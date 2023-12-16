Блэкаут по-американски. Многое из нового фильма Netflix c Джулией Робертс украинцы испытали на себе

Вышедший 8 декабря на платформе Netflix апокалипсический триллер "Оставь мир позади" с Джулией Робертс вызвал небольшой зрительский ажиотаж.

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"Оставь мир позади" — это экранизация одноименного бестселлера американца Румаана Алама (его родители — эмигранты из Бангладеш) 2020 года. Фильм возглавил топ-10 релизов недели на Netflix, набрав 41 млн просмотров. Украинцам фильм может быть интересен тем, что мы про блэкаут знаем не понаслышке: как искать электричество, выйти в интернет или набирать в ванну воду, чтобы она была на случай отключения водопровода.

Фокус разбирается в плюсах и минусах новой картины и высоко оценивает неожиданный вывод, к которому она клонит.

Фильм "Оставь мир позади" продюсировала студия Higher Ground Productions, которую основали Мишель и Барак Обама, и в ленте есть любопытные нюансы на тему отношений темнокожих и белых американцев. Несмотря на большие цифры просмотров, которые дает Netflix, если судить по разным агрегаторам (на Rotten Tomatoes пресса дала фильму 75%, а зрители — всего 35%), то гораздо больший восторг "Оставь мир позади" вызывает у критиков, чем у зрительской массы. Почему? Фильм интересный, но неровный, иногда спадает напряжение. Однако для украинских зрителей многое точно будет узнаваемо и актуально. А глобальный вывод, которому склоняет лента, тянет на глубокий философский парадокс.

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Режиссером картины стал Сэм Эсмейл — шоураннер сериала "Мистер Робот" (2015-2019, "Золотой глобус") – и не случайно. В "Роботе" главный герой (Рами Малек) – суперхакер, который производит в сетях самосуд по своему усмотрению.

В начале картины "Оставь мир позади" показана идеальная американская семья. Нью-Йорк. Прекрасное летнее утро. Конец сезона сулит скидки, и предусмотрительная менеджер по рекламе Аманда Сэндфорд (Джулия Робертс) сняла чудесный дом у океана на Лонг-Айленде через интернет. Приобретя на выходные особняк, пара вместе с детьми, 15-летним подростком Арчи (Чарли Эванс) и 13-летней фанаткой сериала "Друзья" Роуз (Фарра МакКензи) уже заранее собрали чемоданы. Муж и глава семьи Клэй (Итан Хоук) поставлен перед фактом: едем!

Профессор медиалогии (есть в США такая наука) с неохотой, но соглашается, ведь Аманда даже купила мужу "запрещенные" сигареты: "Почему бы тебе на уикенде не подымить?"

Дом, куда приехали Сэндфорды, оказался роскошным и современным: удобным, с огромными окнами и, конечно, с бассейном. Все тип-топ! Очень точно и колоритно изображены вечно сорящиеся брат и сестра ("Мама, это она сделала, пусть признается!").

Отличный пляж. Но первая неприятность – нефтяной танкер все ближе и ближе. Пока не врезался в берег. Какой-то сбой навигации, как сообщила полиция.

"Оставь мир позади": танкер приближается к пляжу

Несколько расстроенная семья отправляется "домой" – в тот самый крутой особняк. Вечер. Вино. Элитный бар закрыт на ключ, но и так неплохо. Разве вот только настораживает дизайн спальни: замечательная двуспальная кровать на фоне фотообоев в виде бушующего океана выглядит тревожно. Вдруг… классический стук в дверь.

На пороге дома материализовались хозяева – это темнокожая пара, мужик чуть ли не в смокинге — Джордж (Махершала Али) с почти взрослой дочерью Рут (Михала Хэрролд). Они из филармонии, где отец значится в членах Попечительского совета. Просятся на ночлег, не очень понятно объясняя, что в городе, где у них квартира, творится что-то не то.

Мужчины другу к другу испытывают приязнь. Особенно, когда Джордж достал ключик от заветного бара с элитным алкоголем. А дамы – Аманда и Рут – наоборот проявляют крайнее недоверие. И даже враждебность. Чувствуется, что это синдром людей, привыкших жить в большом достатке. И тут работает принцип: своим – все, чужим – ничего. Даже на фоне глобальных катастроф показано, что женщины находят мелочнейшие поводы для конфликтов: одна подозрительна, другая избалована. Причем Аманде все как-то не верится, что эти шикарные апартаменты могут принадлежать темнокожим. Она все вызывает мужа "поговорить наедине". А он, как настоящий мужик, задает супруге вполне логичный вопрос: "Откуда у него ключ от бара?".

Но чем дальше – тем хуже. Пропадет ТВ, Интернет, мобильная связь, потом и электричество. Современные люди, которые не представляют жизнь без всего этого, сразу чувствуют себя выбитыми из колеи. Потом на ТВ-экране появляется короткое сообщение о хакерской атаке на США, выводящей из строя энергетическую инфраструктуру, объекты управления и т.д. На фоне этих сообщений Клэй набирает воду в ванну: "В любой момент может пропасть". Ничего не напоминает? Все украинцы подобное испытали на себе и продолжают испытывать.

В фильме "Оставь мир позади" неприятности идут по нарастающей

Только в картине по нарастающей идут неприятности, а у нас все началось с ракетного удара 24 февраля 2022. Но не будем спойлерить сюжет.

Чем больше туч сгущается вокруг них, тем лучше две семьи начинают друг друга понимать. С того же неба на голову им сыплются листовки с надписями на арабском языке: "Смерть Америке". А в другом месте говорили, что видели такие же, но на китайском. Истерия нарастает…

О чем картина? Как хрупко равновесие. Системы не защищены и не сбалансированы. Но не только об этом. "Люди ужасны, — как-то в отчаянии вдруг начинает говорить героиня Джулии Робертс. — Мы друг другом подтираемся. Мы отравляем жизнь каждому живому существу на этой планете. Да, ужасны. Помните, как я вас встретила?" – признается Аманда Рут. — "Зато сейчас мы вместе…" — отзывается та.

Прозвучала очень важная мысль. В спокойные, комфортные времена люди начинают портиться изнутри и вести себя, простите, как свиньи, становясь все более эгоистичными. А в трудные времена блэкаутов, войн, вторжений все происходит наоборот: человечность возвращается, потому что приходится действовать сообща.

Еще отличная цитата из Аманды Джулии Робертс: "Тишина громкая. Невозможно уснуть после мегаполиса. Сирены, люди. Мне этого не хватает". – "Чего: сирен или людей?" – переспрашивает в шутку Джордж Махершала Али. И Робертс начинает смеяться своим бесподобным смехом, каким только она умеет.

Плюсы вы уже поняли.

Из минусов. Есть провисания в хронометраже на 140 минут. Невнятный враг и финал. Но буквально самые последние кадры наполнены восхитительной и совершенно ясной иронией.