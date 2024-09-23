"Побегу из Шоушенка" — 30 лет: какая тайна сделала эту драму лучшим фильмом планеты

Фокус раскроет секреты популярности культового фильма "Побег из Шоушенка": почему он много лет занимает первое место на IMDB и никому не удается сбросить его с пьедестала.

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23 сентября 1994 года состоялась премьера криминальной драмы "Побег из Шоушенка" по роману Стивена Кинга, и она… провалилась в прокате: при бюджете в $25 млн собрала всего 16. Но произошло чудо: фильм выдвинули на "Оскар", выпустили в повторный прокат, затем покупатели стали разметать видеокассеты, а телеканалы наперебой покупали права на его трансляцию. В результате прибыль картины "Побег из Шоушенка" достигла $73 млн.

Есть много рейтингов фильмов, но, пожалуй, самый объективный — это топ-250 сайта IMDB с его интерактивным голосованием. Многие фильмы туда залетали, подвигали другие, менялись местами, а "Побег из Шоушенка", заняв однажды первое, множество лет незыблемо занимает вершину. Фокус объяснит, почему для нашей планеты этот фильм оказался настолько важным.

Трейлер фильма "Побег из Шоушенка"

Начнем с того, что повесть "Рита Хейуорт и побег из Шоушенка" (Rita Hayworth and Shawshank Redemption) — это роман 1982 года Стивена Кинга. Его жанр совершенно не характерен для короля ужасов — это социально-психологический реализм. И тем не менее, теперь это произведение считают одним из лучших творений писателя. Кинг часто подчеркивал, что свою "пугающую литературу" пишет ради катарсиса, а тут это есть. Однако некоторые недоверчивые граждане до сих пор сомневаются, что "Побег из Шоушенка" принадлежит перу Стивена Кинга. В 2021 году в интервью BBC Hardtalk он рассказал о таком случае: "Я был в супермаркете и увидел женщину, которая шла мне навстречу. Она сказала: "Я знаю, кто вы! Вы — Стивен Кинг! Вы пишете все эти ужасные вещи. И да, знаете, это нормально, но мне больше нравится, когда я смотрю или читаю что-то воодушевляющее. Например, фильм "Побег из Шоушенка". Я ответил: "Но ведь это я написал!". А она сказала: "Нет, не написали. Это невозможно".

Да, не верится, что автор — Кинг. Но потом он "исправится" и напишет в 1996 году о тюрьме еще и мистический роман "Зеленая миля", а в 1999-м режиссер "Побега…" Фрэнк Дарабонт снимет по нему одноименный фильм, за который получит "Оскар". Но с вершины рейтинга IMDB "Зеленая миля" "Побег из Шоушенка" не сбросит.

Постер фильма "Побег из Шоушенка"

О чем фильм "Побег из Шоушенка"

Да, здесь нет мистики, но ужасов хватает — тюремных. Название The Shawshank Redemption можно прочесть как "спасение из Шоушенка" или даже "искупление Шоушенком". Чье искупление? Разберемся.

Фильм рассказывает историю вице-президента крупного банка Энди Дюфрейна (Тим Роббинс), который приговорен к пожизненному заключению в государственной тюрьме Шоушенк за убийство.

1947 год. В суде штата Мэн слушалось дело банкира Дюфрейна, обвиняемого в убийстве жены и ее любовника. Дюфрейн не признает вины, но не может вспомнить, что делал в ночь убийства, так как был пьян. Незадолго до события Дюфрейн устроил скандал, уличив жену в измене, но на ее просьбу о разводе ответил отказом. Вечером жена умчалась на свидание с любовником. Дюфрейн напился в баре и отправился к дому, куда поехала жена, но там никого не оказалось. Он решил дождаться парочку на месте, с собой у него был револьвер. Через какое-то время он протрезвел, выбросил оружие в реку и уехал домой.

Утром служанка нашла в том доме тела его супруги и любовника: обе жертвы были застрелены. Револьвер, который Дюфрейн выбросил в реку, найти не удалось: если бы он был найден, можно было бы определить, что любовники были застрелены не из него. Однако косвенные улики указывали на виновность обвиняемого. Суд приговаривает банкира к двум пожизненным срокам. Энди попадает в Шоушенк — одну из самых страшных тюрем.

Ее начальник Сэмюэл Нортон (Боб Гантон) объясняет Дюфрейну что верит в дисциплину и в Библию. Как вскоре выяснится, это лицемер и палач, для которого главное — "правильная" внешняя форма. Его зам, начальник охраны Байрон Хедли, такой же садист-убийца.

Начальник тюрьмы – лицемерный садист

Но помимо давления со стороны администрации Энди начинают прессовать уголовники — особенно банда "Сестер". С ним происходит все худшее, что может произойти с человеком в тюрьме (помимо смерти): его не только регулярно избивают, но и насилуют, несмотря на сопротивление.

Причины провала

Тут уместно сделать паузу и рассказать, почему фильм "Побег из Шоушенка" сначала не зашел массовой аудитории. Она решила, что это мрачнейшая тюремная сага и не хотела себе "портить настроение".

Допустим, если бы герой был горой мышц, наподобие Сильвестра Сталлоне или Железного Арни, то в первой же сценке он бы размазал своих врагов по стенкам каземата. И это — гуд. Есть кино про тюрьму с обоими в главных ролях и даже с похожим названием — "План побега" (2013). Супермены-тяжеловесы бьют морды зэкам и охранникам, вовсю воплощая закон Ветхого Завета: око за око. Такие остросюжетные боевики о пенитенциарных заведениях публика обожает.

Но тут несправедливо сел какой-то интеллигент-интеллектуал. Значит, это — о тюремных издевательствах и страданиях. А зрители не хотели страдать и поначалу ленту просто игнорировали. К тому же картине пришлось конкурировать с такими хитами, как "Криминальное чтиво" Тарантино и "Форрест Гамп" Земекиса.

Но критики "просекли" особый посыл фильма и стали картину хвалить. Да так, что к удивлению многих, ее выдвинули на 7 номинаций "Оскара". Что за посыл?

Смена базовой модели

После всех издевательств и унижений Энди не сломался, а ждал нужного момента. Во время ремонта крыши он подслушивает, как начальник охраны Хедли жалуется, что налоговое управление забирает изрядную часть денег, полученных им в наследство от умершего брата. Энди предлагает ему оформить дарственную на жену, чтобы избежать налога. Все получилось. В благодарность Энди попросил выставить холодное пиво его товарищам. Первый удивительный жест главного героя: он выторговал поблажку не для себя, а для всех.

Оказывается, Энди — финансовый гений. А что может быть влиятельнее денег, особенно в США? Начальник тюрьмы переводит Энди на работу в библиотеку и тот помогает скрыть налоги уже ему. Как с иронией высказался Энди: на свободе он был честным человеком, а преступником стал в заключении.

К Энди обращаются за консультациями другие охранники. И вот тут сработал закон око за око: Хедли избивает до полусмерти главаря банды "Сестер" и те навсегда отваливают от экс-банкира.

Дальше происходит нечто совсем невообразимое: Энди начинает масштабно заботиться о зэках тюрьмы Шоушенк. Он засыпает сенат штата письмами с просьбами о помощи для тюремной библиотеки: деньги и книги выделяют. Энди запирается в кабинете и по громкой связи включает трансляцию на всю тюрьму арии из своей любимой оперы Моцарта "Свадьба Фигаро". Вот как в фильме описывается этот момент: "Словно две птички влетели и развеяли стены наших клеток". Дальше — больше: Дюфрейн организовывает что-то вроде курсов по финансовой и налоговой грамотности: для преступников и охранников. Своим просвещением и просветлением тюрьмы, Энди значительно смягчает ее нравы.

Публика любит истории, в которых хороший человек оказывается в аду, а потом начинает выбираться из него, как Одиссей и Монте-Кристо. Но чтобы спасать души грешников в аду — это уже явно новозаветный мотив.

Как ни парадоксально, но что-то подобное пытался делать в другом культовом американском фильме "Полет над гнездом кукушки" (1975) Макмерфи в исполнении Джека Николсона. Только он пытался вытащить на божий свет пациентов закрытой психиатрической лечебницы ( тоже — филиал ада), да так, чтобы они смогли жить на воле. Он поплатился за это жизнью, но Дюфрейн гораздо дальновиднее его.

Причем своей богоугодной деятельностью Энди занимается на фоне лицемерного цитирования Библии со стороны законченного садиста — директора тюрьмы. Однако именно Энди следует заветам Христа, максимально облегчая участь преступников и поселяя в их душах надежду. И здесь показательна судьба другого персонажа.

"Тюремный человек" Реддинг

Помощник Энди в библиотеке — старик Брукс — сидит в Шоушенке 50 лет. И вдруг он получает освобождение. Но вскоре вешается на воле: он так не мог вписаться в обычную жизнь, "срастясь" с тюрягой.

Вторым главным героем картины является контрабандист Эллис "Ред" Реддинг (Морган Фримен). У того тоже пожизненное за убийство — и он, как и Брукс, давно стал "тюремным человеком". Он в тюрьме может достать все что угодно, в частности, для Энди он достает геологический молоток. Реду регулярно отказывают в освобождении.

Роль Реда — одна из самых ярких в карьере Моргана Фримена

Дюфрейн случайно узнает от молодого зэка (которого взялся подтягивать по учебе, чтобы он по выходу получил аттестат) о том, что один психопат-сокамерник хвастался, как убил владельца гольф-клуба и его любовницу, а убийство повесили на ее мужа-банкира. Энди понимает, что у него есть шанс выйти. Но этого шанса его пытается лишить директор тюрьмы, пойдя на преступление…

Оставим дальнейшее за скобками, чтобы те, кто не видел картину, насладились интригой. Однако "искупление" касается именно героя Моргана Фримена. Формула "Побега": попадание невинного человека в тюремный ад — помощь там нуждающимся — наказание палачей и спасение искупивших вину. Как говорил Энди: "Время, за которое не произошло позитивных изменений, потрачено зря".

Кто бы мог подумать, что фильм по Стивену Кингу про тюрьму "Побег из Шоушенка" — это самая мотивирующая в мире картина о преображении человека. Она говорит о том, что из ада, куда может завести изменчивая судьба, можно найти дорогу в рай. Тим Роббинс, исполнивший роль Энди, говорил, что сотни людей благодарили его за эту ленту, признаваясь, что она изменила их жизнь. Вот почему фильм "Побег из Шоушенка" по праву занимает первое место по версии IMBD и в других рейтингах.