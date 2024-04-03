Сериалы апреля. Детектив с Колином Фаррелом, триллер с Робертом Дауни-мл., драма с Майклом Дугласом

Фокус подобрал наиболее интересные сериалы апреля в разных жанрах, но одинаково напряженные по действию.

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Апрель будет щедрым на премьеры сериалов разных жанров со звездами первой величины. Это криминальная драма "Рипли" с Эндрю Скоттом, нуарный детектив "Шугар" с Колином Фарреллом, шпионская черная комедия "Симпатик" с Робертом Дауни-младшим, исторический байопик об отце-основателе США Бенджамине Франклине, в роли которого снялся Майкл Дуглас, и триллер "Вуаль" с Элизабет Мосс.

Рипли / Ripley

США, 2024, криминал, триллер, драма

Премьера: 4 апреля

Сезон: 1

Серии: 8

Платформа: Netflix

В ролях: Эндрю Скотт, Джонни Флинн, Дакота Фэннинг

Эндрю Скотту не привыкать играть гениальных преступников — вспомним хотя бы профессора Мориарти в культовом сериале "Шерлок" (2010-2017), и здесь его Том Рипли – из той же когорты выдающихся подонков. Сериал имеет добротную литературную основу: он сделан по мотивам пяти романов Патриции Хайсмит о Томе Рипли: "Талантливый мистер Рипли", "Мистер Рипли под землей", "Игра мистера Рипли", "Тот, кто следовал за мистером Рипли" и "Мистер Рипли под водой". Главный герой – с виду интеллигент, но отчаянный авантюрист, маньяк и убийца.

События происходят в 50-60-х годах 20-го века. Известного своей ловкостью Тома Рипли нанимает миллионер из Нью-Йорка, чтобы он убедил его сына вернуться из Европы в США и заняться семейным бизнесом. Однако у Тома быстро возник другой план, как обернуть это дельце в свою пользу.

Все серии выйдут сразу.

Трейлер сериала "Рипли"

Шугар / Sugar

США, 2024, криминал, детектив, нуар

Премьера: 5 апреля

Сезон: 1

Серий: 8

Платформа: Apple TV+

В ролях: Колин Фаррелл, Кирби Гауэлл-Баптист, Эми Райан

Сериал сделан в стиле нуар, и Колин Фаррелл ("Залечь на дно в Брюгге") для роли лос-анджелесского частного детектива Джона Шугара – идеальная фигура. Известный голливудский продюсер Джонатан Сигел поручает ему найти свою любимую внучку Оливию. Шугара ждут на этом пути столкновения, драки, шантаж, попытки устранения. А все потому, что сыщик параллельно с поисками Оливии будет все время натыкаться на скелеты в семейном шкафу Сигелов.

Бразильский режиссер Фернанду Мейреллиш не слишком известен, а вот автор сценария — Марк Протосевич — создал такие кинохиты как "Я – легенда" (2007) и "Тор" (2011). В этом проекте есть все ингредиенты для успеха.

Три серии выйдут в день премьеры, остальные – по одной в неделю.

Трейлер сериала "Шугар"

Франклин / Franklin

США, 2024, история, драма, байопик

Премьера:​​​​​​​12 апреля

Сезон:1 сезон

Серий: 8

Платформа:Apple TV +

В ролях: Майкл Дуглас, Ноа Джуп, Марк Дюре

Кирк Дуглас, папа Майкла Дугласа прославился ролью Спартака, а сын замахнулся на другую историческую личность – отца-основателя США Бенджамина Франклина (1706-1790). В этом байопике показаны не очень известные у нас страницы истории США.

1776 год. Бенджамин Франклин отправляется в Париж, чтобы заключить союз с французами против англичан. 70-летний политик, не обладая дипломатической подготовкой, должен перехитрить британских шпионов и французских информаторов, дабы отстоять независимость США. Оказывается, у Штатов на тот момент было отчаянное положение и их представитель в лице Франклина говорит французам напрямую: "Без ваших денег и оружия Соединенные Штаты закончатся, не начавшись".

Несколько напоминает ситуацию с Украиной в войне с РФ – только просьба о деньгах и оружии уже адресуется самим Штатам.

Напряжение, судя по ролику, как в хорошем триллере. Майкл Дуглас ("Основной инстинкт", "Игра") – бодр и темпераментен, сюжет – интригует.

Первые три серии выйдут сразу, остальные – еженедельно.

Трейлер сериала "Франклин"

Симпатик / The Sympathizer

США, 2024, история, шпионский триллер, черная комедия

Премьера: ​​​​​​​14 апреля

Сезон:1

Серий: 7

Платформа: HBO

В ролях: Роберт Дауни мл., Скотт Ли, Тоан Ле, Хоа Сюанндьэ

Один из самых видных южнокорейских режиссеров Пак Чхан Ук ("Олдбой") снял сатирическую шпионскую комедию "Симпатик" ("Сочувствующий"). Почему понадобился азиатский мастер? Потому, что это экранизация дебютного романа американского автора вьетнамского происхождения Вьет Тхань Нгуена: книга стала в 2015 году бестселлером в США. А в 2016 году автор за нее был удостоен Пулитцеровской премии с определением: "Этот роман – многослойная иммигрантская история, рассказанная человеком, знающим ментальные модели двух стран: Вьетнама и США".

Книга повествует о падении правительства Южного Вьетнама в 1975 году и последующих событиях, развернувшихся уже в Калифорнии.

Главный герой, отслужив в армии Южного Вьетнама в начале 50-х, решил сбежать в США. В Америке он становится агентом под прикрытием. Поднатореть в мастерстве шпионажа ему помогает маститый агент – герой Роберта Дауни-младшего.

Трейлер обещает юмор и сатиру на стыке западного и восточного менталитетов.

Серии будут выходить, к сожалению, по разу в неделю.

Трейлер сериала "Симпатик"

Вуаль / The Veil

США, 2024, шпионский триллер

Премьера: 30 апреля

Сезон:1

Серий: 6

Платформа: Hulu

В ролях: Элизабет Мосс, Джош Чарльз, Джеймс Пюрефой

Агенту МИ-6 Имоджен Солтер, которую играет Элизабет Мосс ("Рассказ служанки", "Французский вестник") поручают самые трудные задания. Сейчас цель – попасть в лагерь беженцев на границе Турции и Сирии и заручиться доверием сирийки по имени Адила, чтобы предотвратить гибель десятков тысяч человек. Имоджен ведет с Адилой опасную игру – от просьб до шантажа, чтобы получить нужные сведения.

В сюжет шпионского триллера вплетены философские вопросы: что такое добро и зло, правда и ложь — и кто и почему вправе решать: кому жить, а кому умереть. Ролик динамичный и жесткий. Внешне сериал напоминает мужской шпионский боевик, роли в котором по кастингу достались дамам.

Если автор убедит нас в правдивости самой истории – будет успех. Нет – значит, нет: очень уж пафосная взята интонация. Кстати, автор сценария Стивен Найт известен по таким успешным проектам как "Эффект колибри" с Джейсоном Стэйтемом и криминальный сериал "Острые козырьки".

Первые два эпизода "Вуали" выйдут сразу, потом – в еженедельном режиме.

Трейлер сериала "Вуаль"

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