"Одна жизнь". Фильм о спасенных перед Второй мировой детях острее смотрится в условиях новой войны

На экраны Украины вышел фильм с Энтони Хопкинсом в главной роли — о британце, который сумел вывезти сотни еврейских детей-беженцев, спасая их от нацистов.

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Британский режиссер Джеймс Хоуз до "Одной жизни" снимал на ВВС документальные фильмы. Реальную историю британца Николаса Уинтона, который в 1938-1939 году сумел вывезти 669 еврейских детей из оккупированной немцами Чехословакии, он снял с минимальными художественными приемами, но акценты все расставлены верно. Пожилого Николаса сыграл Энтони Хопкинс, молодого – Джонни Флинн, ничуть не уступая мэтру. Концовка ленты – непредсказуема и эффектна.

Заветный портфель

1989 год. Британия. Уютный коттедж в английском стиле, бассейн, который сыграет в сюжете некоторую роль. Пожилой мистер Уинтон (Энтони Хопкинс) под влиянием жены Греты (Лена Олин) пытается разгрести бумаги, чтобы помочь переехать дочери, которая готовится стать матерью. А Грета и Ники, как Николаса называют родные — бабушкой и дедушкой. У Уинтона есть привычка хранить документы десятилетиями: он долгие годы работал в благотворительных организациях и понимает ценность подобных бумаг.

Но для него есть особо ценная реликвия – это кожаный портфель с альбомом фотографий еврейских детей-беженцев, которых Николас вывозил из Чехословакии. Уинтон решил, что, возможно, к полувековому юбилею Второй мировой войны какие-то медиа заинтересуются этими материалами. Однако главред одной из ведущих газет отрезал: "Истории беженцев нас не интересуют". Сказалось, вероятно, неприятие эмигрантов в условиях кризиса 1980-х и жесткой политики Маргарет Тэтчер. Так или иначе – Николас взбешен! Ему не очень-то и хотелось привлекать к своей персоне внимание, но тут уже – дело принципа.

Обычные люди

Действие перебрасывается в 1938-й. Молодой Уинтон (Джонни Флинн) по своим бизнес-делам (он — биржевой брокер) оказывается в Праге и видит на улицах еврейские семьи с детьми: после оккупации Судетской области немцы заставили их покинуть свои дома. "Что же они будут делать зимой?" — спрашивает Уинтон в британском Комитете по беженцам. – "Замерзнут", — отвечают ему, пожав плечами.

Уинтон пытается выяснить юридическую (визы) и финансовую сторону вопроса и выясняет, что это все почти невозможно — отправить хотя бы детей в Англию.

Но тут он подключает свою активную мать в Лондоне, которую бесподобно сыграла Хелена Бонем Картер ("Король говорит", "Алиса в стране чудес") – отдадим ей первое место в этой картине за актерское мастерство.

Мама Ники — Барбара Уинтон – это смесь напора и такта, аристократичности и милосердия, ее харизме трудно противиться. Молодой английский бюрократ, который это дело хотел отправить под сукно, просто был смят ее аргументами и темпераментом: "Молодой человек, сядьте. Я 30 лет назад приехала сюда из Германии. Похоронила мужа. И воспитала сына. Что меня всегда восхищало в британцах – это благородство, честь и готовность помочь другим. Я воспитала сына согласно этим ценностям, и сейчас он в Праге поступает так, как ему велят эти идеалы. Я надеюсь, вы поступите так же. Неужели я многого прошу?". Последнее было сказано немного кокетливо, но настойчиво. Хелена – великолепна! Конечно, чопорный британский бюрократ лет тридцати не мог не сказать: "Я вас слушаю…"

Хелена Бонем Картер бесподобна в роли Барбары Уинтон

На второе место ставим Джонни Флинна, сыгравшего молодого Ники. Как он смотрит на семьи, на детей – его добрые глаза буквально загораются. Девочка говорит ему в порыве искренности: "Я люблю плавать!" – "И я обожаю бассейны". – "А еще я люблю кататься на лыжах". — "И я". Ники непосредственен и сердечен. При этом он не забывает о деле – под его непосредственным руководством завертелась бюрократическая машина.

Вот "улетный" эпизод. Четверка единомышленников. Свой "офис" Ники сделал прямо за столиком в кафе. Встал вопрос: "Откуда возьмутся британские семьи, которые смогут на время взять еврейских детей?". Ему говорят: "Ты забыл, условие для их эвакуации — детей в Британии уже должны ждать приемные семьи. Но ведь это сотни, тысячи еврейских детей. Британские семьи могут отнестись к этому прохладно". – "Надо их подогреть – нужно подключить прессу, — говорит Уинтон. — Обычные люди откликнутся, когда узнают, в чем дело. Да, потому что… я – обычный человек!". Пауза. Его коллега: "И я". И, наконец, самая скептичная: "И я — обычная девушка!" — "Все, что нам нужно, — резюмирует Ники, — это армия обычных людей". Великая сценка! Чудесный сценарий.

Фильм трудно смотреть без слез. Без слез гордости – что такие люди существуют. Он и щемящий, когда видишь, когда дети уезжают и машут на прощание родителям своими плюшевыми игрушками.

В Праге все тревожно ждут нацистского вторжения – эти моменты напомнили атмосферу, что была в Украине накануне вторжения РФ. Поэтому события давних дней, отображенные в ленте, воспринимаются сегодня у нас очень остро.

Не без юмора

Только на третьем месте по игре – великий Энтони Хопкинс. Но зато Хопкинс лучше всех передает английский юмор. Например, его герой встретился в 1980-е с бывшим коллегой Отдела детей при Комитете по беженцам. Тот выяснил, что недавно Ники уволили из благотворительной организации "Самаритяне". Хопкинс говорит с непередаваемо ироничной интонацией: "Звонит мне пожилая дама и сообщает, что хочет покончить жизнь самоубийством". — "У вас что, больше нет дел?" — "Хочу съездить в Америку к дочери". – "Езжайте!" – "Доктор сказал, что это может меня убить" — "Но только что вы упомянули, что хотите покончить жизнь самоубийством?" — И мы оба начинаем смеяться". В результате, как делится герой Хопкинса, дама съездила в Америку и была довольна. А Ники все равно выгнали из "Самаритян" с формулировкой: "Так нельзя общаться с клиентами".

Постер фильма "Одна жизнь"

Примерно четверть фильма – телешоу "Эта жизнь" (вроде украинской программы "Ключевой момент", где встречались родственники, потерявшие друг друга из виду), куда был приглашен Уинтон, чтобы поделиться своей историей.

Он спас 669 детей. Выяснилось, что в Чехословакии нацисты уничтожили 15 тысяч еврейских детей. Удалось выжить – 200.

И вот нашли двух девочек из вывезенных Николасом, которые теперь — уже дамы почтенного возраста. Николас становится звездой телепрограммы. Так что ему устраивают еще одно шоу: откликнулись двое мужчин, которых Ники вывез мальчиками. Тут нас всех ждет сюрприз: концовка непредсказуема и эффектна.

Николас Уинтон (Энтони Хопкинс) на шоу "Эта жизнь"

Фильм – прекрасный, сбалансированный и точный.

Всем – рекомендуем.

К тому же герой Хопкинса будет продолжать сыпать шутками, что добавляет фильму шарма. Его спрашивают о воде в его любимом бассейне: "Какая температура?" — "Нормальная (пауза). Для моржей".