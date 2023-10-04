Лучшие премьеры октября. Фильм-триумфатор Канн, пиратские разборки на Бермудах, комедия с Сердючкой

В октябре на экраны страны выйдет выдающийся 200-милионный фильм Мартина Скорсезе "Убийцы цветочной луны", мистический триллер "Экзорцист: Верующий" и новые анимационные "Тролли".

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В октябре зрителей ожидает россыпь разножанровых лент. Премьера месяца — это, конечно, "Убийцы цветочной луны" Мартина Скорсезе с Ди Каприо и Де Ниро: фильм сорвал 10-минутные овации в Каннах. Пресса назвала картину первым претендентом на "Оскар".

Также смотрите комедию с Веркой Сердючкой "Большая прогулка", которая должна была выйти 24 февраля 2022, но только в октябре этого года добралась до экранов Украины.

Два триллера: мистический "Экзорцист. Верующий" — об изгнании дьявола из двух девочек и "Опасные воды" – о пиратских разборках на Бермудах. Плюс два боевика – комедийный "Фрилансер" с Джоном Синой и украинский патриотический — "Пути поколений". Любителям анимации – новые "Тролли".

Большая прогулка

Украина, 2022, комедия

Премьера: 5 октября

В ролях: Юрий Ткач, Елена Кравец, Андрей Данилко

Сюжет комедии — столкновение двух компаний из-за места отдыха: "Они заняли нашу поляну". Фильм "Большая прогулка" (название взято из французского фильма с Луи де Фюнесом 1966 года) разворачивается вокруг двух семей — работников культуры Драгомановых и бизнесменов Наливайченко. И те, и другие с наступлением весеннего тепла решают устроить первый пикник. Судьба их сводит на поляне, которую каждая семья считает "своей". Вспыхивает конфликт. Внезапно появляется третий претендент — коррупционер, соорудивший себе в этом месте тайник с деньгами. Понятно, что у Драгомановых и Наливайченко диаметрально противоположные взгляды, но общая для всех опасность проявляет их способность действовать вместе.

Для любителей отечественного кино еще одна приятная новость: 26 октября выйдет премьерная комедия "Ограбление по-украински". Она должна была стартовать в прокате в марте 2022 года. В фильме снялись Даша Астафьева, Остап Халявко, Влад Яма, Владимир Горянский, Василий Вирастюк.

Трейлер фильма "Большая прогулка"

Экзорцист: Верующий / The Exorcist: Believer

США, 2023, триллер

Премьера: 5 октября

В ролях: Лесли Одом-младший, Эллен Берстин, Энн Дауд

Две подружки, Анджела и Кэтрин потерялись в лесу. Через три дня поиски девочек находят в странном состоянии. Их отстраненность сначала воспринималась как следствие долгого пребывания в стрессовых условиях. Однако со временем становится все яснее, что с ними что-то не так: в подружек вселился дьявол. Отец Анджелы решает разыскать женщину, пережившую подобное. Когда-то давно ей удалось изгнать злые потусторонние силы из своей дочери.

Картина является продолжением легендарного фильма "Экзорцист" (1973). В 2020 году хотели сделать на него ремейк, а затем трансформировали эту идею в другую – создать сиквел.Известно, что кроме этого фильма запланированы съемки еще двух частей "Экзорциста".

Любопытно, что актрисе Эллен Берстин, играющей женщину, которая приходит на помощь отцу Анджелы – 90 лет. Именно она играла мать девочки, одержимой дьяволом, в ленте 1973 года. Ее персонаж – Крис – спустя полвека появляется в новой картине об экзорцизме. Судя по ролику, Эллен в хорошей актерской форме. Хотя сама картина гораздо больше напичкана внешними эффектами, чем "Экзорцист" 1973.

Были еще "Экзорцисты", но ни один фильм не смог пока повторить успеха картины 1973 года: сборы $428 млн при бюджете $12 млн, два "Оскара" и четыре "Золотых глобуса".

Трейлер фильма "Экзорцист: Верующий"

Фрилансер / Freelance

США, 2023, боевик, комедия

Премьера: 12 октября

В ролях: Джон Сина, Элисон Бри, Хуан Пабло Раба

Судя по трейлеру, этот боевик обещает быть бодрым: он динамичен и шутки неплохи. Бывший рестлер Джон Сина все чаще появляется в кино, хотя до славы Скалы Джонса или Дэйва Батисты ему далековато.

Бывший оперативник спецназа неохотно берется за подработку на фрилансе. За $20 тыс он должен смотаться в командировку. Его задача — обеспечить охрану известной американской журналистки во время интервью у безжалостного, но безупречно по манерам диктатора некоей латиноамериканской страны.

Во время съемки вспыхивает военный переворот. Диктатор, журналистка и охранник оказываются в джунглях. Убить, конечно, хотят первого, но стреляют по всем. Теперь нужно как-то выбраться из переделки. Шансы есть только, благодаря военным навыкам телохранителя.

Трейлер фильма "Фрилансер"

Путь поколений

Украина, 2022, военный, драма, экшн

Премьера: 12 октября

В ролях: Владимир Николаенко, Лариса Руснак, Назар Борушок

2014 год, Украина. Идет российско-украинская война. Молодой программист Назар, не желающий воевать, вместе со своей девушкой путешествует по стране и останавливается отдохнуть в лесу. Во сне к нему приходит украинский солдат из прошлого, воевавший в этом месте против разных врагов. Происходит непростой разговор, который забрасывает нашего героя в то же самое прошлое и навсегда меняет будущее парня, где его ждет бой. Однако сначала Назар должен победить самого себя.

Трейлер фильма "Путь поколений"

Убийцы цветочной луны / Killers of the Flower Moon

США, 2023, вестерн, детектив

Премьера: 19 октября

В ролях: Леонардо Ди Каприо, Роберт Де Ниро, Лили Гладстон

В Каннах 200-миллионный детективный вестерн Мартина Скорсезе "Убийцы цветочной луны" вызвал овации. Фильм снят по мотивам книги журналиста Дэвида Гранна о разорении и геноциде индейцев осейджей. Роман был основан на скрупулезном изучении отчетов ФБР по делам об убийствах индейцев в период с 1921 по 1926 годы.

События фильма "Убийцы цветочной луны" происходят в 1920-х годах вокруг индейского племени осейдж из городка Оклахома. Выселили индейцев в резервацию, а там вдруг обнаружили нефть. Коренные жители стали миллионерами. У них появились дома и машины. Но в душе они остались такими же простодушными исконными обитателями Нового Света.

Эрнест Буркхарт, которого играет Леонардо Ди Каприо — солдат-авантюрист. После Первой мировой он прибыл к своему дяде Уильяму Хейлу, в роли которого занят Роберт Де Ниро, в Оклахому. Цель — осесть, "выйти в люди". Дядя — богатый фермер по прозвищу Король.

Хейл убеждает племянника жениться на одной из наследниц "красных миллионеров". Тот так и сделал. И даже, к удивлению дяди, искренне влюбился в свою жену – красивую индианку Молли Кейл. Однако вскоре среди родственников Молли начинается цепочка странных насильственных смертей.

Скорсезе разыгрывает "фильм масок": каждый герой является не совсем тем, кем кажется поначалу. Племянник Эрнст активен, но простоват, а его дядя Хейл – благодушный богач. Так ли это?

Трейлер фильма "Убийцы цветочной луны"

Тролли: Снова вместе /Trolls Band Together

США, 2023, анимация, комедия, приключения, музикл

Премьера: 19 октября

Третья часть успешной анимационной франшизы про музыкальных троллей, которую продюсирует и пишет для нее композиции мировая поп-звезда – Джастин Тимберлейк. Это юморная фантазия-сказка на тему реалий шоу-бизнеса.

После долгих лет настоящей дружбы и неустанного флирта Розочка и Цветан теперь официально наконец-то пара. По мере того, как они сближаются, Розочка узнает, что у Цветана есть тайное прошлое. Когда-то он имел отношение к ее любимому бойз-бэнду "Бро-Студио" вместе со своими четырьмя братьями: Флойдом, Спрюсом, Клэем и Джоном Топчиком. "Бро-Студио" распалась, когда Цветан был еще маленьким, как и вся его семья. С тех самых пор он не видел своих братьев.

Вдруг становится известно, что Флойд, из-за его талантов, похищен парой гнусных поп-звезд-злодеев. Цветан и Розочка отправляются в путешествие, чтобы наконец-то воссоединить семью и спасти Флойда от участи, еще худшей, чем безвестность в поп-культуре.

Маленькие забавные человечки с лохматыми прическами разных цветов полюбились публике, как, например, миньоны из франшизы "Гадкий я". Только тут крен не в изобретательство, а в музыку и поп-культуру.

Трейлер мультфильма "Тролли: Снова вместе"

Опасные воды / Dangerous Waters

США, 2023, триллер, боевик, драма

Премьера: 19 октября

В ролях: Одейя Раш, Эрик Дейн, Саффрон Берроуз

Главная героиня – девушка Роуз – живет с матерью Альмой в маленьком городке. Все, кажется, хорошо, когда в их жизни появляется новый бойфренд матери, бизнесмен Дерек. Он приглашает семью Роуз в увлекательное морское путешествие на Бермуды на роскошной яхте.

Роуз случайно находит там немаленький запас оружия. Зачем он Дереку? Оказывается, что "бизнес" Дерека носит сомнительный характер и связан с нелегальной торговлей. На яхту происходит пиратское нападение. Во время перестрелки гибнет Альма.

Вскоре девушка окажется на безлюдном острове. Одиночество и тяжелые условия не сломили ее: героиня не собирается отступать, пока виновные в убийстве матери не будут наказаны. Роуз в чрезвычайных условиях проявляет характер.

Трейлер фильма "Опасные воды"

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