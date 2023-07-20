"Игра смерти". 50 лет назад умер Брюс Ли: причина ухода и тайный знак в его последнем фильме

Тайна ухода звезды боевиков до сих пор волнует полчища фанов, среди которых даже Квентин Тарантино.

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20 июля 1973 года внезапно ушел из жизни Брюс Ли — культовая американская и гонконгская звезда боевиков. Он умер за несколько дней до премьеры его первого голливудского фильма "Выход Дракона". До этой картины Брюс Ли снимал фильм с пророческим названием "Игра смерти".

Расследование Фокуса показало, что причиной смерти актера была дисфункция почек из-за обезвоживания организма в результате перетренированностии и операции по удалению потовых желез. Брюса Ли убило желание сделать тело совершенным, примерно так умирают модели от анорексии. В фильме "Игра смерти" был тайный знак, предупреждавший актера об опасности, но он не услышал сам себя.

Брюс Ли, знаменитый актер и боец внезапно ушел из жизни за четыре месяца до 33-летия. Он снялся всего в четырех полнометражных картинах: "Большой босс" (1971), "Кулак ярости" (1972), "Путь дракона" (1972) и в самом известном, уже голливудско-гонконгском боевике "Выход дракона" (1973). И собрался доснять свой фильм "Игра смерти" (1978).

20 июля 1973 года Брюс Ли приехал в дом своей любовницы — тайваньской актрисы Бетти Тин Пей (по ее версии, вместе с продюсером Рэймондом Чоу), чтобы обсудить сценарий ленты "Игра смерти", к съемкам которой он вернулся. У Брюса Ли заболела голова, что последнее время с ним случалось нередко. Актриса дала ему препарат, в состав которого входил аспирин и транквилизатор мепробамат. После этого Брюс Ли уснул, а когда через некоторое время она попыталась его разбудить – он не проснулся. Рэймонд Чоу он послал за личным врачом. Брюс умер в больнице, не приходя в сознание. Это случилось меньше чем за неделю до премьеры "Выхода дракона", и многие решили, что слухи о смерти Брюса Ли – это рекламный трюк.

Бетти Тин Пэй рассказывает о Брюсе Ли (1983)

Однако это была суровая правда: Брюс Ли скончался, на его похороны пришло более двадцати пяти тысяч человек.

Чем известен Брюс Ли: немного биографии

Для тех, кто не в курсе, напомним достижения Брюса Ли.

Он сделал реалистичные восточные единоборства неотъемлемой частью мирового кинематографа в жанре экшн. Любого актера, претендующего на владение боевыми искусствами на экране – Джеки Чана, Чака Норриса, Жан-Клод Ван Дамма, Стивена Сигала или Джейсона Стейтема, всегда будут сравнивать с Брюсом Ли.

До него в гонконгской киношколе боевых искусств преобладали фантастические полеты с мечами, которые не имели никакого отношения к реальности за окном. а вот Брюса Ли интересовала только эффективность уличной драки. Он брал все из разных боевых видов спорта – от фехтования до бокса. Его стиль стал точкой отсчета для кинозвезд-мастеров рукопашного боя XX и XXI века.

Родился Брюс Ли в Сан-Франциско в год Дракона (1940) и в час Дракона (между 6 и 8 утра, 27 ноября) по китайскому календарю. Во время гастролей родителей — киноактера и солиста китайской оперы и его жены, полукитаянки-полунемки. С младенчества снимался в эпизодах множества картин со своим отцом. В 17 лет выиграл чемпионат по танцу ча-ча-ча в Гонконге. С 13 лет изучал кунг-фу, чтобы научиться драться на улице.

Почему не участвовал в чемпионатах по восточным единоборствам? В официальной программе тогда из них были только японские виды борьбы: каратэ и дзюдо. Считалось, что они травмоопасны, поэтому правила состязаний были щадящими. Полный контакт был только в английском боксе. Именно поэтому Брюс Ли для своих учеников по стилю Джит Кун-До ("Путь Опережающего кулака") ввел боксерские перчатки и шлемы. Он основал школу смешанных боевых искусств ММА (Mixed Martial Arts). Там – полный контакт.

Квентин Тарантино в фильме "Однажды в Голливуде" (2019) вложил в уста Брюса Ли слова о боксерах-тяжеловесах, близкие реальным взглядам актера-бойца: "Я уважаю Кассиуса Клея (Мохамед Али — Фокус). В его виде спорта есть элемент настоящего боя. Когда Кассиус Клей и Сонни Листон на ринге – это не позерство двух спортсменов. Это битва. Двое пытаются друг друга прикончить. Не победишь, он тебя убьет. Это два воина сошлись в схватке – вот что я уважаю. Но в соревнованиях по боевым искусствам не дают так сражаться, и это досадно. Приходится что-то изображать понарошку. Они же делают все, что нужно для победы, работая в полную силу".

Брюс Ли против Клиффа Бута, "Однажды в Голливуде" (2019)

Далее идет "дружеский" поединок с "обычным" штатовским хорошим каскадером Клиффом Бутом (Брэд Питт). При первой атаке Брюса Ли (Майк Мо) он своим легендарным ударом в прыжке (Jump Kick), который называют Коронным, сваливает Бута. Но тот собирается и при следующем Полете Дракона, перекидывает его через себя, испортив автомобиль жены режиссера. Третий раунд "дружеского поединка" срывает возмущенная порчей имущества женщина. Вся эта сцена — иронична. Тарантино сам рассказал, что Клифф развел Брюса, поддавшись в первый раз, а второй раз, когда Ли повторяет свой прием, считая что имеет дело с простаком, тот делает бросок через спину, по сути, использовав метод самого Брюса — "перехватывающего или опережающего кулака". В этом и состоит юмор Квентина Тарантино. В ленте дана альтернативная реальность.

Квентин Тарантино и Джо Роган — Брюс Ли в фильме "Однажды в Голливуде" (2019)

О том, что Тарантино беспримерно уважает Брюса Ли, говорит тот факт, что он взял желтый спортивный костюм с черной полосой Ли для Умы Турман в фильме "Убить Билла" (2004).

И да, фулл контакт — сквозная тема Брюса. "В MMA дерутся в придуманной Брюсом форме — шортах и перчатках с отрезанными пальцами", — рассказывал Фокусу Сергей Житниковский, мастер корейской школы хапкидо, постановщик боев многих украинских фильмов и сериалов и разработчик боевой хореографии для Джейсона Стейтема.

Брюс Ли закрыл три свои школы восточных единоборств в США, чтобы полностью посвятить себя кино. Но в Голливуде Брюса, как китайца, не брали на главные роли — только на второстепенные.

Вернулся в Гонконг. Местный фильм "Путь Дракона" (1972) с приглашенным Чаком Норрисом, учеником Брюса Ли, при бюджете $130 тысяч приносит $5 млн. Ли стал сам по своему сценарию снимать фильм "Игра смерти" в 1972. Коммерческий успех "Пути Дракона" разбудил Голливуд: компания Warner Brothers предложила снять под Брюса Ли новый фильм. Постановки боев — его, режиссер ленты — американец. Брюс временно прервал съемки "Игры смерти".

Причина заболевания

Фокус провел свое расследование гибели звезды из известных фактов, а так же оценок профильных экспертов и пришел к выводу, что Брюс убил себя сам. Не было никакого заговора.

Отправной точкой стала фраза Сергея Житниковского: он считает, что Брюс Ли умер от истощения, вызванного перетренированностью: "В фильме "Выход дракона" он весил 54 кг при росте 172 см. Почти скелет. По нему можно было изучать анатомию. Шварценеггер сказал о нем: "Это атлет без капли жира". Брюс Ли первый ввел моду на сухие и рельефные мышцы. Истощение вследствие перетренированности — перфекционизм сыграл с ним злую шутку".

Перфекционизм Брюса Ли достиг еще большего предела: чтобы лучше выглядеть перед камерой он решился на пластическую операцию, в ходе которой ему удалили из подмышек потовые железы. Ему не нравилось, что во время нагрузок пот льет градом.

Актер похудел после этого за несколько месяцев: с 63,5 до 54,5 килограммов.

10 мая 1973 в студии на озвучивании картины "Выход Дракона" Ьрюс Ли упал в обморок.

Как пришел себя, сразу вылетел в Лос-Анджелес, где его осмотрела группа врачей. Китайским врачам он уже не доверял.

В Штатах от отека мозга избавили. Выписали лекарство дилантин, которое дают эпилептикам. "Докторы хаусы" лечили голову. На почки никто не обратил внимание.

Второй приступ — в июле – стал для Брюса Ли летальным.

Американская медицина допустила ошибку: вместо того, чтобы привести обезвоженный организм актера в норму, врачи выписали таблетку от головы (для успокоения мозга). Вторая таблетка от головы и добила Брюса. Разумеется, дело не в лекарстве, а в том, что из-за обезвоживания его организм достиг критической отметки и после принятия вроде бы безобидного аспирина случилась катастрофа.

И это притом, что основой философии Брюса Ли была вода. "Откажись от эго. Опустоши свой разум. Стань бесформенным, бестелесным, как вода. Когда ты наливаешь воду в чашку, она становится чашкой; ты наливаешь воду в чайник, она принимает форму чайника. Вода может течь или разрушать. Будь водой, мой друг", — говорил он.

При этом свой организм ради "сухих и рельефных мышц" Брюс Ли довел до обезвоживания и истощения.

Внешне проповедовал одно, а внутренне – не следовал своим правилам, увлекшись пластической хирургией. Парадокс!

"Игра со смертью" — 1

Брюс Ли после съемок в "Выходе Дракона" вернулся к работе над лентой "Игра смерти", но успел поснимать только неделю. Он здесь выступал в 8 ипостасях: сценарист, актер, режиссер, монтажер и т.д.

Фильм вышел аж в 1978 году. Большая часть ленты была доснята при помощи дублеров. Лента вышла на экраны к пятилетию смерти Брюса Ли. Ее снял и выпустил режиссер "Выхода Дракона" Роберт Клауз.

Своеобразная картина. Коммерчески была успешна, но встречена неоднозначно.

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По сюжету на известного актера Билли Ло охотится американский рэкетирский Синдикат, чтобы заставить артиста подписать контракт, где он будет отстегивать им процент с прибыли. Он не хочет идти у них на поводу. Их человек на съемочной площадке меняет пулю: с холостой на боевую. В сцене, где Ли делает Коронный удар в прыжке — в него стреляют (подобная история произойдет с сыном Брюса Ли — Брендоном, который таким образом погибнет на площадке в 1993). Пуля только ранила актера, задев лицо. Но для мафии – его показательно хоронят. Сцены похорон напоминают реальные: толпы фанов, давка.

Герой, нацепив бороду и черные очки (актер-дублер Таи Чунг Ким), начинает мстить.

Ресторан "Красный перец" — логово мафии. Он состоит из трех этажей. На каждом Билли Ло убивает противника. Наверху бой с высоченным охранником Хакимом в черных очках (американский баскетболист Карим Абдул-Джаббар, рост 218 см, звезда НБА № 2 после Майкла Джордана, актер, писатель, ученик Брюса). Не смотря на гигантский рост, Карим не выглядел страшным. Брюс долго и нудно его душил. Их бой напоминает стычку жирафа с ягуаром: Ли издает, характерные для себя кошачьи завывания.

В финале Билли скидывает с крыши мафиози – злобного лысого старикашку. Незамысловатый сюжет.

Однако авторы новой версии сильно переделали первоначальный замысел Брюса Ли — под западный формат. Что в принципе было оправдано: картина при бюджете $ 850 тыс. собрала $50 млн.

Годы шли, но интерес к фигуре Брюса Ли только рос и все время муссировались слухи, что он снял гораздо больше материала и что идея "Игры смерти" была радикально иной.

В конце девяностых нашли больше отснятой Ли пленки и 12 страниц его эскизного сценария "Игры смерти".

Все найденное вошло в фильм "Брюс Ли: Путь воина" (2000). По сюжету Брюса, корейская мафия хватает девушку и сестру главного героя, чтобы заставить его подняться на пятый этаж храма-пагоды, побеждая по пути охранников (Напротив храма стоит огромная бронзовая статуя Будды). На самом верху нужно добыть некий артефакт (почти как в "Индиане Джонсе"), какое-то сакральное духовное сокровище. Каждый охранник владеет своим видом боевых искусств.

Как видите, сюжет тоже не слишком оригинален и даже условен, но смысл другой.

Успел снять Ли только три драки, включая с Каримом.

Духовное сокровище

В финале ленты, снятой Брюсом Ли, происходит самое любопытное. Он в своем, уже знаменитом желтом костюме с черными полосами ( не зря Брюс в юности снимался в сериале "Шершень") уничтожил двухметрового Акима. И стоит перед лестницей, где наверху – духовное сокровище-артефакт. Так вот, он почему-то не идет туда, раскачиваясь от травм и усталости. Боец кричит заказчику вниз сквозь маленькие окошки пагоды: "Поднимайся". – "Это неопасно?" — осторожничает тот. — "Да". Пауза. "Работа сделана. Спускайся", — не соглашается заказчик. Герой, качаясь, начинает спуск. Еле преодолевает два пролета и снова, уже с большим отчаянием в голосе кричит в окошки: "Помоги мне!". Но опять слышит: "Спускайся". Герой с сожалением смотрит на солнечный свет и почти без сил продолжает спуск.

Обратите внимание – герой Брюса Ли стоял в шаге от мечты, от артефакта, от духовного сокровища, которое, возможно, преобразило бы его. При чем двое сопровождающих его бандита от мафии, которые помогали ему справляться с охранниками и контролировали его самого — погибли. Иди! Но он не сделал этого шага. Остановился.

Сложно представить в этой ситуации любого западного героя, того же Индиану Джонса, который бы так поступил. Не полюбопытствовал: а ради чего он, собственно, смертельно рисковал? Что за сокровище? Понятно, что заложницы. Но герою ничего не мешает отдать заказчику это Нечто. Однако персонаж Брюса так и не решился узнать, что же это такое. Более того, почти дойдя до вершины храма, позвал на помощь. Но никто не пришел.

Точно так же было в его судьбе. Он отказался от духовного опыта Востока, включая традиционную китайскую медицину, которая рассматривала человеческий организм как единую систему, в которой все взаимосвязано. Брюс доверился Западу, но американские врачи не смогли ему поставить правильный диагноз и спасти его, потому что западные специалисты часто грешат тем, что рассматривают болезнь отдельно от человека. Лос-анджелесские доктора все восхищались его мускулатурой, что ее состояние соответствует организму восемнадцатилетнего юноши — какая слепота: именно это — внешне идеальное состояние мышц Брюса послужило причиной нарушения баланса внутри его организма.

Американские авторы в "Игре смерти" (1978) поменяли духовное сокровище – на деньги, а храм – на ресторан. Действительно, сюжетная канва осталась, но фильм изначально был о другом. Возможно, этим эпизодом Брюс Ли сам у себя спрашивал: а прав ли он в том, что так безоглядно отказался от своих азиатских корней, чтобы стать "стопроцентным американцем"? Не стоит ли он над пропастью?

Не думаю, что оригинальный фильм "Игра смерти" произвел бы мощное впечатление на публику, но он был важен для мировоззрения самого Ли.

Однако, к счастью для нас всех, актер полностью закончил американо-гонконгский фильм "Выход Дракона" (1973), сделавший его звездой планеты. И это при том, что первые две недели съемок он пропустил, конфликтуя с авторами.

Но в ленте сняты противоречия между западом и востоком. В ней не маскарадное зло в лице долговязого баскетболиста, а безумный владелец острова Хан, которого бесподобно сыграл китаец Кьен Ши, съевший собаку на ролях антагонистов.

В боевике беспримерная жестокость наркоторговцев и рабовладельцев оправдывает жестокость главного героя, который, тем не менее, даже сделает один гуманный жест, показывая, что ему претит идея насилия ради насилия.

"Выход Дракона" собрал в прокате 100 своих бюджетов, впервые сделав мировой звездой цветного актера. И вы об этом можете прочесть в материале от 26 июля, подготовленному к полувековому юбилею премьеры культового фильма, поменявшему формат лент в жанре экшн.

Жаль, что Брюс Ли не дожил до своего триумфа неделю, не сделав последний, заключительный шаг на вершину.