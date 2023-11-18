"ТІК" зібрав аншлаг у столичному Палаці Спорту: реакція публіки під час війни вразила

Репортаж Фокусу з концерту відомого вінницького рок-гурту "ТІК", який пройшов у Києві з неабияким піднесенням і незвичайними подіями.

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15 листопада відгримів масштабний концерт ска/рок-гурту ТІК ("Тверезість і культура") у столичному Палаці Спорту (другий від початку війни, після рок-гурту СКАЙ). Глядачів було не менше 10 тисяч — трибуни були зайняті. Буквально відразу після початку 2,5-годинного концерту публіка стала таке витворяти в залі, чого в мирний час навряд чи від неї можна було очікувати настільки масово. Дається взнаки воєнний синдром: люди скучили за масовими драйвовими заходами. Цього вечора пощастило — повітряних тривог не було. А піком концерту став момент, коли на сцену піднявся солдат ЗСУ з оберемком троянд і зробив те, чого ніхто не очікував. Подробиці читайте в репортажі Фокусу.

Чотири місяці тому гурт ТІК випустив альбом "18+" (тут два сенси: є треки з нецензурною лексикою і колективу виповнилося вісімнадцять років). І на підтримку вирушила у всеукраїнський тур 24 містами, який завершився виступом у Києві.

Альбом групи ТІК "18+"

Хітами звідти стали дві речі патріотичного змісту: "Кацапи" ("Не знали біди, війни не чекали. Як бути щасливими? У вас не питали! А ви нас братами колись називали...") та щемлива балада "Журавлі" ("Скільки доньок і синів залишилося на війні, повертають журавлі знов до рідної землі, наші янголи-соколи не повернуться ніколи...").

Кліп гурту ТІК "Журавлі"

Обидва з великим успіхом виконувалися під час концерту. Плюс, звісно, старі "бойовики" гурту: "Олені", "Вчителька", "Сірожине пірожено", "Свєта", "Не цілуй", "Алкоголізм", "Альона", "Без ансамблю", "Люби ти Україну!".

Набився повний Палац Спорту, тисяч десять. Кореспондент Фокусу, звісно, по роботі бував на сотнях концертів. Але тут реакція публіки вразила. Усі стрибали, танцювали і скакали, як діти. У партері складали речі в купу, а потім навколо них водили хороводи. Таке траплялося, зрозуміло, але тут це відбувалося по всій площі величезної фан-зони Палацу Спорту, куди спускалися навіть люди з трибун: сидіти в кріслах під час концерту ТІК — безідейно.

Такої бурхливої реакції в мирний час не було, це, вочевидь, синдром війни: такою є реакція людей на тривалий стрес — вони щиро хотіли відірватися і робили це на повну, від душі. Багато хто сам був вражений масштабом "карнавалу" і фотографував один одного — навіть незнайомі люди, настільки дія була разюча і заражала енергією. До того ж публіка була абсолютно різновікова: від дітей і тінейджерів до громадян років 50-ти. Бурхливо поводилися, підспівуючи, всі — незалежно від вікової категорії.

Зал Палацу Спорту був повний Фото: Костянтин Рильов

Перед концертом фронтмен і лідер рок-гурту ТІК Віктор Бронюк закликав: "Повторюйте слова улюблених пісень! Розминайте ноги і руки, адже танцювати і співати разом будемо так голосно, що здригнеться земля!" І земля — здригнулася! Ну, якщо не земля, то пів Палацу Спорту — точно.

Десь у середині дійства на сцену вийшов воїн ЗСУ з оберемком червоних троянд. Усі вирішили, що квіти призначені Бронюку, але виявилося, що все не так просто. Хлопець підійшов до артиста і попросив його: "А можна на сцену підніметься моя дівчина?" — "Звичайно. Охорона, пропустіть!" — розпорядився Віктор.

На підмостки піднялася дівчина невеликого зросту. Раптом солдат став на одне коліно і виголосив: "Я тобі роблю пропозицію руки і серця. Виходь за мене заміж". Дівчина від несподіванки сплеснула руками. Зал заревів. "Так чи ні?" — нервував солдат. — "Так!" — дзвінко відповіла дівчина і в залі почалася шалена радість. А тут ще Бронюк кинув: "Гірко!". І всі десять тисяч глядачів стали скандувати: "Гірко! Гірко!". Відбувся палкий поцілунок.

Так, такий концерт запам'ятається надовго.