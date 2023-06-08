"Война меня включила". Как Артем Пивоваров стал артистом № 1 в военное время

Артем Пивоваров сделал, как артист и автор песен, мощный рывок за последний год, благодаря проекту "Твої Вірші, Мої Ноти", где стихи украинских классиков были спеты в стиле трип-хоп.

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Не смотря на скачок популярности рэпера Skofka с его патриотическим хитом "Чути гімн", артистом №1 все-таки стал в военное время Артем Пивоваров, благодаря своему сверхуспешному проекту "Твои Стихи, Мои Ноты" ("Твої Вірші, Мої Ноти"), где он с рядом звезд записал дуэты на стихи украинских классиков.

Только во время войны вышло более 10 песен с клипами. "Думи" с Надей Дорофеевой на стихи Тараса Шевченко набрали рекордных 37 млн просмотров на YouTube. Дуэты записаны с NK, Олей Поляковой, Kalush, alyona alyona, Олегом Скрипкой и другими. К каждому артисту – свой подход: Пивоваров с командой выступает не только как автор-исполнитель, но и как продюсер. В общей сложности проект посмотрели на сегодня на YouTube 120 млн человек.

Артем дал в мае два аншлаговых концерта во Дворце "Украина" и отправился в тур по Европе. Фокус разбирается, что позволило ему сделать прорыв в карьере в военное время.

Вот дуэтные композиции Артема Пивоварова

1."Думи" с Надей Дорофеевой на стихи Тараса Шевченко — 37 млн просмотров.

2. "Там У Тополі" с NK на стихи Павла Тычины — 22 млн просмотров

3. С певицей Лилу 45 "Радісно/Страшно" на стихи Гео Шкурупия — 9,2 млн просмотров.

4. С Олей Поляковой "Тішся" на стихи Леси Украинки — 8,5 млн просмотров.

5. С SHUMEI "Ой На Горі" (народная песня) — 8, 5 млн просмотров.

6. Со Златой Огневич "До весни" на стихи Богдана-Игоря Антонича — 6,2 млн просмотров.

7. Артем Пивоваров х Quest Pistols стихи Григория Чупрынки – Очі — 5 млн просмотров.

8. С Kalush "Майбутність" на стихи Григория Чупрынки — 4,6 млн просмотров.

9. С рэпером Ярмаком "Минають дні, минають ночі" на стихи Тараса Шевченко ( записана в 2021) — 3,8 млн просмотров.

10. С alyona alyona "Люлі-Люлі" на стихи Пантелеймона Куліша — 3,1 млн просмотров.

11. С Олегом Скрипкой "Романс" на стихи Николая Винграновского –– 1,3 млн просмотров.

12. С пианистом Евгением Хмарой и шоуменом и ведущим Павлом Шилько "Арфами" на стихи Павла Тычины — 700 тыс. просмотров.

13. С Машей Ефросининой "Сон" на стихи Михайля Семенко — 800 тыс. (12 дней назад)

14. В качестве бонуса — уже время войны Артем Пивоваров написал и патриотический хит "Манифест (Жовто-блакитне серце)" — 8,4 млн просмотров.

Итого: почти 120 млн просмотров. Впечатляет. Многие наши звезды с началом войны впали в ступор – ничего не сочиняли, многие уехали или исчезли с радаров, но некоторые, напротив, стали проявлять сверхактивность — о чем уже писал Фокус. Как рассказывал в одном из интервью Артем о себе: "Война меня включила".

Артем Пивоваров — машина по производству хитов

Спустя две недели после полномасштабного вторжения РФ он дал концерт в ВСУ. И хотя проект "Твои Стихи, Мои Ноты" был запущен еще в 2021 году, больше 10 песен вместе с клипами записал уже в военное время, то есть, активность Пивоварова – утроилась. Артем выступил здесь как автор, исполнитель и сопродюсер. Его компания Pivovarov Production – это какая-то машина по производству хитов.

Артем Пивоваров первый во время войны дал в мае два аншлаговых концерта во Дворце "Украина".

"Я был на одном из этих двух концертов, – делится с Фокусом музыкальный критик Николай Милиневский. – Люди активно подпевали его новым композициям, которые быстро стали хитами. В основном, это были лирические вещи. Патриотическая была одна "Жовто-блакитне серце". Но, пожалуй, самая сильная реакция публики была на песню "Думы" на слова Тараса Шевченко, которую он спел в клипе с Надей Дорофеевой, но на концерте исполнял ее сам".

Патриотический хит "Чути гімн" рэпера Skofka на сегодня набрал 45 млн просмотров и немного обогнал "Думы" с их 37 миллионами, но, учитывая, что в сумме проект "Твои Стихи, Мои Ноты" набрал больше 100 млн просмотров, можно сказать, что на сегодня Артем стал в Украине поп-исполнителем №1. К тому же, опять благодаря своему проекту, он объединил украинских звезд разных поколений.

Надо отметить, что брать произведения украинских поэтов-классиков — это очень грамотное решение по трем моментам (предтечей этого было то, что в Сети известные артисты читали по одному стихотворению украинских классиков).

Во-первых, это априори качественные тексты.

Во-вторых, не возникнет проблем с авторскими правами.

В-третьих, и, возможно, это главное — Пивоваров как композитор (в соавторах музыки часто стоит еще одна фамилия — Денис Соколов) и исполнитель становится вровень с литературными грандами. Это масштабирует певца.

И всем на пользу: стряхнуть пыль с хрестоматийных произведений и увеличить банк качественных украинских песен (аранжировка, исполнение – ультрасовременное), создавая себе имя на безупречном культурном продукте.

"Мне особенно понравилось, что Артем активно общается с публикой на концерте. Рассуждает на непростые, философские темы, например, о микро- и макрокосме. То есть, не смотря на то, что он поп-исполнитель, ни его музыкальный стиль, ни манера общения не выглядят примитивными. В этом смысле я могу его сравнить только с Монатиком", — рассказывает Милиневский.

После майских концертов на Родине Пивоваров рванул в европейский тур, куда вошло 11 стран. На данный момент он готовится к выступлению в Швейцарии.

Известно, что Артем собирает средства на ВСУ: передал нашим войскам с десяток авто, в том числе мобильный госпиталь за $250 тыс.

Безусловно, его характер и талант во время чрезвычайной военной ситуации выдвинули Артема на вершину украинского эстрадного Олимпа.

Откуда он такой взялся: путь Пивоварова к славе

Артем Пивоваров родился 29 июня 1991 года в городе Волчанск Харьковской области.

Имеет незаконченное музыкальное образование по классу гитары.

В юности организовал металлическую группу. Пытался привносить туда разные стили – его особенность "миксовать" разные жанры, чтобы расширить аудитории, проявилась рано.

Окончил медицинский колледж, работал в реанимации.

Воспитывался мамой и бабушкой, отец рано оставил семью, определяющую роль в его воспитании как мужчины сыграл дед. Артем впал в депрессию в 22 года после его кончины и два года не сочинял песен. Но затем сумел себя перебороть и вернуться к творчеству.

В юности Артем много дрался во дворе, но понял, что это путь в никуда: "Музыка меня спасла".

Сначала был переезд в Харьков. С 2017 года — в Киеве.

Первые хиты "Кислород" и "Моя ночь/Моя ніч" появились в 2017, где он ярко проявляет себя не только как исполнитель, но в качестве сонграйтера (автор песен).

Им была создана компания Pivovarov Production, которая поставляла на музыкальный рынок Украины и России новые песни для разных звезд. Ее клиентами значились: LOBODA, Филипп Киркоров, Дима Билан, Sunsay (5nizza). Максимальная такса за песню, по признанию Артема, $15-17 тыс. Разумеется, российские клиенты сразу отпали после 24 февраля 2022.

Собственный прорыв у Артема случается в 2020 – песня "Дежавю" набрала 50 млн просмотров на YouTube, а у идущей вслед за ней "Рандеву" (2021) – 23 млн просмотров.

Классика в трип-хопе

Основная фишка Пивоварова – проникновенные лирические баллады. Но разберемся подробнее с его стилем, который до этого почему-то считался "неопределимым".

"Что касается его стиля – мне трудно его к чему-то приклеить. Последние года три – это просто поп, в котором замиксованы куски разных жанров. На кого это похоже на Западе, мне сказать сложно. Но если и искать ассоциации, то это точно европейская континентальная традиция развлекательной музыки, не Америка и не Британия. Лично я ощущаю у него влияние балканских стран: от Румынии – до бывших стран Югославии. Там царит такая яркость, патетичность и подвижность ритмов".

Соглашусь, что в его композициях есть влияние Балкан, которые вовсю звучат, например в музыке Горана Бреговича или у американской группы Gogol Bordello экс-киевлянина Евгения Гудзя. Но "упаковка", форма подачи у Пивоварова совсем другая – как раз, на мой взгляд, британская (а не американская, как танцевальный поп-фанк его ближайшего на сегодня конкурента Монатика).

Сам Артем говорил, что его стиль – это "новая волна". Я бы уточнил: не новая, а "бристольская волна" или трип-хоп.

Трип-хоп (trip-hop) — стиль музыки, возникший в середине 1990-х в Великобритании у ряда групп из Бристоля. Когда из США на британский рынок хлынул хип-хоп (танцевальный рэп), они взяли от него только ритм, но соединили с электронным, "вертикальным", медитативным, трансовым ("трип") звучанием, напоминающим "уход в отрыв" или полет. Как заметил сам Пивоваров: "Музыка должна возносить".

Только основатели трип-хопа – британцы Massive Attack звучат совсем мрачно.

Massive Attack — Angel

Пивоваров посветлее: он звучит драматично-лирично. Сравните "Angel" Massive Attack с его "Кислородом".

Здесь тоже "трип", но не с какими-то запрещенными веществами, а с "кислородом":

"Тысячи причин, я ведь здесь один

И ты мой кислород, я твой кислород".

Артем Пивоваров — Кислород

Из российских исполнителей в 1990-х в трип-хопе работала Линда (помните — "Мало огня"?), "Гости из будущего", "Тату". Из украинских артистов могу назвать только популярную композицию "Пьяное солнце" 2015 года певца ALEKSEEV.

ALEKSEEV – Пьяное солнце

Да и Алексеев как-то заглох, так что на этом поле у Пивоварова на национальной ниве нет конкурентов. Его "Рандеву" (2021) – это трип-хоп в сочетании с дэнсом. А почему бы не потанцевать публике на его концерте?

Артем Пивоваров — Рандеву (UA Version)

Здесь есть уход в сновидение, "трип" как путешествие на другую сторону реальности. Причем, что касается языкового вопроса, то уже тогда Артем стал выпускать песни сразу в двух версиях: русской и украинской.

"То є сон,

І ледве догорає

Оріон сузір’я полум’я

То не сон, історія нова.

Запитай: хто є ти, хто є я?"

А иногда и в трех: песню "Дежавю" он исполнил и на французском.

"Думы" Пивоварова берут потому, что что это акустический трип-хоп, с хорошим басовым "качем" и чудесной гитарной аранжировкой: уместное сочетание современного и архаичного. Текста, правда, в треке раз в пять меньше чем в стихотворении Тараса Григорьевича, но потому и зашло молодежи — композиция "не грузит".

Думи, думи мої, думи

Лихо мені з вами!

Чом вас вітер не розвіяв?

Думи, думи мої, думи

Лихо мені з вами!

Артем Пивоваров х DOROFEEVA — Думи

Принц украинской поп-музыки

Безусловно, грандиозный проект "Твої Вірші, Мої Ноти" удался и он продолжается. Но, конечно, если подряд послушать все эти песни – проступает трип-хоповая схема, замечаешь схожесть мелодий и приемов. Хотя все равно в целом – "берет".

На мой взгляд, самое на сегодня слабое место у Артема – его визуальный образ. Не смотря всю "звуковую" популярность Пивоварова, как он жаловался в интервью, его до сих пор нечасто узнают в лицо. Почему? На мой взгляд, тому есть причина: недостаточно внятный визуальный образ артиста. Та же проблема (только еще больше выражена) у другого талантливого украинского исполнителя Тараса Тополи – лидера рок-группы "Антитела": его белые рубашки и джинсы вызывают ассоциации только с "парнем из офиса".

В создании образа артиста нужно плясать от его архетипа на сцене. Кто на сегодня Пивоваров? Он эдакий Принц национальной поп-сцены: молодой, красивый, яркий. Общая формула его творчества (образ — действие – трансформация): принц – трип-хоп – полет любви. У него названия альбомов: "Океан", "Космос", "Стихия Огня". Образ Принца очень востребован особенно женской частью аудитории.

Пивоваров, между прочим, не женат. И свою девушку от публики скрывает. А если и женится, то тоже надо немного поскрывать: Принц же!

Что работает на образ Принца: что-то роскошное, яркое, но не безвкусное. Например, он как-то сидел в белом шикарном пуховике на интервью – это гуд. Сочетание красного с белым – ок. А вот когда Пивоваров демонстрирует свои многочисленные тату (чего реально полно у британских звезд трип-хопа), образу Принца это противоречит. Хулиган, альтернативщик, панк, рокер?

Кстати, пусть обратит внимание на американского Prince – вот кто грамотно использовал образ Принца в своем имидже. Короче, Артему только с визуальным образом нужно подтянуть – и тогда его везде узнавать начнут.