Найкращі прем'єри жовтня. Фільм-тріумфатор Канн, піратські розбірки на Бермудах, комедія з Сердючкою

У жовтні на екрани країни вийде видатний 200-мільйонний фільм Мартіна Скорсезе "Вбивці місячної квітки", містичний трилер "Екзорцист: Вірянин" і нові анімаційні "Тролі".

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У жовтні на глядачів очікує розсип різножанрових стрічок. Прем'єра місяця — це, звісно, "Вбивці місячної квітки" Мартіна Скорсезе з Ді Капріо і Де Ніро: фільм зірвав 10-хвилинні овації в Каннах. Преса назвала картину першим претендентом на "Оскар".

Також дивіться комедію з Вєркою Сердючкою "Велика прогулянка", яка мала вийти 24 лютого 2022 року, але тільки в жовтні цього року дісталася екранів України.

Два трилери: містичний "Екзорцист. Вірянин" — про вигнання диявола з двох дівчаток і "Небезпечні води" — про піратські розбірки на Бермудах. Плюс два бойовики — комедійний "Фрілансер" із Джоном Сіною та український патріотичний — "Шляхи поколінь". Любителям анімації — нові "Тролі".

Велика прогулянка

Україна, 2022, комедія

Прем'єра: 5 жовтня

У ролях: Юрій Ткач, Олена Кравець, Андрій Данилко

Сюжет комедії — зіткнення двох компаній через місце відпочинку: "Вони зайняли нашу галявину". Фільм "Велика прогулянка" (назва взята з французького фільму з Луї де Фюнесом 1966 року) розгортається навколо двох родин — працівників культури Драгоманових і бізнесменів Наливайченків. І ті, й інші з настанням весняного тепла вирішують влаштувати перший пікнік. Доля їх зводить на галявині, яку кожна сім'я вважає "своєю". Спалахує конфлікт. Раптово з'являється третій претендент — корупціонер, який спорудив собі в цьому місці схованку з грошима. Зрозуміло, що у Драгоманових і Наливайченка діаметрально протилежні погляди, але спільна для всіх небезпека виявляє їхню здатність діяти разом.

Для любителів вітчизняного кіно ще одна приємна новина: 26 жовтня вийде прем'єрна комедія "Пограбування по-українськи". Вона мала стартувати в прокаті в березні 2022 року. У фільмі знялися Даша Астаф'єва, Остап Халявко, Влад Яма, Володимир Горянський, Василь Вірастюк.

Трейлер фільму "Велика прогулянка"

Екзорцист: Вірянин / The Exorcist: Believer

США, 2023, трилер

Прем'єра: 5 жовтня

У ролях: Леслі Одом-молодший, Еллен Берстін, Енн Дауд

Дві подружки, Анджела і Кетрін загубилися в лісі. Через три дні пошуків дівчаток знаходять у дивному стані. Їхня відстороненість спочатку сприймалася як наслідок тривалого перебування в стресових умовах. Однак із часом стає дедалі ясніше, що з ними щось не так: у подружок вселився диявол. Батько Анджели вирішує розшукати жінку, яка пережила подібне. Колись давно їй вдалося вигнати злі потойбічні сили зі своєї дочки.

Картина є продовженням легендарного фільму "Екзорцист" (1973). У 2020 році хотіли зробити на нього ремейк, а потім трансформували цю ідею в іншу — створити сиквел.Відомо, що окрім цього фільму заплановані зйомки ще двох частин "Екзорциста".

Цікаво, що акторці Еллен Берстін, яка грає жінку, що приходить на допомогу батькові Анджели — 90 років. Саме вона грала матір дівчинки, одержимої дияволом, у стрічці 1973 року. Її персонаж — Кріс — через півстоліття з'являється в новій картині про екзорцизм. Судячи з ролика, Еллен у хорошій акторській формі. Хоча сама картина набагато більше напхана зовнішніми ефектами, ніж "Екзорцист" 1973 року.

Були ще "Екзорцисти", але жоден фільм не зміг поки що повторити успіху картини 1973 року: збори $428 млн за бюджету $12 млн, два "Оскари" і чотири "Золоті глобуси".

Трейлер фільму "Екзорцист: Вірянин"

Фрілансер / Freelance

США, 2023, бойовик, комедія

Прем'єра: 12 жовтня

У ролях: Джон Сіна, Елісон Брі, Хуан Пабло Раба

Судячи з трейлеру, цей бойовик обіцяє бути бадьорим: він динамічний і жарти непогані. Колишній рестлер Джон Сіна все частіше з'являється в кіно, хоча до слави Скелі Джонса або Дейва Батісти йому далеченько.

Колишній оперативник спецназу неохоче береться за підробіток на фрілансі. За $20 тис. він має змотатися у відрядження. Його завдання — забезпечити охорону відомої американської журналістки під час інтерв'ю у безжального, але бездоганно за манерами диктатора якоїсь латиноамериканської країни.

Під час зйомки спалахує військовий переворот. Диктатор, журналістка й охоронець опиняються в джунглях. Убити, звісно, хочуть першого, але стріляють по всіх. Тепер потрібно якось вибратися з халепи. Шанси є тільки завдяки військовим навичкам охоронця.

Трейлер фільму "Фрілансер"

Шлях поколінь

Україна, 2022, військовий, драма, екшн

Прем'єра: 12 жовтня

У ролях: Володимир Ніколаєнко, Лариса Руснак, Назар Борушок

2014 рік, Україна. Триває російсько-українська війна. Молодий програміст Назар, який не бажає воювати, разом зі своєю дівчиною подорожує країною і зупиняється відпочити в лісі. Уві сні до нього приходить український солдат із минулого, який воював у цьому місці проти різних ворогів. Відбувається непроста розмова, яка закидає нашого героя в те ж саме минуле і назавжди змінює майбутнє хлопця, де на нього чекає бій. Однак спочатку Назар має перемогти самого себе.

Трейлер фільму "Шлях поколінь"

Вбивці місячної квітки / Killers of the Flower Moon

США, 2023, вестерн, детектив

Прем'єра: 19 жовтня

У ролях: Леонардо Ді Капріо, Роберт Де Ніро, Лілі Гладстон

У Каннах 200-мільйонний детективний вестерн Мартіна Скорсезе "Вбивці місячної квітки" викликав овації. Фільм знято за мотивами книги журналіста Девіда Гранна про розорення і геноцид індіанців осейджів. Роман був заснований на скрупульозному вивченні звітів ФБР у справах про вбивства індіанців у період з 1921 по 1926 роки.

Події фільму "Вбивці місячної квітки" відбуваються у 1920-х роках довкола індіанського племені осейдж із містечка Оклахома. Виселили індіанців у резервацію, а там раптом виявили нафту. Корінні жителі стали мільйонерами. У них з'явилися будинки і машини. Але в душі вони залишилися такими ж простодушними споконвічними мешканцями Нового Світу.

Ернест Буркхарт, якого грає Леонардо Ді Капріо — солдат-авантюрист. Після Першої світової він прибув до свого дядька Вільяма Гейла, в ролі якого зайнятий Роберт Де Ніро, в Оклахому. Мета — осісти, "вийти в люди". Дядько — багатий фермер на прізвисько Король.

Гейл переконує племінника одружитися з однією зі спадкоємиць "червоних мільйонерів". Той так і зробив. І навіть, на подив дядька, щиро закохався у свою дружину — красиву індіанку Моллі Кейл. Однак невдовзі серед родичів Моллі починається ланцюжок дивних насильницьких смертей.

Скорсезе розігрує "фільм масок": кожен герой є не зовсім тим, ким здається спочатку. Племінник Ернст активний, але простакуватий, а його дядько Гейл — благодушний багач. Чи так це?

Трейлер фільму "Вбивці місячної квітки"

Тролі: Знову разом /Trolls Band Together

США, 2023, анімація, комедія, пригоди, музикл

Прем'єра: 19 жовтня

Третя частина успішної анімаційної франшизи про музичних тролів, яку продюсує і пише для неї композиції світова поп-зірка — Джастін Тімберлейк. Це гумористична фантазія-казка на тему реалій шоу-бізнесу.

Після довгих років справжньої дружби і невпинного флірту Розочка і Цветан тепер офіційно нарешті пара. У міру того, як вони зближуються, Розочка дізнається, що у Цвєтана є таємне минуле. Колись він мав стосунок до її улюбленого бойз-бенду "Бро-Студіо" разом зі своїми чотирма братами: Флойдом, Спрюсом, Клеєм і Джоном Топчиком. "Бро-Студіо" розпалася, коли Цвєтан був ще маленьким, як і вся його родина. Відтоді він не бачив своїх братів.

Раптом стає відомо, що Флойда, через його таланти, викрадено парою мерзенних поп-зірок-лиходіїв. Цвєтан і Розочка вирушають у подорож, щоб нарешті возз'єднати сім'ю і врятувати Флойда від долі, ще гіршої за безвісність у поп-культурі.

Маленькі кумедні чоловічки з кошлатими зачісками різних кольорів полюбилися публіці, як, наприклад, міньйони з франшизи "Гидкий я". Тільки тут крен не у винахідництво, а в музику і поп-культуру.

Трейлер мультфільму "Тролі: Знову разом"

Небезпечні води / Dangerous Waters

США, 2023, трилер, бойовик, драма

Прем'єра: 19 жовтня

У ролях: Одейя Раш, Ерік Дейн, Саффрон Берроуз

Головна героїня — дівчина Роуз — живе з матір'ю Альмою в маленькому містечку. Усе, здається, добре, коли в їхньому житті з'являється новий бойфренд матері, бізнесмен Дерек. Він запрошує сім'ю Роуз у захопливу морську подорож на Бермуди на розкішній яхті.

Роуз випадково знаходить там немаленький запас зброї. Навіщо він Дереку? Виявляється, що "бізнес" Дерека має сумнівний характер і пов'язаний із нелегальною торгівлею. На яхту відбувається піратський напад. Під час перестрілки гине Альма.

Незабаром дівчина опиниться на безлюдному острові. Самотність і важкі умови не зламали її: героїня не збирається відступати, доки винні у вбивстві матері не будуть покарані. Роуз у надзвичайних умовах проявляє характер.

Трейлер фільму "Небезпечні води"

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