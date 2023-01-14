Умерла звезда советских фильмов "Ширли-мырли" и "Морозко" Инна Чурикова

Последние часы 79-летняя актриса провела в больнице, сообщили в театре "Ленком Марка Захарова".

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79-летняя советская и российская актриса театра и кино, лауреат многочисленных наград и премий Инна Чурикова скончалась на 80-м году жизни. О смерти звезды сообщают россСМИ со ссылкой на директора театра "Ленком Марка Захарова" Марка Варшавера.

"Ушла из жизни Инна Михайловна Чурикова, это случилось полчаса назад в больнице", – заявил он.

Инна родилась в башкирском поселке Белебей, куда во время войны были эвакуированы ее родители. Мать воспитывала дочь одна, пока ее отец был на фронте, откуда вернулся в 1945 году, и семья переехала в Подмосковье. Когда девочка ходила в детский сад, ее родители развелись, и на протяжении следующих нескольких лет Инна с матерью еле сводили концы с концами.

В первый класс будущая актриса пошла уже в Москве.

Несмотря на все трудности, девочка росла очень артистичной и часто выступала во дворе перед соседями. В шесть лет Инна впервые вышла на сцену в любительской постановке – девочке доверили роль графини Вишенки в "Приключениях Чиполлино". Затем началась школьная самодеятельность, гдеона традиционно была на первых ролях, смело примеряя на себя любые образы и придумывая сценарии. Она даже сама ставила спектакли и несколько раз побеждала на конкурсах чтецов. Один из дипломов ей вручил сам Борис Заходер, произведения которого Инна в детстве очень любила.

[ + – ] Будущая актриса Инна Чурикова в школьные годы Фото: Соцсети

В 9 классе талантливая школьница записалась в творческую студию при театре Станиславского, где учащиеся готовили театральные отрывки, пантомиму и цирковые номера, учились изображать животных и неодушевленные предметы, работали над сценической речью и хореографией.

Несмотря на явный актерский дар, девушка после школы не смогла с первого раза поступить школу-студию МХАТ и Щукинское училище, поскольку в приемной комиссии ей заявили, что у нее – "нефактурная внешность".

Эта неудача не сломила Инну, и она поступила в Щепкинское училище при Малом театре. Будущий руководитель курса Вениамин Цыганков долго наблюдал за девушкой и выдал свой вердикт, ставший крылатой фразой: "Она или дура, или гений". Талантливая студентка его не подвела и закончила училище с красным дипломом.

Блестящие результаты учебы все же не помогли Инне на первых порах, поскольку ни театр Сатиры, ни ряд других театров не захотели ее брать из-за внешности. Работу она нашла только в Театре юного зрителя, где была на ставке суфлера. Там она играла всякую сказочную нечисть, животных и тому подобное.

"Я даже свиньей была в пьесе Михалкова. Изредка давали какие-то крошечные роли в кино или в телевизионных пьесах", – вспоминала она. Но даже к таким ролям она подходила очень ответственно. Например, чтобы полнее вжиться в образ Лисы в спектакле "Зайка-зазнайка" Сергея Михалкова она посещала в зоопарк, где наблюдала за повадками хищника. Пиком карьеры в ТЮЗе стала роль Бабы-Яги.

В кино Чурикова дебютировала в 1960 году в драме "Тучи над Борском", где сыграла школьницу Раю. Картину снимал режиссер Василий Ордынский и взял молодую актрису по рекомендации преподавателей театральной студии. На пробах Инна изобразила дрессированного тюленя, чем покорила режиссера моментально.

Талант Чуриковой впервые по-настоящему заметили после выхода фильма-сказки Александра Роу "Морозко" (1964), где она сыграла знаменитую Марфушечку-душечку. Игра актрисы была настолько природной и интересной, что из второстепенного персонажа ее героиня превратилась в один из самых ярких образов картины.

[ + – ] Инна Чурикова в роли Марфушечки-душечки в сказке "Морозко"

Ключевую роль в судьбе и карьере Чуриковой сыграл начинающий режиссер Глеб Панфилов, снявший ее в своей дипломной картине "В огне брода нет", где она сыграла Таню Теткину.

Чурикова очень хотела сыграть Жанну д'Арк, однако Минкульт СССР долгое время не давал добро из-за неказистой внешности актрисы. Тем не менее, Панфилов сумел осуществить эту мечту. Он написал сценарий, в котором Орлеанскую Деву играет актриса самодеятельного театра Паша Строганова. Так появился фильм "Начало", который принес и Панфилову, и Чуриковой мировую известность.

[ + – ] Актриса в фильме "Начало" в образе Жанны д'Арк

Результатом сотрудничества этой пары стали такие шедевры как "Тема" (1979), "Прошу слова" (1975), "Васса" (1982), "Мать" (1989), "В круге первом" (2006), "Без вины виноватые" (2008). Они прожили в браке более 50 лет и считались одной из самых крепких семей в российской кинотусовке. Их сын Иван закончил МГИМО и сначала занимался ресторанным бизнесом, но затем решил посвятить свою жизнь творчеству и сейчас работает с отцом, занимаясь продюсированием, написанием сценариев и режиссурой.

Среди других известных работ актрисы – фильмы "Ширли-мырли", "Военно-полевой роман", "Тот самый Мюнхгаузен" и многие другие.

[ + – ] Инна Чурикова и Глеб Панфилов были не только талантливым кинодуэтом, но и прожили более 50 лет в браке Фото: Соцсети

Она также много лет посвятила работе в театре "Ленком, куда ее лично пригласил Марк Захаров.

На экране последний раз Чурикова появилась в 2021 году в новом фильме Глеба Панфилова "Иван Денисович", экранизации произведения Александра Солженицына. Она сыграла то ли странницу, то ли пророчицу, которая возникает словно из ниоткуда и подает Ивану оброненный инструмент, но ее появление, по мнению критиков, "наполнило фильм дыханием вечности" и стало одной из лучших работ в ее фильмографии.

[ + – ] Последнее появление Чуриковой в кино, фильм "Иван Денисович", 2021 год Фото: Кадр из фильма

Последний пост в соцсети актриса опубликовала перед новым годом, где просила у 2023-го милости. На снимке она позирует с мужем и сыном.

Ранее Фокус писал, что во время одного из спектаклей Чуриковой стало плохо прямо на сцене, ее экстренно госпитализировали.