"Восстание Штатов". Что не так с новым фильмом о гражданской войне в Америке

На экраны вышла картина, где в альтернативной Америке разворачивается кровавая гражданская война.

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В широкий прокат вышел самый дорогой блокбастер молодой американской студии А24 (основана в 2012) — фильм "Восстание Штатов" (Civil War) с бюджетом в 75 млн долларов. Студия громко заявила о себе в 2022 году, когда их фильм "Все всегда и одновременно" получил 7 "Оскаров", включая "Лучший фильм года". Британский режиссер и сценарист Алекс Гарленд уже не первый раз обращается к жанру антиутопии: "Анигиляция", "28 дней спустя", "Судья Дредд", "Пекло". Научно-фантастический триллер и антиутопия – его любимые жанры. "Восстание Штатов" – из этого ряда. Фокус расскажет, насколько на этот раз автору удалась антиутопия.

Ощущение, что идея этого фильма навеяна режиссеру протестным движением в США летом 2020 года после убийства 26 мая афроамериканца Джорджа Флойда во время задержания офицером полиции. В июне-августе 2020 года в протестах участвовало от 15 до 26 миллионов американцев. В 200 городах США был введен комендантский час, более 30 штатов призвали на помощь Национальную гвардию для обеспечения правопорядка. В некоторых местах протесты сопровождались мародерством, погромами и поджогами. Было совершено 68 нападений на журналистов.

Подобную обстановку показывают и авторы "Восстания Штатов", только действие происходит на 20 лет вперед — в 2040-х годах. Там начинается вооруженный конфликт во время правления президента, который остался на третий срок, игнорируя закон. Столкновения народа и полиции перерастают в гражданскую войну Западных сил (18 штатов) и правительственных (всего, как известно, 50 штатов). Более подробно зрителей не ставят в известность — в чем суть претензий противоборствующих сторон. По фильму герои не могут сами разобрать: к каким силам принадлежит тот или иной вооруженный солдат.

Звезда фотожурналистки и народ

События показываются от лица известной в своем кругу военной корреспондентки Ли (Кирстен Данст). В ее команде напарник – журналист Джоэл (Вагнер Моура). К ним напрашиваются пожилой газетный репортер Сэмми (Стивен Маккинли Хендерсон) и юная фотожурналистка Джесси (Кейли Спейни), для которой героиня Кирстен является кумиром.

Военная фотокорреспондентка Ли (Кирстен Данст)

Цель — взять интервью у американского президента до его низложения, поскольку дела проправительственных армий неважные. Хотя по ТВ постоянно идут информационные сообщения, что "тех, кто сдастся законной власти ждет помилование". Четверке нужно добраться до Вашингтона, до которого несколько сот километров.

Роуд-муви строится на восхвалении репортерской и фотожурналисткой профессии. Ли главное сделать суперкадр. Разговоры часто строятся вокруг конкуренции репортеров между собой. Женщина бывала в разных горячих точках планеты, а теперь с сожалением отмечает, что такой "точкой" стала ее родная Америка. Фокус зрителя строится через восприятие опытной профи, видевшей всякое и начинающей фотожурналистки: последнюю может и стошнить от вида убитых.

В фильме показаны обыватели, которые сидят на фермах и им "ни до чего нет дела", солдаты, у которых постоянные перестрелки, активные граждане (зверски казнящие мародеров) и ультраправые боевики. Главные герои фильма путешествуют без оружия, в касках и бронежилетах в машине с надписью "Пресса".

Кадр из фильма "Восстание Штатов"

За что боролись?

Плюсы фильма. Он отлично заходит в тематику, на которой недавно неплохо "выстрелил" антиутопический триллер с Джулией Робертс "Оставь мир позади" (2023). Алекс Гарленд мастерски нагнетает обстановку. Отлично показаны разные неожиданности, возникающие у репортеров по дороге в столицу, и в самый, как положено по жанру, непредсказуемый момент.

На их непростом пути картинки ухоженных лужков сменяются панорамами с сотнями пустых уничтоженных автомобилей, словно в компьютерной игре. Образы героев, несмотря на свою типичность, не лишены индивидуальности. К тому же яркие, но эпизодические роли сыграли тут звезды сериалов. Президента, которого никто не знает как звать, изобразил Ник Офферман ("Последние из нас"), а роль ультраправого беспредельщика досталась Джесси Племенсу ("Во все тяжкие", "Фарго").

Минусы. В фильме единственно у кого внятная осмысленность — это у репортеров, жаждущих сенсации. Причем общий ад с бедламом их не слишком волнует. Нам до конца фильма так и не рассказывают: в чем радикальные различия Западных сил и правительственных? Это неясно. То есть репортеры действуют в мире абсурдного беспощадного насилия, где какой-то смысл остается только у профессионалов от медиа: сделать сильный кадр, взять сенсационное интервью. А солдат, который пытался выбить снайпера из дома знал о противнике только: "Он стреляет".

Возможно, режиссер хотел показать страшное лицо насилия в принципе. Но дело в том, благодаря этому приему большинство персонажей воспринимаются абстрактно — как персонажи компьютерный игры. Как бы солдат. Как бы президент США. Кроме Ли и ее ученицы, стремящейся заполучить кадр покровавее и подраматичнее — ни у кого нет осмысленной цели.

Картина, по идее, должна служить предостережением относительно неправильных действий политиков и гражданских лиц, дабы такого ужаса никогда не случилось. Но нам сложно сказать: в чем те просчитались? О них почти ничего неизвестно, как и имя президента. Да и про лидера восставших — речь так и зашла. В ленте была какая-то атакующая Вашингтон солдатская масса.

Но даже отсутствие целеполагания — не главный недостаток фильма. А то, что гражданская война в Америке здесь напоминает квест с картинками. Автор не добился того, чтобы разрозненные эпизоды объединяла некая особая военная атмосфера. Есть ощущение только эффектного аттракциона под названием "Гражданская война в США". Возможно, часть зрителей это вполне устроит.