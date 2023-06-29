"Индиана Джонс-5". Как благодаря неожиданному финалу Харрисон Форд спас 300-милионный фильм

29 июня на экраны Украины выходит пятый фильм легендарной франшизы "Индиана Джонс и Колесо Судьбы". Фокус без спойлеров рассказывает о громкой премьере.

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8 лет работы и $300 миллионов бюджета фильма "Индиана Джонс и Колесо судьбы" пугали даже издалека. Не счесть замененных сценаристов, режиссеров и продюсеров. Кого нельзя было поменять — это исполнителя главной роли Харрисона Форда. И тут возникла главная проблема: будет ли геройски смотреться в роли археолога-авантюриста 80-летний Форд? Все более-менее получилось — разными приемами и неожиданным финалом. Фокус без спойлеров рассказывает о громкой премьере.

Череда сценаристов, режиссеров и продюсеров должна была удержать дорогой бренд "Индиана Джонс", о котором Фокус подробно писал, на плаву. Харрисон Форд неплохо держится в седле (см. ролик, все упоминаемые сцены есть в официальном трейлере), когда лихо скачет на коне в тоннеле метро, обгоняя поезда. Чтобы справиться с проблемой убедительно "воскресшего" Индианы в ход пустили два приема.

Во-первых, это флешбэк — в завязке фильма есть отсыл к 1944 году, к фашистской Германии, когда Индиана вырывает магические часы Архимеда из рук нацистского ученого Юргена Воллера (Мадс Миккельсен) — конкурента Индианы. Тут, разумеется, компьютерно "омоложенный" Харрисон Форд.

Во-вторых, сам Индиана показан в начале фильма, наоборот, глубоким стариком. Он спит в кресле в захламленной квартире. Его раздражают орущие у соседей песни "Битлз": оказывается, молодежь празднует высадку американских астронавтов на Луну. Время действия ленты — июль 1969. Но старика-ворчуна Индиану покорение космоса не волнует. Так же как и то, что его выперли на пенсию. Он дочитывает лекции засыпающим студентам — все о тех же часах Архимеда.

Затем, когда Индиана принимает бой против современных нацистов, археолог преображается: библиотека, тоннели метро, парад в честь героев астронавтики, аукцион… Все это — отличные полигоны для битв "восставшего из пепла" Индианы. Он неустрашим, упорен, и пули его не берут, хотя регулярно попадают. Режиссер Джеймс Мэнголд ("Логан") с добротной дотошностью разыгрывает все те же карты, что были в предыдущих частях.

"Индиана Джонс 5" — старое и новое

Враги-нацисты отвратительны. Им человека убить — раз плюнуть. Хоть уборщицу, которая случайно попалась на пути. Таких врагов чем больше укокошить, тем лучше.

Из устрашающих элементов: змей заменили на сколопендр и мурен.

Из фантастических: кто будет вместо инопланетян ("Индиана Джонс-4"), не скажем, увидите сами.

Из нового: свежий образ крестницы Индианы Джонса Хелены. Ее неплохо сыграла британская актриса и сценаристка Фиби Уоллер-Бридж. Задором своей героини она все время пытается разбудить "заснувшую" пассионарность легендарного археолога. Это ей удается. Но она умеет околдовывать и разочаровывать одновременно: Хелена обаятельна и бесстрашна, но при этом цинична и расчетлива. Однако именно на развитии ее персонажа держится драматургия фильма.

Индиана Джонс с непредсказуемой крестницей

Она умело провоцирует "мерцание" своей героини: Хелена — то выдающая ученая, желающая сделать мировое открытие, то тварь продажная: прибить и забыть. В обоих ипостасях Хелена убедительна. В финале будет и третье ее превращение.

Великан и "карлик"

В ленте отличное противопоставление двух гротескных персонажей: гиганта-нациста и мальчика-воришки, помощника Хелены. Тупая агрессивная масса, страшная физическая сила — против сметливости и ловкости.

Телохранитель-громила при Юргене похож на того, что был у принца Нуада из "Хэллбоя-2". Оттуда же взят сюжетный ход с разделением артефакта на части для того, чтобы его собрать и воспользоваться: только целым он может явить нам свою мощь. А туземный "ловкий мальчик" перекочевал в "Индиану Джонса-5" из "Индианы Джонса-2". Но все работает.

Есть бесконечные преследования с перемещением по планете, воздушные бои, обязательные перестрелки, виртуозные гонки на моторикшах и автомобилях, опасные подводные погружения. В одном из водолазов вы радостно узнаете Антонио Бандераса, но его мог заменить любой статист — голливудской звезде не дали сколько-нибудь красок, чтобы его персонаж хоть чем-то отличался от других лохматых испанских водолазов.

Все вроде бы неплохо, все ингредиенты режиссером не забыты, брошены в варево киноприключения и даже старательно перемешаны. Но картине не хватает остроты и непредсказуемости. Словно ты уже взрослым попал в луна-парк на аттракцион, который тебя радовал в детстве, но теперь он тебе кажется скучноватым: пропало ощущение восторга и сказочности.

Наиболее слабым местом фильма является "нацистский план", секреты которого раскрывать не будем, а наиболее сильным — финал.

300-миллионный проект вытягивает масштабная концовка. В принципе, во всех "Индианах" она одинаковая, с точки зрения структуры картины тоже ничего нового — артефакт должен проявить силу. Но здесь это сделано очень изобретательно. Зал сразу перестал придремывать (все-таки фильм длится почти три часа) и включился по полной в происходящее на экране. И разные случившиеся в ленте парадоксы были отлично уравновешены юмором и даже лирической линией. Кстати, впервые в голливудской картине примирительный поцелуй не в губы или щеку, а… в локоть. Хоть здесь авторам удалось соригинальничать.

Трейлер фильма "Индиана Джонс и Колесо судьбы"

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