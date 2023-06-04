Топ 5 блокбастерів червня. Трансформери озвіріли, Флеш і два Бетмена, Форд востаннє "Індіана"

Червень щедрий на фільми з багатомільйонними бюджетами. По двісті — у "Трансформерів: Повстання звірів" і у "Флеша". $300 млн вкладено в "Індіану Джонса та Колесо долі" з Гаррісоном Фордом. ЗІз менш роздутим бюджетом, але не менш цікавими є дві комедії: "Астероїд-сіті" Веса Андерсона з низкою зірок першої величини, а також комедія положень із елементами еротики "Без образ" із Дженніфер Лоуренс.

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"Трансформери: Повтання звірів" / Transformers: Rise of the Beasts 3D

США, 2023, пригоди, фантастика, екшн

Прем'єра: 8 червня

У ролях: Домінік Фішбек, Рон Перлман, Ентоні Рамос, Тобі Нвігве

Уже сьомий фільм франшизи. Зав'язка така: у 1994 році, тобто 30 років тому, двоє археологів, Єлена та Ной, випадково виявилися втягнутими в старий конфлікт, пов'язаний із роботами-трансформерами — максималами, предаконами та терорконами.

У ролику повідомляється, що ці звіроподібні трансформери до певного часу десь ховалися в тропічних лісах.

В основу сюжету покладено успішний мультсеріал "Трансформери: Війни звірів", що транслювався на телебаченні, починаючи з 1996 року. Він став першим мультсеріалом про трансформерів, зроблений у 3D. Художник-постановник серіалу отримав 1997 року премію "Еммі".

Події у фільмі розгорнуться в Нью-Йорку та в містах на території Перу: Мачу-Пікчу та Куско.

Наскільки можна зрозуміти з ролика: на Землю готується атака трансформера-лиходія Юнікрона, якого можна порівняти за розмірами з нашою планетою. І ось, щоб захистити рідну планету від цього монстра, у бій кинуться всякі роботоподібні звірятка: бо навіть для них матінка-Земля дорога.

Традиційно опір силам темряви очолить Оптімус Прайм.

Трейлер фільму "Трансформери: Повстання звірів"

"Флеш" / The Flash

США, 2023, драма, пригоди, екшн, суперегерої

Прем'єра: 15 червня

У ролях: Бен Аффлек, Езра Міллер, Майкл Кітон, Майкл Шеннон

Отруєний колись отрутохімікатами під час досвіду фізик-ядерник Баррі Аллен не загинув, а навчився розвивати надшвидкість і став Флешем.

Несподівано він пішов шляхом персонажів "Назад у майбутнє": вирішив розвинути таку шалену швидкість, щоб потрапити в минуле та врятувати батьків, які стали жертвами злочинного нападу. Сказано — зроблено, проте його подорож у минуле зруйнувала зв'язки в Усесвіті, і реальність стала іншою.

У цій новій реальності відродився злісний генерал Зод, який жартів не любить і загрожує знищити цей світ разом із супергероями. Але Флеш ніяк сам не може набути бойової форми: його душу роздирають на шматки спогади про смерть батьків. "Не дозволяй своїй трагедії керувати тобою", — мудро застерігає його в трейлері Бетмен у виконанні Бена Аффлека. До речі, тут буде і Бетмен у виконанні Майкла Кітона.

Стало доброю традицією в одному фільмі схрещувати різних виконавців одного супергероя. Це могло здатися дивиною, але подібний трюк у "Людині-павуку: Немає шляху додому" (2021) Marvel, де зустрілися аж три Людини-павука, допоміг зібрати картині рекордних $1,9 млрд. Тому й компанія DC зважилася на парочку Бетменів.

Загалом, Баррі-Флеш цих Людей-Кажанів підбив вплутатися в його справу. Але йому потрібно буде принести ще одну особисту жертву. Яку — не скажемо. Зауважимо лише, що супергеройські історії стають дедалі драматичнішими, як, наприклад, нещодавні "Вартові Галактики-3".

Трейлер фільму "Флеш"

"Астероїд-сіті" / Asteroid City

США, 2023, комедія, романтика

Прем'єра: 22 червня

У ролях: Джейсон Шварцман, Скарлет Йоганссон, Том Генкс, Джеффрі Райт, Тільда Свінтон

Едвард Нортон, Едріан Броуді, Лів Шрайбер, Том Генкс, Скарлетт Йоганссон

Режисер Вес Андерсон ("Готель "Гранд-Будапешт") знімає кіно у своєму стилі: комічно, яскраво, експресивно. Часто — симетрично. Для свого нового фільму він зафрахтував низку зірок першої величини. Прем'єра "Астероїд-сіті" пройшла в Каннах, але призів картина не здобула, хоча критики загалом сприйняли черговий кіноопус режисера прихильно.

У 1955 році в американському містечку, розташованому посеред пустелі, відбувається з'їзд астрономів. Місце вибрано не випадково: кілька тисяч років тому сюди впав метеорит, утворивши кратер.

До містечка разом із обдарованим сином і трьома доньками прибуває вдівець і військовий фотограф Огі Стінбек (Джейсон Шварцман). Раптом через можливий контакт із інопланетянами місто закривають на карантин. Тепер якось проводити час змушені астрономи, їхні батьки, вчителі та навіть військові.

У трейлері Огі скаржиться по телефону тестеві (Том Генкс) і просить його забрати з цієї діри. Водночас у нього зав'язуються стосунки з відомою акторкою (Скарлетт Йоганссон), поки його діти разом із молодими зорелюбами вивчають Сонячну систему.

Тим, хто любить творчість Веса Андерсона, фільм, напевно, сподобається. Усі складові його стилю є: три кольори в кадрі (помаранчевий, жовтий, бірюзовий), дорослі безпосередні, як діти, а діти серйозні, як дорослі. Буде маса безглуздих ситуацій і загадкових подій.

В Андерсона у стрічках вистачає дивних персонажів, є навіть Лис ("Незрівнянний містер Фокс"), а от інопланетяни з'являться вперше. Навіть цікаво, як він собі їх уявляє?

Трейлер "Астероїд-сіті"

"Без образ" / No Hard Feelings

США, 2023, комедія

Прем'єра: 22 червня.

У ролях: Дженніфер Лоуренс, Ебон Мосс-Бакрак, Наталі Моралес.

Після конфіскації авто водійка Uber Медді вирішує будь-що знайти роботу, щоб не втратити ще й будинок. Серед списку вакансій вона знаходить досить незвичайну пропозицію: заможні батьки сором'язливого підлітка пропонують зустрічатися з їхнім сином, щоб його "злегка розкріпачити", бо він має проблеми з дівчатами.

Однак "задрот" виявився міцним горішком: то його фобії ставлять Медді в незручне становище, то, навпаки, після неабиякої дози спиртного він так завзято за неї заступається, що завдає удару по горлу…

Загальний малюнок ролі своєї героїні в Лоуренс ("Голодні ігри") дуже нагадує за манерами (або точніше за їх відсутністю) "дуже погану училку" Камерон Діас.

Трейлер "Без образ"

"Індіана Джонс і Колесо долі" / Indiana Jones and the Dial of Destiny

США, 2023, бойовик, екшн, пригоди

Прем'єра: 29 червня

У ролях: Гаррісон Форд, Мадс Міккельсен, Фібі Воллер-Брідж

Індіана Джонс вкрав колись у німецьких фашистів половинку створеного геніальним Архімедом артефакту під назвою Колесо долі, яке дозволяє своєму володарю керувати простором і часом. Якийсь малоприємний німець-нацист Юрген Феллер (Мадс Міккельсен) прагне знайти цю штукенцію приблизно для того ж, для чого й Флеш розвиває швидкість: хоче вирушити в минуле. Навіщо? Юрген бажає врятувати від краху Гітлера.

Події відбуваються вже в 1960-ті. До того ж Феллер, який чомусь тепер має американське громадянство, керує місією "Аполлон-11" із висадки на Місяць. Що не заважає йому мріяти поєднати дві половинки Колеса долі та повернути фашизм. Але для цього йому потрібно другу половинку відібрати в Індіани. Однак це зовсім непросто, тому що, попри свій 80-річний вік, Гаррісон Форд бадьоро скаче на поліцейському коні по тунелях нью-йоркського метро, розкидаючи праворуч і ліворуч своїх супротивників, а також так само спритно видряпується по будинках і навіть пірнатиме на дно морське.

Не дарма ветерану кінематографа вручили днями в Каннах почесну "Золоту пальмову гілку" за "внесок у світове кіномистецтво". Нагорода знайшла героя в усіх сенсах.

Трейлер фільму "Індіана Джонс і Колесо долі"

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