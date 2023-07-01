Премьеры июля. Новая "Миссия" Тома Круза, Марго Робби в роли Барби и ядерная бомба Кристофера Нолана

Фокус рассказывает об июльских блокбастерах, снятых в разных жанрах: шпионский боевик, исторический фильм, ромком с элементами пародии, экшн и триллер.

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Июль выдался щедрым на блокбастеры, но в основном про войну: то про локальные боевые действия, то про создание атомной бомбы, то про борьбу с террористами. Но есть одно светлое пятно розового цвета — фильм про Барби с Марго Робби.

Миссия невыполнима: Смертельная расплата. Часть первая / Mission: Impossible — Dead Reckoning — Part One

США, 2023, боевик, приключения

Премьера: 9 июля

В ролях: Том Круз, Ребекка Фергюсон, Саймон Пегг

Супершпион Итан Хант возвращается на экраны — на все 290 миллионов долларов бюджета новой части "Миссии". Легендарной франшизе в этом году стукнуло 27 лет. Предыдущая, шестая часть, вышла еще в 2018 — в доковидный период. Это седьмой и предпоследний фильм цикла.

Снова у суперагента дикое по сложности задание. Причем в ролике звучит фраза, очень знакомая украинцам: "Правда исчезает, когда война приближается". Круз в этих лентах поражал трюками: регулярно падал с парашютом и даже висел на двери взлетающего самолета. Судя по трейлеру, тут тоже не заскучаем: герой Тома Круза бодро носится по движущимся поездам и с трамплина летит на мотоцикле в пропасть.

Команда у Ханта все та же. Основная партнерша — бывшая сотрудница Ми-6 Ильза Фауст (Ребекка Фергюсон), которая всегда готова наградить Итана устало-влюбленным взором. Но в новой серии она это будет делать одним глазом: в ролике Ильза с "пиратской" повязкой, скрывающей один глаз. Наверное, это не из-за проблем со зрением, а чтобы точнее стрелять из снайперской винтовки, прикрывая Итана в арабской пустыне, по которой он лихо мчится на железном "двухколесном друге".

Главный злодей тут — это некий Габриель (Эсай Моралес), который знал супершпиона в юности, был у них какой-то конфликт в глубоком прошлом. Моралес, судя по трейлеру, будет отчаянно драться с Итаном на поезде, примерно так же, как это происходило в недавнем "Индиане Джонсе-5" — с непременным падением на крышу при входе состава в туннель.

Кроме парящего мотоцикла в ролике впечатляет и железнодорожный состав, летящий в никуда с нулевой гравитацией: тарелочки и вилочки повисли, как на космическом корабле.

Чувствуется, что зрелищная часть фильма — на уровне.

Трейлер фильма "Миссия невыполнима: Смертельная расплата. Часть первая"

Оппенгеймер / Oppenheimer

США, 2023, биография, драма, исторический

Премьера: 20 июля

В ролях: Киллиан Мерфи, Эмили Блант, Мэтт Дэймон, Роберт Дауни-мл., Рами Малек, Кеннет Брана, Гэри Олдмен

Режиссер Кристофер Нолан впервые снимает для Universal Pictures. Он набрал в проект целый выводок звезд: все они оказались "по карману" (см. список). Хотя, вероятно, дело не только в 100-миллинном бюджете, который не маленький, но и не такой уж гигантский, а в прославленной фамилии главрежа. Какой артист не мечтает попасть в кино, которое может стать классикой?

А тему Нолан взял до боли актуальную для нас: создание ядерной бомбы. Это экранизация романа "Американский Прометей: Триумф и трагедия Дж. Роберта Оппенгеймера", за который авторы получили Пулитцеровскую премию.

Главный герой книги — американский физик, под руководством которого во время Второй мировой было создано атомное оружие. Мы все больше знали академика Курчатова и Сахарова, причастных к подобному проекту в СССР.

Известно, что атомная бомба была впервые испытана в Нью-Мексико в июле 1945 года. Оппенгеймер вспоминал, что в тот момент ему пришли в голову слова из Бхагавадгиты: "Я — смерть, разрушитель миров".

Нолан признавался прессе, что этот фильм — "самый сложный и масштабный проект в карьере". Знаете, почему? Оказывается, наибольшие сложности вызвало "воссоздание ядерного взрыва без использования компьютерной графики". Не слишком ли американцы склонны делать из всего шоу? Даже из истории получения оружия, которое может уничтожить планету.

Но пока не увидишь картину, на этот вопрос не ответишь. В одном из эпизодов трейлера до многих участников Манхэттенского проекта (кодовое название американской программы по разработке ядерного оружия) начинает доходить, что за джина они выпускают из бутылки.

Трейлер фильма "Оппенгеймер"

Барби / Barbie

США, Канада, 2023, комедия, приключения, романтика

Премьера: 20 июля

В ролях: Марго Робби, Райан Гослинг, Эмма Маккей, Уилл Феррелл

Разработка картины началась еще в 2014, где героиней должна была стать самая популярная в мире кукла. Череда режиссеров, перепродажа прав одной компании другой. Проблема в том, что нужно сделать историю в стиле "гламур" и одновременно пародию на все "глянцевое".

Актерский ансамбль, наконец, возглавили Марго Робби и Райан Гослинг, исполняющие роли Барби и Кена.

По сюжету идеальную куклу-девушку изгоняют из из Барбиленда за то, что она несколько груба. Барби отправляется в мир людей, чтобы найти свое счастье. За ней увязался Кен.

Однако "реальный мир" оказался в разы жестче идеального, но, возможно, те отрицательные черты Барби, которые стали причиной ее изгнания из "розового рая", теперь сослужат ей хорошую службу, чтобы выжить в настоящем мире.

Трейлер фильма Барби

Миссия на двоих / Hidden strike

США, Китай, 2023, боевик, комедия

Премьера: 27 июля

В ролях: Джон Сина, Джеки Чан, Пилу Асбек

Недалекое будущее, нефтяные войны набирают силу. Спецназовцы Крис Ван Хорн и Луо Фенг всего за 24 часа превратились из врагов в напарников, которым нужно перевести группу гражданских вдоль "шоссе смерти" в безопасную зону. Напарникам поневоле придется удержаться от желания покалечить друг друга, чтобы выполнить эту спасательную миссию на двоих.

Вот реально Джеки Чан и Джон Сина ("Миротворец") — отличная пара для комедийного боевика. Прекрасный контраст: "тормознутое" лицо качка Сины и по-обезьяньи живая физиономия Чана. В ролике вызывает улыбку даже немудреный эпизод, когда Джеки Чан свалился на Сину, обняв последнего за торс в почти "эротической" позе. Чан участливо спросил громилу: "Ты в порядке? Я — в порядке". Тот возмущенно проскрежетал: "Слезь с меня".

Трейлер "Миссии на двоих"

Игра с дьяволом / Sympathy for the Devil

США, 2023, триллер с элементами черной комедии

Премьера: 27 июля

В ролях: Николас Кейдж, Юэль Киннаман, Каиви Лайман

Кейдж снова в дьявольской роли. Вот только-только в апреле с ним феерично провалился мистический фильм ужасов с элементами комедии "Ренфилд", где Николас играл Дракулу (при бюджете в $65 млн фильм собрал всего 23 млн) и снова Николаса в роли "нечистой силы".

Здесь он изображает некоего дьявола-киллера, который захватил в заложники таксиста — а у того рожает жена в больнице. Дьявольский киллер утверждает, что сегодня водитель заплатит за все, что он совершил в прошлом. Таксист всячески пытается убедить преступника, что он обычный водила, но так ли это на самом деле?

Герой Кейджа предлагает опасную игру: он спрашивает, а водитель отвечает только правду. Одна ложь — один труп: пристрелит любого на выбор за фальшивый ответ. Чем закончится "допрос", можно узнать только в кино.

Трейлер фильма "Игра с дьяволом"

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