Топ 5 серіалів про судмедекспертів: кривавий "Декстер", фахівці з "Кісток" та демонічний Мердок

Фокус зробив добірку з п'яти кримінальних серіалів до Дня судового експерта.

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День судового експерта в Україні відзначають 4 липня. Свято було запроваджено 2009 року з формулюванням "з огляду на значення судово-експертної діяльності в забезпеченні правосуддя, захисту прав і свобод людини і громадянина та на підтримку ініціативи громадськості". Фокус підготував збірку топових серіалів про фахівців, які розкопують похмурі таємниці, пов'язані зі злочинами. Адже один лабораторний аналіз або дослідження може повністю перевернути хід слідства.

"Декстер"

США, 2006 — 2013, трилер, драма, кримінал

У ролях: Майкл С. Голл, Дженніфер Карпентер, Девід Заяс

Мабуть, найсуперечливіша фігура серед судмедекспертів — доктор Морган із Маямі, який більше відомий за своїм ім'ям — Декстер. Доктор Декстер явно був навіяний автору — письменнику Джеффрі Ліндсею — доктором Лектером. Серіал є екранізацією роману 2004 року "Демон, що спить у Декстері", який вийшов 2004 року і поклав початок серії книг. У "Мовчанні ягнят" агентка ФБР за допомогою доктора-маніяка ловить серійного вбивцю, а Декстер в одній особі об'єднує дві іпостасі: ловить серійних маніяків і знищує їх, задовольняючи свою жагу до вбивства.

Під такий характер було підведено серйозну сюжетну базу. Декстер був травмований у дитинстві смертю матері, вбитої на його очах. Хлопчика виховав поліцейський, який помітив у ньому соціопатичні риси і вирішив спрямувати їх "на благо". І навіть інструкцію написав, що робити, щоб здаватися суспільству нормальним.

Декстер вираховує і карає найстрашніших злочинців. Його навіть звеселяють їхні "спеціальні послання" йому — у вигляді трупів. Але одного разу з'явиться маніяк, близький Декстеру за рівнем інтелекту. Настане битва монстрів!

Трейлер серіалу "Декстер"

"Кістки"

США, 2005 — 2017, мелодрама, комедія, кримінал, детектив

У ролях: Емілі Дешанель, Девід Бореаназ, Мікаела Конлін, Ті-Джей Тайн

Тут ми бачимо прекрасну командну роботу "фахівців з кісток". Очолює відділ доктор Темперанс Бреннан — судовий антрополог у Джефферсонському інституті у Вашингтоні. Разом зі своїм дружним колективом вона займається розкриттям злочинів, досліджуючи рештки людей. Колеги дали Темперанс кличку Кістка, яка їй не до вподоби.

Не обійшлося і без романтичної лінії. Амбітного й упевненого в собі агента ФБР Сілі Бута відправляють на допомогу доктору Бреннан, щоб розкрити старі справи за допомогою ідентифікації кісток, але Темперанс цьому зовсім не рада. Вона вкрай раціональна, і їй не подобається те, що Сілі викликає в неї симпатію. До його появи вона вважала, що чоловіки потрібні тільки "для задоволення біологічних потреб", але ніяк не для почуттів. Розвиток стосунків Сілі та Темперанс — одна з фішок серіалу.

В основі сюжету лежить цикл романів Кеті Райкс, але персонажі в серіалі та книзі дуже відрізняються. Наприклад, у книжкової Темперанс є діти, а в телеверсії — вона самотня і абсолютно вільна.

Тизер серіалу "Кістки"

"C.S.I.: Місце злочину Нью-Йорк"

США, 2004-2013, кримінал, детектив, драма

У ролях: Гері Сініз, Меліна Канакаредес, Кармін Джовінаццо

У Нью-Йорку, як і в Лас-Вегасі, і в сонячному Маямі, працює команда детективів, озброєних найостаннішими розробками в галузі криміналістики. Приготуйтеся: тут усілякі лабораторні дослідження будуть оформлені настільки потужною комп'ютерною графікою, що дослідження, наприклад, волосини жертви матиме вигляд на екрані кадрів з науково-фантастичного фільму.

Команду очолює детектив Мак Тейлор. Він пов'язує всі ниточки справи, покладаючись на факти, які видобуває команда експертів. Допомагає йому це робити детектив Стелла Бонасера. Фішка Мака в тому, що він показаний тонкою людиною, яка переживає за долю злочинців. Пускається з ними в моральні розмови, намагаючись смикати за людські струни. Своїми величезними гіпнотичними очима Тейлор дивиться на них (і не тільки) зі співчуттям. Мак ні на кому не ставить хрест. В американському кінематографі такого персонажа вдень із свічкою не знайдеш.

Офіційний трейлер "C.S.I.: Місце злочину Нью-Йорк"

"Розслідування Мердока"

Канада, Велика Британія, 2008 — 2012, кримінал, детектив

У ролях: Яннік Біссон, Гелен Джой, Томас Крейг

Стильний серіал і, я б навіть сказав, з "чортівщиною": у ньому іноді відбувається щось майже демонічне — на межі містики і фантастики, але все-таки в межах смаку. І все це згладжується добрим канадським гумором.

Кінець XIX століття, Торонто. У місті відбувається низка загадкових злочинів, розібратися в яких береться детектив Вільям Мердок. У своїй роботі він використовує нову науку — криміналістику. А допомагає йому вести розслідування Джулія Огден — судовий лікар. Юний вік не заважає дівчині відмінно справлятися зі своїми непростими обов'язками.

Канадський проєкт, що переїхав згодом на американське телебачення, знятий за мотивами серії романів англо-канадської письменниці Морін Дженнінгс. Образ детектива Мердока натхненний реальним персонажем — Джоном Вілсоном Мюрреєм — першим в історії провінції урядовим детективом у кримінальних справах Онтаріо, якого призначили на цю посаду 1875 року. Таємний агент розкрив кілька сотень справ, включно з гучними вбивствами.

Однією з фішок серіалу є поява там історичних особистостей: Генрі Форда, Томаса Едісона, Артура Конан Дойла, Джека Лондона, Герберта Веллса.

Але головна особливість проєкту — це чарівність актора Янніка Біссона — він і доброзичливий, і жорстокий, ввічливий і наполегливий. Можливо, канадський гумор не такий тонкий, як англійський. Але є щось у цих канадцях, якесь суворе і водночас миле північне джентльменство. Ось із таких, наприклад, канадська рок-зірка Браян Адамс, який ось уже тридцять років просить вибачення в пісні Please Forgive Me — і це не набридає і здається доречним.

Офіційний трейлер серіалу "Розслідування Мердока"

"Розтин покаже" (2019)

Україна, 2016, детектив, кримінал

У ролях: Катерина Малікова, Артемій Єгоров, Олександр Кобзар, Петро Миронов

Звернемо увагу в бік вітчизняного виробника — адже 4 липня день саме українського судового експерта.

У нашого мінісеріалу "Розтин покаже" 5,7 млн переглядів на Youtubе, що свідчить саме за себе.

Звісно, у центрі цієї історії — вродлива та розумна білявка — Інга Вілкас. Вона — судово-медичний експерт, яка приєднується до кримінального бюро. Робота в ньому не для боязких і Інга приймає виклик.

З перших днів її стосунки зі слідчим Олегом Гончаром були напруженими. Обидва поринули в роботу, майже не маючи особистого життя, що відбивається на їхніх характерах. Тому вони часто сваряться. Що їх може помирити? Дивіться фільм — там усього три серії.

Повна версія серіалу "Розтин покаже" (2019)

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