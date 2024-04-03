Серіали квітня. Детектив із Коліном Фаррелом, трилер із Робертом Дауні-мол., драма з Майклом Дугласом

Фокус підібрав найцікавіші серіали квітня в різних жанрах, але однаково напружені за дією.

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Квітень буде щедрим на прем'єри серіалів різних жанрів із зірками першої величини. Це кримінальна драма "Ріплі" з Ендрю Скоттом, нуарний детектив "Шугар" з Коліном Фарреллом, шпигунська чорна комедія "Симпатик" з Робертом Дауні-молодшим, історичний байопік про батька-засновника США Бенджаміна Франкліна, в ролі якого знявся Майкл Дуглас, і трилер "Вуаль" з Елізабет Мосс.

Ріплі / Ripley

США, 2024, кримінал, трилер, драма

Прем'єра: 4 квітня

Сезон: 1

Серії: 8

Платформа: Netflix

У ролях: Ендрю Скотт, Джонні Флінн, Дакота Феннінг

Ендрю Скотту не звикати грати геніальних злочинців — згадаймо хоча б професора Моріарті в культовому серіалі "Шерлок" (2010-2017), і тут його Том Ріплі — з тієї ж когорти видатних покидьків. Серіал має добротне літературне підґрунтя: він зроблений за мотивами п'яти романів Патриції Гайсміт про Тома Ріплі: "Талановитий містер Ріплі", "Містер Ріплі під землею", "Гра містера Ріплі", "Той, хто слідував за містером Ріплі" і "Містер Ріплі під водою". Головний герой — на вигляд інтелігент, але відчайдушний авантюрист, маніяк і вбивця.

Події відбуваються в 50-60-х роках 20-го століття. Відомого своєю спритністю Тома Ріплі наймає мільйонер із Нью-Йорка, щоб він переконав його сина повернутися з Європи до США і зайнятися сімейним бізнесом. Однак у Тома швидко виник інший план, як обернути цю справу на свою користь.

Усі серії вийдуть одразу.

Трейлер серіалу "Ріплі"

Шугар / Sugar

США, 2024, кримінал, детектив, нуар

Прем'єра: 5 квітня

Сезон: 1

Серій: 8

Платформа: Apple TV+

У ролях: Колін Фаррелл, Кірбі Гауелл-Баптист, Емі Раян

Серіал зроблений у стилі нуар, і Колін Фаррелл ("Залягти на дно в Брюгге") для ролі лос-анджелеського приватного детектива Джона Шугара — ідеальна фігура. Відомий голлівудський продюсер Джонатан Сігел доручає йому знайти свою улюблену онуку Олівію. На Шугара чекають на цьому шляху зіткнення, бійки, шантаж, спроби усунення. А все тому, що детектив паралельно з пошуками Олівії весь час натикатиметься на скелети в сімейній шафі Сігелів.

Бразильський режисер Фернанду Мейрелліш не надто відомий, а ось автор сценарію — Марк Протосевич — створив такі кінохіти, як "Я — легенда" (2007) і "Тор" (2011). У цьому проєкті є всі інгредієнти для успіху.

Три серії вийдуть у день прем'єри, решта — по одній на тиждень.

Трейлер серіалу "Шугар"

Франклін / Franklin

США, 2024, історія, драма, байопік

Прем'єра:12 квітня

Сезон:1 сезон

Серій: 8

Платформа:Apple TV +

У ролях: Майкл Дуглас, Ноа Джуп, Марк Дюре

Кірк Дуглас, тато Майкла Дугласа прославився роллю Спартака, а син замахнувся на іншу історичну особистість — батька-засновника США Бенджаміна Франкліна (1706-1790). У цьому байопіку показані не дуже відомі у нас сторінки історії США.

1776 рік. Бенджамін Франклін вирушає до Парижа, щоб укласти союз із французами проти англійців. 70-річний політик, не маючи дипломатичної підготовки, повинен перехитрити британських шпигунів і французьких інформаторів, щоб відстояти незалежність США. Виявляється, у Штатів на той момент було запекле становище, і їхній представник в особі Франкліна каже французам безпосередньо: "Без ваших грошей і зброї Сполучені Штати закінчаться, не розпочавшись".

Дещо нагадує ситуацію з Україною у війні з РФ — тільки прохання про гроші та зброю вже адресується самим Штатам.

Напруга, судячи з ролика, як у хорошому трилері. Майкл Дуглас ("Основний інстинкт", "Гра") — бадьорий і темпераментний, сюжет — інтригує.

Перші три серії вийдуть одразу, решта — щотижня.

Трейлер серіалу "Франклін"

Симпатик / The Sympathizer

США, 2024, історія, шпигунський трилер, чорна комедія

Прем'єра: 14 квітня

Сезон:1

Серій: 7

Платформа: HBO

У ролях: Роберт Дауні мл., Скотт Лі, Тоан Ле, Хоа Сюанндьє

Один із найвизначніших південнокорейських режисерів Пак Чхан Ук ("Олдбой") зняв сатиричну шпигунську комедію "Симпатик" ("Співчуваючий"). Чому знадобився азіатський майстер? Тому, що це екранізація дебютного роману американського автора в'єтнамського походження В'єт Тхань Нгуєна: книжка стала 2015 року бестселером у США. А 2016 року автор за неї був удостоєний Пулітцерівської премії з визначенням: "Цей роман — багатошарова іммігрантська історія, розказана людиною, яка знає ментальні моделі двох країн: В'єтнаму і США".

Книга оповідає про падіння уряду Південного В'єтнаму 1975 року і подальші події, що розгорнулися вже в Каліфорнії.

Головний герой, відслуживши в армії Південного В'єтнаму на початку 50-х, вирішив втекти до США. В Америці він стає агентом під прикриттям. Відточити в майстерності шпигунства йому допомагає поважний агент — герой Роберта Дауні-молодшого.

Трейлер обіцяє гумор і сатиру на стику західного і східного менталітетів.

Серії виходитимуть, на жаль, по разу на тиждень.

Трейлер серіалу "Симпатик"

Вуаль / The Veil

США, 2024, шпигунський трилер

Прем'єра: 30 квітня

Сезон:1

Серій: 6

Платформа: Hulu

У ролях: Елізабет Мосс, Джош Чарльз, Джеймс Пюрфой

Агенту МІ-6 Імоджен Солтер, яку грає Елізабет Мосс ("Розповідь служниці", "Французький вісник") доручають найважчі завдання. Зараз мета — потрапити в табір біженців на кордоні Туреччини та Сирії і заручитися довірою сирійки на ім'я Аділа, щоб запобігти загибелі десятків тисяч людей. Імоджен веде з Аділою небезпечну гру — від прохань до шантажу, щоб отримати потрібні відомості.

У сюжет шпигунського трилера вплетені філософські питання: що таке добро і зло, правда і брехня — і хто і чому має право вирішувати: кому жити, а кому померти. Ролик динамічний і жорсткий. Зовні серіал нагадує чоловічий шпигунський бойовик, ролі в якому за кастингом дісталися дамам.

Якщо автор переконає нас у правдивості самої історії — буде успіх. Ні — значить, ні: дуже вже пафосна взята інтонація. До речі, автор сценарію Стівен Найт відомий за такими успішними проєктами, як "Ефект колібрі" з Джейсоном Стейтемом і кримінальний серіал "Гострі картузи".

Перші два епізоди "Вуалі" вийдуть одразу, потім — у щотижневому режимі.

Трейлер серіалу "Вуаль"

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