлет Йоханссон, Том Хэнкс, Джеффри Райт, Тильда Суинтон

Эдвард Нортон, Эдриан Броуди, Лив Шрайбер, Том Хэнкс, Скарлетт Йоханссон

Режиссер Уэс Андерсон ("Отель "Гранд-Будапешт") снимает кино в своем стиле: комично, ярко, экспрессивно. Часто — симметрично. Для своего нового фильма он зафрахтовал ряд звезд первой величины. Премьера "Астероид-сити" прошла в Каннах, но призов картина не снискала, хотя критики в целом восприняли очередной киноопус режиссера благосклонно.

В 1955 году в американском городке, расположенном посреди пустыни, проходит съезд астрономов. Место выбрано не случайно: несколько тысяч лет назад сюда упал метеорит, образовав кратер.

В городок вместе с одаренным сыном и тремя дочерями прибывает вдовец и военный фотограф Оги Стинбек (Джейсон Шварцман). Внезапно из-за возможного контакта с инопланетянами город закрывают на карантин. Теперь как-то коротать время вынуждены астрономы, их родители, учителя и даже военные.

В трейлере Оги жалуется по телефону тестю (Том Хэнкс) и просит его забрать из этой дыры. Меж тем, у него завязываются отношения с известной актрисой (Скарлетт Йоханссон), пока его детки вместе с юными звездочетами изучают Солнечную систему.

Тем, кто любит творчество Уэса Андерсона, фильм наверняка понравится. Все составляющие его стиля имеются: три цвета в кадре (оранжевый, желтый, бирюзовый), взрослые непосредственны как дети, а дети серьезны, как взрослые. Будет масса нелепых ситуаций и загадочных происшествий.

У Андерсона в лентах хватает странных персонажей, есть даже Лис ("Бесподобный мистер Фокс"), а вот инопланетяне появятся впервые. Даже интересно, как он себе их представляет?

Трейлер "Астероид-Сити"

"Без обид" / No Hard Feelings

США, 2023, комедия

Премьера: 22 июня.

В ролях: Дженнифер Лоуренс, Эбон Мосс-Бакрак, Натали Моралес.

После конфискации авто водитель Uber Мэдди решает во что бы то ни стало найти работу, чтобы не потерять еще и дом. Среди списка вакансий она находит довольно необычное предложение: состоятельные родители застенчивого подростка предлагают встречаться с их сыном, чтобы его "слегка раскрепостить", а то у него проблемы с девушками.

Однако "задрот" оказался крепким орешком: то его фобии ставят Мэдди в неловкое положение, то напротив после изрядной дозы спиртного он так ретиво за нее заступается, что наносит удар по горлу…

Общий рисунок роли своей героини у Лоуренс ("Голодные игры") весьма напоминает по манерам (или точнее по их отсутствию) "очень плохую училку" Камерон Диас.

Трейлер "Без обид"

"Индиана Джонс и Колесо судьбы" / Indiana Jones and the Dial of Destiny

США, 2023, боевик, экшн, приключения

Премьера: 29 июня

В ролях: Харрисон Форд, Мадс Миккельсен, Фиби Уоллер-Бридж

Индиана Джонс стащил когда-то у немецких фашистов половинку созданного гениальным Архимедом артефакта под названием Колесо судьбы, которое позволяет своему обладателю управлять пространством и временем. Некий малоприятный немец-нацист Юрген Феллер (Мадс Миккельсен) стремится найти эту штукенцию примерно затем же, зачем и Флэш разиввает скорость: хочет отправится в прошлое. Зачем? Юрген желает спасти от краха Гитлера.

События происходят уже в 1960-е. При чем Феллер, почему-то теперь имеющий американское гражданство, руководит миссией "Аполлон-11" по высадке на Луну. Что не мешает ему мечтать соединить две половинки Колеса судьбы и вернуть фашизм. Но для этого ему нужно вторую половинку отобрать у Индианы. Однако это совсем непросто, потому что, не смотря на свой 80-летний возраст, Харрисон Форд бодро скачет на полицейской лошади по туннелям нью-йоркского метро, раскидывая направо и налево своих противников, а так же ловко карабкается по зданиям и даже будет нырять на дно морское.

Не зря ветерану кинематографа вручили на днях в Каннах почетную "Золотую пальмовую ветвь" за "вклад в мировое киноискусство". Награда нашла героя во всех смыслах.

Трейлер фильма "Индиана Джонс и Колесо судьбы"

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