Венера Милосская и Мэрилин Монро: греческая статуя делала руками то же, что и секс-символ США

Фокус предлагает свою разгадку тайны Венеры Милосской: что она делала руками, если бы они у нее были?

Related video

Венера Милосская, хранящаяся в Лувре — самая известная статуя в мире. К ее раскрутке Франция приложила немало усилий и добилась своего. Но вот уже 200 лет публику волнует вопрос: что Венера делала руками, если бы они у нее были?

Тысячи фото в медиа не дают получить четкий ответ. Однако когда я оказался в Лувре, ответ буквально лежал на поверхности. Просто увидеть скульптуру нужно с определенного ракурса: фронтально и чуть сбоку. Девушка запечатлена в момент, когда с нее случайно спадает хитон и она поднимает левую ногу, чтобы его как-то удержать. Если бы у нее были руки (отбитые неведомо когда), она бы хватала спадающий хитон. Современные девушки делают то же самое, прихлопывая руками платье или юбку, которые поднял ветер. Так делает и Мэрилин Монро в ленте "Зуд седьмого года" (1955) — в культовой сценке, когда ветер из вентиляционной решетки метро поднимает подол ее платья. Секс-символ Америки и богиня любви древних греков делают один и тот же жест, производящий чарующее впечатление.

Статуя Венеры Милосской, которая хранится в Лувре — одна из самых знаменитых в мире. Почему? Дело в том, что после наполеоновских войн французы были вынуждены вернуть многие "честно украденные" войсками шедевры разным странам. К примеру, в 1815 году вернулась в Италию статуя Венеры Медицейской, которая считалась одной из самых грациозных античных скульптур и главным сокровищем Франции.

Венера Медицейская, которую французы вернули итальянцам

Срочно нужно было что-то не менее значимое.

Нашли в поле

Венеру открыл (отрыл?) весной 1820 года на острове Милос, что в Эгейском море, греческий крестьянин Йоргос Кентротас. Возделывая поле, он обнаружил на своем участке статую, разбитую на две части.

Тогда же в бухте Милоcа стояло несколько кораблей французской эскадры. Узнав о находке, генеральный консул написал маркизу де Ривьеру, послу Франции в Османской империи (во владении которой тогда была Греция) в Константинополь с предложением выкупить статую "для Королевского музея" в Париже. Хотя указывалось, что скульптура "немного изуродованная, со сломанными руками". Но все-таки она была приобретена за 836 пиастров. Части статуи были перенесены на борт французского судна.

После прибытия 23 декабря 1820 года в Тулон, она была перевезена по Сене в Париж. Mаркиз де Ривьер предложил статую королю Людовику XVIII во время аудиенции 1 марта 1821 года во дворце Тюильри. Король принял подарок и распорядился пополнить им коллекцию Лувра.

Скульптура была создана в период эллинизма, между 130 и 100 годами до н. э. Статуя изображает древнeгреческую богиню Афродиту (у римлян: Венера). Вероятный автор – Пракситель. Статуя высечена из особого паросского мрамора, она чуть-чуть больше человеческого роста: ее высота составляет 202 см (сегодня бы сказали: баскетбольного роста). Это древнегреческий оригинал, а не поздняя копия, как пытались опровергать недруги-завистники.

Венера Милосская должна была стать новой жемчужиной Королевского музея. Французская власть и журналисты начали мощную пиар-компанию, называя ее "высшим образцом женской красоты". Слава Венеры росла, но дело было не только в красоте, но в прелести и пикантности запечатленной в камне ситуации. Отсутствие рук только разжигало фантазию.

В чем пикантность?

Когда мне довелось увидеть знаменитую скульптуру – сразу стало понятно, что она делала бы руками и в чем секрет ее притягательности. Просто увидеть скульптуру нужно с определенного ракурса: фронтально и чуть сбоку. Девушка запечатлена в момент, когда с нее случайно падает хитон и она поднимает левую ногу, чтобы его как-то удержать. Если бы у нее были руки (отбитые неведомо когда), она бы хватала скользящую ткань.

Ракурсы Венеры Милоссской: на правом видно ее движение ногой, чтобы удержать хитон

Современные девушки делают то же, прихлопывая руками платье или юбку, когда подол поднял ветер.

Современные девушки часто попадают в неловкую ситуацию, когда подол платья приподнимает ветер

Было множество реконструкций: то Венера Милосская размахивает руками, то обнимает ими Марса.

Реконструкция Ф. Равессона (Венера и Марс), 1892

Только одна реконструкция А. Фуртвенглера (1893) воплощает идею с придерживанием хитона. Но зачем-то там перед статуей – столбик. Это вряд ли, потому, что девушка должна быть в движении.

Реконструкция А. Фуртвенглера, 1893

Венера и Мэрилин

Подобный казус произошел и с Мэрилин Монро в ленте "Зуд седьмого года" (1955) – в культовой сценке, когда ветер из вентиляционной решетки Нью-Йоркского метро поднимает подол ее платья.

Кадр из фильма "Зуд седьмого года" (1955)

По сюжету, героиня Монро, актриса и модель, встретилась от нечего делать со своим соседом по дому. Тот отправил накануне жену и ребенка отдохнуть. Зудом седьмого года в ленте называется желание женатых мужчин на седьмой год брака уйти "налево".

В знаменитой сценке парочка выходит из кинотеатра. Жара. Мэрилин Монро подходит к вентиляционной решетке метро – дабы охладиться. Но ветер поднимает края ее плиссированного белого платья. Красавица кокетливо пытается руками удержать подол.

Афиша фильма "Зуд седьмого года"

Что-то в этом есть завораживающее: секс-символ Америки и богиня любви древних греков делают один тот же пикантный жест, производящий чарующее впечатление. На мужчин, разумеется, в первую очередь.

Во время съемок "Зуда..." — в час ночи — вокруг съемочной площадки в Нью-Йорке собралось 5 тысяч зевак. Было 14 дублей. Все зрители остались довольны, кроме тогдашнего мужа Мэрилин Монро – ревнивого бейсболиста Джо Ди Маджо. После съемок он устроил Монро скандал. Кстати, сценку потом все равно переснимали, но уже в павильоне.

Но вернемся к Венере Милосской. Ее формула проста: девушка – пикантная ситуация – первая в мире ситуационная скульптура.

Богиня любви древних греков производит чарующее впечатление. На мужчин, разумеется, в первую очередь Фото: Pexels

Кстати, сцена из "Зуда…" тоже нашла свое воплощение в монументальном искусстве: в 2011 году скульптура Мэрилин Монро с раздувающимся платьем была открыта в Чикаго. Впрочем, уже в 2012 ее переместили в Палм-Спрингс, там она тоже долго не задержалась, поехав "в тур" по городам Штатов. В 2020 году статую снова поставили в Палм-Спрингс, но уже создан комитет по сносу памятника, как сексистского.

Скульптура Мэрилин Монро в Чикаго

Важно