"Вкус свободы": фильм, где Ирма Витовская играет магически воскресшую кулинарку Ольгу Франко

Фильм "Вкус свободы" — это мотивационная комедия с неожиданными элементами фэнтези.

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На сегодня Ирма Витовская – в Украине киноактриса номер один. Только за последнее время у нее вышли такие картины: "Мысли мои тихие" (2020), "Коза Ностра. Мама едет" (2022), "Короли рэпа" (2023), "Между нами" (2023). Две комедии, драма и триллер. В описании нового фильма "Вкус свободы" значится, что это "романтическая комедия". Однако в нем основной сюжетный трюк – чистое фэнтези: Ирма играет периодически "воскресающую" из своей же книги украинских рецептов 1929 года Ольгу Франко (1896-1987), чтобы наставлять начинающую, но амбициозную повариху – нашу современницу. Фокус разбирает плюсы и минусы новой картины.

Режиссер Александр Березань уже не в первый раз обращается к жанру фильма об успехе, например, в 2019 году он снял ленту "Давай, танцуй!" о танцоре, который приехал покорять украинскую столицу: такое волевое мужское кино с жесткой конкуренцией. Но здесь – женская мотивационная история с первым рядом украинских звезд: Римма Зюбина, Дмитрий Суржиков, Ирма Витовская. И одна приглашенная польская звезда – актер Томаш Собчак.

В главной роли – молодая актриса Ирина Кудашова ("Школа", "Другой Франко"). Она играет милую девушку-повара Варю, которая экспериментирует с необычными блюдами в придорожном кафе. Но она теряет работу, потому что ее высокая кухня здесь никому не нужна: дальнобойщикам сложно объяснить, что такое "пашот". Энергичная барышня сбегает из дома в поисках реализации. И вот – наша героиня во Львове, сверкающем желтыми огнями.

Постер фильма "Вкус свободы"

Разумеется, съемная квартира практически без удобств. Но – оп-ля! – случайно девушка обнаруживает там книгу "Первая украинская общепрактическая кухня" (1929) львовянки Ольги Франко – супруги того самого сына классика Петра Франко, про фильм о котором Фокус только что писал. В своем труде Ольга создала симбиоз украинской и австрийской кухонь, поскольку в Вене когда-то окончила кулинарные курсы. Благодаря кинематографу мы в наше сознание возвращаем полузабытые исторические фигуры, что совсем неплохо для национальной самоидентификации.

Титульная сторона кулинарной книги Ольги Франко

Параллельно Варя безуспешно штурмует ресторации. И почти отчаивается. Но тут ей на помощь приходит… Ольга Франко (Ирма Витовская) собственной персоной. Дама нарядно одетая, в вычурной шляпе. Она начинает наставлять девицу. Та сначала грозит вызвать полицию, затем подозревает, что у нее начались глюки на почве неудач. Впрочем, авторы (сценаристка Елена Моренцова-Шулик) нам не особенно объясняют, как случился этот феномен с видением. В сказке о Золушке фея была? Была. Ну вот, а здесь в роли доброй книжной феи-наставницы — Ольга Франко. Причем она не один раз приходит на помощь Варе, а регулярно появляется, когда тучи сгущаются над головой девушки.

Дальше довольно типичная история борьбы за место под солнцем "Ресторана №1", где происходит конфликт шеф-повара (Томаш Собчак) и владельца заведения (Дмитрий Суржиков). Главная дуэль, как это часто бывает в украинских картинах, между женщинами: Варей и помощницей шеф-повара Лесей (Татьяна Малкова).

Еще, конечно, у Вари обнаруживается "залитый" ею сосед – это чудесный высокий голубоглазый программист Тарас, которого сыграл Константин Темляк: появился конкурент украинскому секс-символу Роману Луцкому, который засветился в "Сторожевой заставе" (2017) и "Преданной" (2020).

Кавалер Вари Тарас (Константин Темляк)

В последнем фильме был буквально эстетический культ кулинарной составляющей Австро-Венгрии (время действия: конец XIX – начало XX веков). И во "Вкусе свободы" неплохо схвачена кулинарная линия: не может не восхищать искусство приготовления салата, когда даже зелень раскладывают, как икебану. В картине сделан акцент на каком-то специфическом борще, приготовленном на свекольном квасе (что это – загадка?), который пили из стаканов. И котлета была, но непростая, а "герцога Нельсона", внешне напоминающая мясной рулет.

Плюсы фильма. Снято "воздушно", много панорам и портретов, авторы явно позаботились об эстетической стороне кадра, хотя местами напоминало рекламный ролик. Убедительная игра Ирины Кудашовой – веришь ее большим распахнутым глазам. Как всегда крепкое мастерство Ирмы Витовской в роли феи-Ольги Франко, но каких-то неожиданностей не наблюдалось. Актриса здесь в довольно типичной для себя роли наставницы, которая у нее была в "Моих мыслях тихих" или псевдонаставницы – в "Между нами". Понравились некоторые сценарные находки — вроде того, что на конкурсе за место в ресторане высокой кухни нужно было предложить не сверхизысканное блюдо, а напротив – очень простое (не будем "сливать", какое). И фэнтезийный ход с магическими появлениями пани Ольги Франко в самых непредсказуемых местах – оригинальный. Уместное камео певицы Джамалы.

Минусы. Предсказуемость. Романтические штампы. Злоупотребление видами Львова, снятыми с дронов – все это сделано в стиле сериала, а не полного метра и не несет никакого символического смысла, кроме "красивости".

В целом киноистория получилась легкая, искристая, в большей степени рассчитанная на зрительниц. Почти идеальная "картина выходного дня".