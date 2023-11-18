"ТИК" собрал аншлаг в столичном Дворце Спорта: реакция публики во время войны потрясла

Репортаж Фокуса с концерта известной винницкой рок-группы "ТИК", который прошел в Киеве с большим подъемом и необычными событиями.

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15 ноября отгремел масштабный концерт ска/рок-группы ТИК ("Трезвость и культура") в столичном Дворце Спорта (второй с начала войны, после рок-группы СКАЙ). Зрителей было не меньше 10 тысяч – трибуны были заняты. Буквально сразу после начала 2,5-часового концерта публика стала такое вытворять в зале, чего в мирное время вряд ли от нее можно было ожидать настолько массово. Сказывается военный синдром: люди соскучились по массовым драйвовым мероприятиям. В этот вечер повезло – воздушных тревог не было. А пиком концерта стал момент, когда на сцену поднялся солдат ВСУ с охапкой роз и сделал то, чего никто не ожидал. Подробности читайте в репортаже Фокуса.

Четыре месяца назад группа ТІК выпустила альбом "18+" (тут два смысла: есть треки с нецензурной лексикой и коллективу исполнилось восемнадцать лет). И в поддержку отправилась во всеукраинский тур по 24 городам, который завершился выступлением в Киеве.

Альбом группы ТИК "18+"

Хитами оттуда стали две вещи патриотического содержания: "Кацапи" ("Не знали біди, війни не чекали. Як бути щасливими? У вас не питали! А ви нас братами колись називали…") и щемящая баллада "Журавлі" ("Скільки доньок і синів залишилось на війні, повертають журавлі знов до рідної землі, наші янголи-соколи не повернуться ніколи…").

Клип группы ТИК "Журавлі"

Оба с большим успехом исполнялись во время концерта. Плюс, конечно, старые "боевики" группы: "Олені", "Вчителька", "Сірожине пірожено", "Свєта", "Не цілуй", "Алкоголізм", "Альона", "Без ансамбля", "Люби ти Україну!".

Набился полный Дворец Спорта, тысяч десять. Корреспондент Фокуса, конечно, по работе бывал на сотнях концертах. Но здесь реакция публики поразила. Все прыгали, танцевали и скакали, как дети. В партере складывали вещи в кучу, а потом вокруг них водили хороводы. Такое случалось, разумеется, но здесь это происходило по всей площади огромной фан-зоны Дворца Спорта, куда спускались даже люди с трибун: сидеть в креслах во время концерта ТИК – безыдейно.

Такой бурной реакции в мирное время не было, это явно синдром войны: такова реакция людей на длительный стресс — они искренне хотели оторваться и делали это по полной, от души. Многие сами были поражены масштабом "карнавала" и фотографировали друг друга – даже незнакомые люди, настолько действие было поразительно и заражало энергией. Причем публика была совершенно разновозрастная: от детей и тинейджеров до граждан лет 50-ти. Буйно вели себя, подпевая, все — вне зависимости от возрастной категории.

Зал Дворца Спорта был полон Фото: Константин Рылев

Перед концертом фронтмен и лидер рок-группы ТИК Виктор Бронюк призывал: "Повторяйте слова любимых песен! Разминайте ноги и руки, ведь танцевать и петь вместе будем так громко, что дрогнет земля!" И земля — вздрогнула! Ну, если не земля, то пол Дворца Спорта — точно.

Где-то в середине действа на сцену вышел воин ВСУ с охапкой красных роз. Все решили, что цветы предназначены Бронюку, но оказалось, что все не так просто. Парень подошел к артисту и попросил его: "А можно на сцену поднимется моя девушка?" – "Конечно. Охрана, пропустите!" — распорядился Виктор.

На подмостки поднялась девушка небольшого роста. Вдруг солдат встал на одно колено и произнес: "Я тебе делаю предложение руки и сердца. Выходи за меня замуж". Девушка от неожиданности всплеснула руками. Зал взревел. "Да или нет?" — нервничал солдат. – "Да!"— звонко ответила девица и в зале началось безумное ликование. А тут еще Бронюк бросил: "Горько!". И все десять тысяч зрителей стали скандировать: "Горько! Горько!". Последовал жаркий поцелуй.

Да, такой концерт запомнится надолго.