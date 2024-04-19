"Шугар" с Колином Фарреллом: загадочные странности нового роскошного детектива

На Apple TV+ вышли 3 эпизода сериала "Шугар", которые вызывают больше вопросов, чем ответов.

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Колин Фаррелл ("Залечь на дно в Брюгге") для роли лос-анджелесского частного детектива Джона Шугара в неонуарном сериале — идеальная фигура. Фильм переполнен роскошью и сделан стильно. Темп очень неспешный, но детали — яркие и выпуклые. Однако Фокус замечает некоторые загадочные странности в фильме, разгадка которых, возможно, нас ждет в финале.

Первое, что приходит в голову — неонуар поставлен по мотивам первого шедевра отца-основателя этого жанра Рэймонда Чандлера — его романа "Вечный сон" (1939). Дело происходит в Лос-Анджелесе — уважаемый генерал Стернвуд просит частного агента Филиппа Марлоу выяснить, куда пропал муж его любимой старшей дочери. Есть еще не менее любимая — младшая. Генерал — пожилой, богатый и симпатичный, а дочери-мажорки — красавицы и редкие дряни. Младшая хотела соблазнить детектива, но честный алкоголик не дал себя морально разложить. К тому же постепенно выясняется, что именно младшая убила мужа старшей, потому, что он не захотел ее взять, когда она ему весело пыталась отдаться — не так душой, как телом. Филипп Марлоу в этом романе устает физически и нравственно от человеческой подлости, поэтому частенько прикладывается к бутылке виски. Кругом —– труп за трупом, а старика-генерала не хочется расстраивать, ведь (моя любимая фраза): "Его сердце уже билось неуверенным шепотом".

Страсти по-голливудски

В новом сериале от Apple TV+ все очень близко. Лос-анджелесский частный детектив Джон Шугар (Колин Фаррелл) по просьбе выдающегося голливудского продюсера Джонатана Сигела (Джеймс Кромуэлл), которого сыщик боготворит, берется разыскать внучку-красавицу Оливию (Сидни Чендлер) – актрису и наркоманку. Она в принципе не раз исчезала из поля зрения родичей, но на этот раз пауза затянулась. Наш Шугар – киноман, знающий наизусть фильмы Сигела, да и дочка – какая-никакая актриса. Правда, никакая она бывает чаще, из-за того, что регулярно "торчит".

Есть у Оливии мачеха Мелани, экс-рок-звезда, а ныне — остроумная алкоголичка, проводящая время в барах. Она пытается соблазнить Шугара, но ему нужна информация, а не секс с этой дамой.

Шугар душевно посидел с Мелани

Есть и отличия от "Вечного сна", но которые похожи на странности. Например, у Шугара есть помощница, которая отчаянно не хочет, чтобы тот брался за это дело. Почему? Ведь она сидит на процентах или ставке? Странно.

Филипп Марлоу – человек не без сочувствия, но Джон Шугар показан просто святым, несмотря на брендовую одежду и тачку. Он прямо всем и по-доброму помогает, включая бомжей и собак. Я такого уровня альтруизма от частного сыщика в принципе не могу вспомнить нигде больше – ни в кино, ни в литературе. Никто не против помощи, но для частного детектива, раздающего тумаки направо и налево — это немного перебор. И такому расчудесному человеку приходится разгребать кучи грязи, натыкаясь на трупы и бесконечные залежи человеческой лжи.

Еще одна странность — Шугар много пьет, как и Марлоу, но, в отличие от последнего, абсолютно не пьянеет. Совсем. Пьющий, но вечно трезвый.

Странности и экзотичности прибавляет этому персонажу факт, что у него некая неизвестная болезнь: то ладонь не слушается, то чуть ли в обморок Шугар падает, то в глазах – белые вспышки. Однако следствие движется.

В ожидании твиста

Плюсы сериала. Сняла его профессиональная команда. Шоураннер и сценарист проекта Марк Протосевич создал сценарии двух кинохитов — "Тор" и "Я — легенда". Поэтому в "Шугаре" хватает уместного юмора на фоне действия.

Колин Фаррелл – обалденно на своем месте. И душка. И сильный. И костюм идеальный (если ножиком не испортят), и его философские рассуждения не слишком утомляют. Помимо того, что он может вырубить любого самурая-похитителя детей, он – полиглот, тонкий знаток разных культур, а также технических приспособлений для скачивания информации на свой смартфон — все-таки расследование происходит в наши дни.

Исключительно положительный господин, спасающий максимальное количество заблудших душ. Но в его альтруизме скрыта какая-то тайна. Западные критики, кто видел весь сериал, намекали, что в шестой серии будет какой-то безумный твист. Возможно, не такой сильный, как в фильме "Шестое чувство" с Брюсом Уиллисом, где главный герой оказался духом, и не такой, как в "Сердце ангела" с Микки Рурком, где сыщик, расследующий убийства, сам их и совершал, но – что-то будет. Объясняющее странности.

Минусы. Замедленный темп, как в полусне. Зачем Шугар по пять минут, как Штирлиц, идет по коридору? Это же не картина полувековой давности? Мы уже привыкли, что мини-сериалы почти как фильмы, а тут Джон идет коридору отеля полсерии, чтобы дойти до его конца – в следующей. А если не было много материала, может, лучше было сделать полный метр?

Однако пока этот недостаток компенсируется высоким уровнем постановки. Ну и — ждем этот фантастический твист в шестом эпизоде – авось взбодрит!