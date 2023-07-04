Топ-5 сериалов о судмедэкспертах: кровавый "Декстер", специалисты по "Костям" и демонический Мердок

Фокус сделал подборку из пяти криминальных сериалов ко Дню судебного эксперта.

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День судебного эксперта в Украине отмечается 4 июля. Праздник был введен в 2009 году с формулировкой "учитывая значение судебно-экспертной деятельности в обеспечении правосудия, защиты прав и свобод человека и гражданина и в поддержку инициативы общественности". Фокус подготовил сборник топовых сериалов о специалистах, которые раскапывают мрачные тайны, связанные с преступлениями. Ведь один лабораторный анализ или исследование может полностью перевернуть ход следствия.

"Декстер"

США, 2006 – 2013, триллер, драма, криминал

В ролях: Майкл С. Холл, Дженнифер Карпентер, Дэвид Зайас

Пожалуй самая противоречивая фигура среди судмедэкспертов — доктор Морган из Майами, который больше известен по своему имени – Декстер. Доктор Декстер явно был навеян автору – писателю Джеффри Линдсею – доктором Лектером. Сериал является экранизацией романа 2004 года "Дремлющий демон Декстера", вышедшего в 2004 году и положившего начало серии книг. В "Молчании ягнят" агентка ФБР с помощью доктора-маньяка ловит серийного убийцу, а Декстер в одном лице объединяет две ипостаси: ловит серийных маньяков и уничтожает их, удовлетворяя свою жажду убийства.

Под такой характер была подведена серьезная сюжетная база. Декстер был травмирован в детстве смертью матери, убитой на его глазах. Мальчик был воспитан полицейским, заметившим в нем социопатические черты и решившим направить их "во благо". И даже инструкцию написал, что делать, чтобы казаться обществу нормальным.

Декстер вычисляет и наказывает самых страшных преступников. Его даже забавляют их "специальные послания" ему — в виде трупов. Но однажды появится маньяк, близкий Декстеру по уровню интеллекта. Грядет битва монстров!

Трейлер сериала "Декстер"

"Кости"

США, 2005 — 2017, мелодрама, комедия, криминал, детектив

В ролях: Эмили Дешанель, Дэвид Бореаназ, Микаэла Конлин, Ти-Джей Тайн

Здесь мы видим прекрасную командную работу "специалистов по костям". Возглавляет отдел доктор Темперанс Бреннан – судебный антрополог в Джефферсонском институте в Вашингтоне. Вместе со своим дружным коллективом она занимается раскрытием преступлений, исследуя останки людей. Коллеги дали Темперанс кличку Кости, которая ей претит.

Не обошлось и без романтической линии. Амбициозного и уверенного в себе агента ФБР Сили Бута отправляют на помощь доктору Бреннан, чтобы раскрыть старые дела с помощью идентификации костей, но Темперанс этому совершенно не рада. Она до крайности рациональна, и ей не нравится то, что Сили вызывает у нее симпатию. До его появления она считала, что мужчины нужны только "для удовлетворения биологических потребностей", но никак не для чувств. Развитие отношений Сили и Темперанс – одна из фишек сериала.

В основе сюжета лежит цикл романов Кэти Райх, но персонажи в сериале и книге очень разнятся. Например, у книжной Темперанс есть дети, а в телеверсии – она одинока и совершенно свободна.

Тизер сериала "Кости"

"C.S.I.: Место преступления Нью-Йорк"

США, 2004-2013, криминал, детектив, драма

В ролях: Гэри Синиз, Мелина Канакаредес, Кармин Джовинаццо

В Нью-Йорке, как и в Лас-Вегасе, и в солнечном Майами, работает команда детективов, вооруженных самыми последними разработками в области криминалистики. Приготовьтесь: здесь всякие лабораторные исследования будут оформлены настолько мощной компьютерной графикой, что исследование, например, волоса жертвы будет выглядеть на экране кадрами из научно-фантастического фильма.

Команду возглавляет детектив Мак Тейлор. Он связывает все ниточки дела, полагаясь на факты, добываемые командой экспертов. Помогает ему это делать детектив Стелла Бонасера. Фишка Мака в том, что он показан тонким человеком, который переживает за судьбу преступников. Пускается с ними в моральные разговоры, пытаясь дергать за человеческие струны. Своими огромными гипнотическими глазами Тейлор глядит на них (и не только) с состраданием. Мак ни на ком не ставит крест. В американском кинематографе такого персонажа днем с огнем поискать.

Официальный трейлер "C.S.I.: Место преступления Нью-Йорк"

"Расследования Мердока"

Канада, Великобритания, 2008 – 2012, криминал, детектив

В ролях: Янник Биссон, Хелен Джой, Томас Крэйг

Стильный сериал и, я бы даже сказал, с "чертовщинкой": в нем иной раз происходит нечто почти демоническое – на грани мистики и фантастики, но все-таки в рамках вкуса. И все это сглаживается добрым канадским юмором.

Конец XIX века, Торонто. В городе происходит череда загадочных преступлений, разобраться в которых берется детектив Уильям Мердок. В своей работе он использует новую науку – криминалистику. А помогает ему вести расследования Джулия Огден – судебный врач. Юный возраст не мешает девушке отлично справляться со своими непростыми обязанностями.

Канадский проект, переехавший со временем на американское телевидение, снят по мотивам серии романов англо-канадской писательницы Морин Дженнингс. Образ детектива Мердока вдохновлен реальным персонажем — Джоном Уилсоном Мюрреем — первым в истории провинции правительственным детективом по уголовным делам Онтарио, который был назначен на эту должность в 1875 году. Сыщик раскрыл несколько сотен дел, включая громкие убийства.

Одной из фишек сериала является появление там исторических личностей: Генри Форда, Томаса Эдисона, Артура Конан Дойла, Джека Лондона, Герберта Уэллса.

Но главная особенность проекта – это обаяние актера Янника Биссона – он и доброжелателен, и жесток, обходителен и настойчив. Возможно, канадский юмор не так тонок, как английский. Но есть что-то в этих канадцах, какое-то суровое и одновременно милое северное джентльменство. Вот из таких, например, канадская рок-звезда Брайан Адамс, который вот уже тридцать лет просит прощения в песне Please Forgive Me – и это не надоедает и кажется уместным.

Официальный трейлер сериала "Расследования Мердока"

"Вскрытие покажет" (2019)

Украина, 2016, детектив, криминал

В ролях: Екатерина Маликова, Артемий Егоров, Александр Кобзарь, Петр Миронов

Обратим внимание в сторону отечественного производителя – ведь 4 июля день именно украинского судебного эксперта.

У нашего мини-сериала "Вскрытие покажет" 5, 7 млн просмотров на Youtubе, что говорит само за себя.

Конечно, в центре этой истории — красивая и умная блондинка – Инга Вилкас. Она — судебно-медицинский эксперт, которая присоединяется к криминальному бюро. Работа в нем не для робких и Инга принимает вызов.

С первых дней ее отношения со следователем Олегом Гончаром были напряженными. Оба поглощены работой, почти не имея личной жизни, что отражается на их характерах. Поэтому они часто ссорятся. Что их может помирить? Смотрите фильм – там всего три серии.

Полная версия сериала "Вскрытие покажет" (2019)

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