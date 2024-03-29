"Оставайся онлайн". Украинский триллер о поиске пропавших на войне держит в напряжении до финала

На экраны страны вышла оригинальная военная картина, снятая в формате скринлайф.

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На экраны Украины вышел первый украинский триллер о войне, созданный уже после полномасштабного вторжения РФ в Украину. Сценарий был написан весной 2022, а съемки начались летом. Лента сделана в модном сейчас формате скринлайф — события картины разворачиваются на экране ноутбука. Безусловно, чтобы такой формат сработал, нужен сильный сценарий — и он у фильма есть, картина держит в напряжении от начала до конца. Фокус делится впечатлениями от премьеры.

Как сказал на допремьерном показе автор идеи, продюсер и соавтор сценария Антон Скрипец — он с режиссером и соавтором сценария Евой Стрельниковой ("Возвращение к себе") написали эту историю в столице, в марте–апреле 2022 года — когда над их головами (соавторы — брат и сестра) постоянно летали российские ракеты. Как заметил Фокусу Антон: "Одна из целей выхода картины на широкий экран — чтобы нам закрыли небо. Помните, тогда постоянно звучал призыв к международному сообществу: "Закройте небо Украины".

На этом импульсе авторы творили. Потом нашли частные инвестиции для запуска ленты в производство. Снимали в Киеве, Львове, Буче и Швеции — в этой скандинавской стране находилась в качестве беженки известная актриса Екатерина Кистень, сыгравшая мать российского оккупанта.

Но все это была только половина работы — огромное количество времени заняло изготовление визуальных эффектов — ведь, по сути, мы все события воспринимаем через монитор ноута главной героини. Команда фильма справилась и с технической стороной задачи. Оценкой качества может служить победа украинского фильма летом 2023 в конкурсной программе полнометражных дебютов на 27-м международном фестивале "Фантазия" в Канаде, специализирующемся на независимом кино.

Фильм "Оставайся онлайн" победил на фестивале "Фантазия" в Канаде

Человек с ноутбуком

Время действия — начало российского вторжения в Украину. По сюжету волонтерка Катя (Елизавета Зайцева) координирует через Сеть действия теробороны одного из киевских районов. Там у нее брат Витя (Александр Рудинский) и дядя Толик (Александр Ярема). Мать (Олеся Жураковская) — не в курсе того, что сын и брат — в ТРО. Помимо родичей, Катя, в совершенстве зная английский, все время находится на связи с иностранным волонтером Райяном (Антон Скрипец), который доставляет гуманитарную помощь пострадавшим от оккупантов жителям Киевской области. Координацию Катя осуществляет через доставшийся ей недавно ноутбук: компьютер пожертвовала на нужды фронта одна из столичных компаний.

В фильме сложился отличный актерский ансамбль: в кадре Леся Жураковская (мама), Александр Рудинский (брат), Елизавета Зайцева (сестра)

Внезапно девушке на ноут с мобильного звонит пятилетний мальчик Савва, думая, что связывается с отцом — тот был сотрудником фирмы, пожертвовавшей комп. Савва потерялся во время эвакуации из Бучи и теперь разыскивает родителей. Его подобрали у дороги случайные люди на авто и он находится сейчас во Львове. Девушка не смогла отказать ребенку и начинает разыскивать его родных, попутно через соцсети, выясняя нюансы жизни недавно еще вполне счастливой и благополучной семьи Саввы. Она узнает, что ребенку был заказан костюм Человека-паука и параллельно пытается выкупить этот заказ, чтобы подбодрить супергеройским костюмом малыша, пока идет поиск. Вскоре девушке придется столкнуться с жесткими реалиями оккупированной территории — в Буче на тот момент находились российские войска. Параллельно с поисками происходят ракетные обстрелы дома Кати и регулярно объявляется воздушная тревога… Что характерно, во время просмотра фильма тревога тоже прозвучала — зрители были максимально приближены к тому, что творилось на экране.

Звездная пара

Наверняка на эту картину наших киношников вдохновил американский фильм в формате скринлайф "Поиск" (2018), где отец ищет через ноутбук и соцсети свою пропавшую дочь-подростка. Картина вызвала фурор, собрав в прокате $75 млн при бюджете в $1 млн.

Наши авторы помещают свою историю в зону реальных боевых действий, которая по определению создает массу драматических ситуаций.

Плюсы фильма "Оставайся онлайн". Внятный, хорошо скомпонованный сценарий с неплохо прописанными характерами. На главную героиню приходится основной спектр эмоций и Елизавета Зайцева отлично справляется с непростой задачей — отрабатывать актерской игрой поток противоречивых событий, происходящих на экране ноута.

Лицо Кати — основной "инструмент", через который мы воспринимаем коллизии, происходящие с персонажами. При таком ограниченном визуальном восприятии работают даже плашечки и прочие дизайнерские скрин-элементы. В это трудно поверить, но даже через замедленное движение курсора режиссер Стрельникова сумела передать многие драматические нюансы — по характеру его движения мы понимаем все колебания и трудные решения главной героини.

Высокая скорость смены ситуаций не дает заскучать зрителям, они часто отзываются на происходящее смехом или слезами. В ленте есть довольно приличный экшн: перестрелки, погоня.

Хороши в своей лаконичности и содержательности диалоги. Невозможно не отметить персонажа Александра Рудинского — он влюбил в себя весь зрительный зал. Бесшабашный, легкий на подъем, непосредственный Витек — сердце этого фильма. Его "цемки-бомки" точно уйдут в народ. В картине отлично работает пара сестры и брата: она — волевая и рациональная, он — импульсивный шалопай, но характер — твердый.

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Катины наполненные слезами глаза словно символизируют попавшую в беду Украину, а рыжий Витек со своей обаятельной улыбкой и мужественными ямочками на щеках олицетворяет наших казаков, вытаскивающих Родину из этого лиха.

Минусы. У картины немного недостатков.

Первый — это кое-где проскакивающие штампы. Например: всегда волнующаяся мама героини. Леся Жураковская органично играет, но ее героиня могла еще что-то делать, кроме как волноваться? Так же, как и первая мать российского оккупанта — в исполнении Екатерины Деготь — тоже довольно стандартный типаж жертвы российской пропаганды. Однако ее уравновешивает на контрасте другая мать российского оккупанта — солдата Гаврилова. Актриса Ирина Тамим здесь выдала просто бесподобную сценку, а ее реплики вызвали бурную реакцию зала. Авторы красиво сбалансировали этих мам.

Второй недостаток — излишнее количество жертв среди положительных персонажей. Особенно смерть одного важного на мой взгляд, героя. Да — задача номер один в ленте — найти родителей мальчика. Но ведь есть еще одна — гнать с украинской земли оккупантов. Этот персонаж, став супергероем, должен не только выполнять первую задачу, а в новом качестве давать ниточку надежды зрителю, что борьба с врагом будет эффективно продолжена. Ведь так на самом деле и произошло — враг был отброшен из этих мест. Тем более, что все уже и так достаточно нарыдались в зале, еще одна гибель ничего не решала, а, напротив, уводила военный триллер в диапазон мелодрамы. Зачем? Разве затем, если учитывать первоначальную цель авторов, чтобы быстрее заставить Запад "закрыть небо над Украиной".

Однако при любом раскладе получилась очень достойная картина, которая держит зрительское внимание до самого финала. Респект мужеству авторов, которые создали в сложных условиях нетривиальное киновысказывание, особенно актуальное сегодня. Всем — рекомендую.