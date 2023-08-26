Умер режиссер Глеб Панфилов, снявший фильм "Васса", муж актрисы Инны Чуриковой

В Москве умер советский и российский режиссер и сценарист Глеб Панфилов. Семь месяцев назад умерла его жена, актриса Инна Чурикова.

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Умер известный режиссер Глеб Панфилов. Ему было 89 лет. О смерти режиссера сообщил РИА Новости директор театра "Ленком" Марк Варшавер.

"Произошло несчастье. Ушел из жизни великий режиссер Глеб Анатольевич Панфилов", — сказал Варшавер. По его словам, о дате и времени прощания будет сообщено позже.

Панфилова госпитализировали в институт Склифосовского с инсультом еще 11 мая. После у режиссера развилась пневмония. Он был в очень плохом состоянии. Его перевели в реабилитационный центр, а из него — в "одну из больниц Москвы".

На днях Варшавер сообщал, что Панфилов чувствует себя плохо, но его состояние оценивают как удовлетворительное.

Глеб Панфилов и Инна Чурикова Фото: Getty

Глеб Панфилов — муж актрисы Инны Чуриковой, которая умерла в начале 2023 года.

Глеб Панфилов снял фильмы "Васса", "В круге первом", "Мать", "Начало", за который получил приз на Венецианском кинофестивале в 1971 году. В 1990 году на Каннском кинофестивале его наградили специальным призом за выдающиеся художественные достижения за картину "Мать".

Именно во время съемок фильма "Начало" про судьбы Жанны д’Арк и актрисы, которая исполняет ее роль, Глеб встретил Инну Чурикову, которая стала его музой и женой.

Глеб Панфилов и Инна Чурикова Фото: Соцсети

В 1986 году он дебютировал как театральный режиссер в театре "Ленком" постановкой "Гамлета" с Олегом Янковским в главной роли.

Панфилов родился 21 мая 1934 года в Магнитогорске. В 1966 году начал работать на "Ленфильме", где снял свой художественный дебют "В огне брода нет", получивший главный приз кинофестиваля в Локарно, Швейцария.

Напомним, актриса Инна Чурикова скончалась 14 января 2023 года в Москве после продолжительной болезни.