"Плохие парни-4". Эффектное возвращение Уилла Смита в комедийном боевике с мистикой

Премьерные "Плохие парни-4" получились по-старому динамичными и по-новому оригинальными – в раскрытии главных героев.

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На экраны Украины вышла 4-я серия франшизы "Плохие парни: Все или ничего" — про парочку копов из Майями из отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Ностальгирующие фаны будут довольны: кино получилось! Надеемся, Уилл Смит вернется из опалы в кинематограф и публичное пространство после его оплеухи ведущему Крису Року, который на "Оскаре-2022" зацепил болезненной шуткой супругу актера. Картина получилась не хуже предыдущих "Плохих парней", а в чем-то и оригинальнее. Сценаристы сделали поправку на возраст героев и придумали им новые интересные истории. Поэтому герой Смита – остепенился, а персонаж Лоуренса даже побывал на том свете. Фокус делится впечатлениями от премьеры.

Как мы помним из предыдущих частей, детектив полиции и красавец Майк Лаури (Уилл Смит) был шалопаем по части женщин: у него масса романов, последствия которых не всегда безоблачны. Его напарника – сладкоежку и премьерного семьянина Маркуса Бернетта (Мартин Лоуренс) бесила эта черта друга, особенно, когда тот стал заглядываться на его сестру.

Но вот в этой серии Майк – женится! Роскошная свадьба. Шампанское рекой. Трогательные речи. Заводная дискотека, на которой Маркус так расплясался, что с ним случился сердечный приступ. И он оказался на том свете.

Мода последнего времени: элементы мистики

Удивительно, но факт: американский кинематограф все чаще в трагикомедийном ключе забирается в мистические выси для того, чтобы глубже раскрыть персонажей. В прошлому году в "Стражах Галактики-3" генетически модифицированный енот Ракета из-за ранения оказался на том свете, где из его видений зрители узнали подробности грустной истории его детства. Даже Барби в самом кассовом фильме прошлого года ($1,4 млрд) встречалась на том свете с духом изобретательницы куклы — Рут Хэндлер: белое пространство, две героини, ничего лишнего. Встреча для Барби стала судьбоносной. Вот и здесь, когда Маркус попадает в белое духовное пространство, это полностью меняет его восприятие физической реальности. Довольно смелый ход для комедийного боевика.

Но неспроста же здесь есть слово "комедийного" — будет просто масса приколов по этому поводу. Например, Маркус расскажет Майку, что он видел его в прошлой жизни: Майк был ослом, а Маркус – его хозяином. Первый был упрям, второй жесток – он нещадно бил осла. "Прости, Майк", — заявляет Маркус, и зритель не понимает: он издевается или невинно шутит?

Разумеется, Майк остроумно парирует такие закидоны друга. И "мстит" ему тем, что не дает прикоснуться Маркусу к запрещенной врачами еде: сладкому драже и сосискам. Все это очень точно и мило разыграно.

В фильме "Плохие парни-4" криминальная интрига раскрывает глубину взаимоотношений главных героев

Маркус после "просветления" в стиле библейских пророков предрекает бурю — и она разразилась. Ведь авторы не забыли о главной интриге боевика – подставе уважаемого всеми капитана полиции Ховарада (Джо Пантольяно), который недавно погиб.

Ховарад тоже обратился к нашим героям с того света, но тут уж обошлось без мистики: он оставил им видеозапись, на случай "если с ним что-нибудь случится". Случилось!

Сейчас ему шьют многомиллионные взятки от наркокартеля. Какой-то страшный анонимный злодей обязательно хотел "испачкать" капитана. А вот единственный человек, который мельком видел супостата – это сын Майка, отбывающий большой срок за службу все в том же наркокартеле. И тут начинается головокружительная интрига, за которой стоят могущественные и беспощадные враги.

Баланс между интригой и отношениями

На выходе это вам даст красивую игру с двойными агентами, отличную потасовку в падающем горящем грузовом самолете, мощную битву в заброшенном парке аттракционов (намек, что и фильм – аттракцион). И, конечно, если берем лирический аспект — попытку Майка разобраться в отношениях со своим непутевым сыном – причем во многом таким последнего сделало невнимание ветреного папаши. А Маркус в диалоге отца и сына занимает позицию проводника, который довольно лихо передвигает ручку эмоций: от смешного до трогательного и обратно.

Еще из плюсов можно заметить, что фильм в некоторых аспектах доходит почти до пародии на свой жанр (особенно эпизод с крокодилом в парке развлечений), но вовремя останавливается именно за счет раскрытия нюансов личных отношений между героями. Вот это балансирование на грани просто отлично сделано.

Можно вспомнить такую же фишку, только из глубоко советской классики – это фильм "Джентльмены удачи" (1971) с Евгением Леоновым. Там личные взаимоотношения героев так же виртуозно взаимодействовали с криминальной интригой: повороты сюжета раскрывали характеры персонажей, а неожиданные поступки героев, в свою очередь, двигали историю вперед. Вы скажете: но так и должно быть в хорошем фильме. Конечно, но почему-то крайне редко встречается.