Фильмы октября. "Джокер-2" с Хоакином Фениксом, "Субстанция" с Деми Мур и "Веном-3"с Томом Харди

Фокус представляет подборку наиболее интригующих лент октября с Хоакином Фениксом, Леди Гагой, Хэлли Берри и Томасом Харди.

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В октябре на экраны врываются довольно мрачные картины, где бродят по улицам инопланетные монстры, а по лесам – инфернальные сущности. Одной дамочке, звезде аэробики, захочется помолодеть, поэтому она произведет собственный клон, а у клона – еще тот характер. На этом фоне самой нормальной картиной кажется фильм про экс-президента США и кандидата от республиканцев "Ученик. История Трампа". Последняя лента явно несет сатирико-иронический характер, хотя, конечно, в фигуре Дональда тоже хватает одиозности – не меньше чем, у разных фантастических персонажей. Реальный Трамп – уже давно часть поп-культуры, как, например, Леди Гага, снявшаяся в новом "Джокере".

Джокер: Безумие на двоих / Joker: Folie à Deux

США, 2024, комикс, психологический триллер, мюзикл

Премьера: 3 октября

В ролях: Хоакин Феникс, Леди Гага

Артур Флек в исполнении Феникса – психически больной клоун и не состоявшийся стендап-комик, который, в результате издевательств, превратился в преступника-нигилиста. За убийства его поместили в психиатрическое заведение закрытого типа.

Там он встретил доктора Харлин Квинзель (Леди Гага). Это психиатр, поначалу занимавшаяся лечением Артура, постепенно влюблеятся в пациента. Эта парочка решает вместе "взбодрить" Готэм: оба при этом воспринимают жизнь как мюзикл. Мы увидим шоу, пропущенное через их общее безумие. А в это время фанаты Артура Флека разворачивают движение за освобождение своего революционного кумира.

Была громкая премьера фильма в Венеции, но ни зрителей, ни прессу новая картина сильно не впечатлила. Однако после того как "Джокер" 2019 года при бюджете в $70 млн собрал $ 1 млрд (плюс — "Золотой Лев" и два "Оскара"), то в этот фильм продюсерами было отчаянно смело вложено (сидите в кресле?) – $200 млн. Интересно посмотреть, на что ушла такая сумма?

Трейлер фильма "Джокер: Безумие на двоих"

Хищный лес / Never Let Go

США, 2024, постапокалиптика, триллер, ужасы

Премьера: 10 октября

В ролях: Хэлли Берри, Кристин Парк, Стефани Лавин

Двойняшки Нолан и Сэмюэль живут со своей матерью в отдаленной лесной местности где-то в Британской Колумбии. Все трое остерегаются невидимой сущности, которая вызвала апокалиптические события четыре года назад.

При выходе из дома все трое привязывают к себе закрепленные к дому веревки, поскольку мать уверена, что только так можно уберечься от гибели. Мать учит их суровым правилам выживания, главное — всегда оставаться в поле зрения друг друга и держать связь с домом с помощью веревки. Ведь охота на людей не прекращается ни на секунду: неизвестные существа подстерегают их в тени зловещих деревьев. Однако, что может случиться, если сунуться в хищный лес без веревок?

Когда один из детей исчезает в чащобе, оставшиеся вынуждена выйти за пределы своего дома на поиски пропавшего ребенка.

Судя по трейлеру – атмосфера страха воссоздана неплохо. Осталось убедить зрителей в реальной опасности обитателей леса. Метафора ли этот фильм типа "мы живем в каменных джунглях" или что-то иное – можно понять только после просмотра.

Трейлер фильма "Хищный лес"

Субстанция / The Substance

США, 2024, сатирический боди-хоррор, 18+

Премьера: 10 октября

В ролях: Деми Мур, Маргарет Куолли, Деннис Куэйд

Сюжет повествует о 50-летней телезвезде Элизабет Спаркл. Она известная ведущая популярного телешоу по аэробике и уволена – в свой 50-й день рождения.

Тут она получает предложение от бизнесмена, который хочет продвинуть свое изобретение – некую таинственную сыворотку-наркотик, которая при инъекции создаст версию Элизабет в возрасте 20 лет: ее идеальную версию себя. Наркотик — это специальное вещество для репликации клеток, временно создающее молодую версию того, кто его себе ввел.

Новая форма Элизабет назвала себя Сью. В комплект входят ампулы с активатором и семь доз стабилизатора. Все это нужно ежедневно вкалывать.

Обе формы, Элизабет и Сью, живут в активной фазе поочередно: одна форма неделю ведет активную жизнь, а вторая в это время лежит без сознания, а затем — они меняются. После того, как проходит семь дней, "текущая" форма должна использовать капельницу-переключатель. Элизабет ложится – Сью отправляется в мир.

Сью принимают в телешоу вместо Элизабет, она сразу добивается быстрого карьерного роста, а дальше – конфликт между ей и ее "оригиналом" неизбежен.

В Каннах лента французского режиссера Корали Фаржи была встречена восторженно. Картина получила награду за лучший сценарий. А исполнительница главной роли Деми Мур, по мнению критиков, сыграла одну из лучших своих ролей.

Трейлер фильма "Субстанция"

"Улыбайся 2" / Smile 2

США, 2024, фильм ужасов, психологический триллер

Премьера: 17 октября

В ролях: Наоми Скотт, Розмари Деуитт, Кайл Галлнер

Сенсационная поп-звезда Скай Райли начинает переживать череду все более тревожных событий накануне мирового турне. По сюжету некая сущность заставляет людей улыбаться, а потом убивать себя. На этот раз примерять на себя зловещую улыбку придется поп-звезде в лице Наоми Скотт.

"Улыбка" 2022 года имела большой успех: при бюджете в $17 млн – сборы $217 млн. Будет ли эта "Улыбка" прибыльной — скоро узнаем.

Ученик. История Трампа / The Apprentice

США, биографическая драма, сатира

Премьера: 17 октября

В ролях: Себастиан Стэн, Джереми Стронг, Мария Бакалова

Действие фильма происходит в первые годы бизнес-карьеры Дональда Трампа. История сосредоточится на отношениях Трампа и нью-йоркского прокурора Роя Кона, известного по сотрудничеству с сенатором Джозефом Маккарти во время Маккартизма. Прокурор – эдакий хищник-юрист, который условно взял в себе в ученики молодого политика и бизнесмена.

Фильм выходит накануне президентских выборов в США. После его премьеры на Каннском кинофестивале в мае адвокаты политика грозились запретить картину через суд. Фильм в прокат выходит во многих странах, но кроме США.

В Каннах фильм был удостоен оваций. Дэвид Руни в рецензии для The Hollywood Reporter высоко оценил игру Себастьяна Стэна, сказав актер "вышел за рамки пародии, чтобы передать сущность человека".

Трейлер фильма "Ученик. История Трампа"

Веном: Последний танец / Venom: The Last Dance

США, 2024, супергеройский экшен

Премьера: 24 октября

В ролях: Том Харди, Чиветел Эджиофор, Джуно Темпл

Журналист-расследователь Эдди Брок (Том Харди) сам того не желая стал на Земле носителем инопланетной формы жизни. В нем живет Веном – симбиот, нуждающийся в носителе-человеке.

Симбиоты давно уже ищут планету, на которой смогли бы завладеть телами ее жителей и поглотить их. Эдди и Веном находят общий язык и идут на компромиссы, чтобы сосуществовать. Наступает время, когда Эдди для людей, а Веном для своей расы становятся чужаками. Они оба "альтернативщики". У Эдди так получилось из-за его эксцентричного поведения, а у Венома схожая история: ему не нравится быть похожим на "массу", он не разделяет планы своих соплеменников – сожрать людей. Эдди Брок и Веном вынуждены пуститься в бега, поскольку за ними охотятся как земляне, так и враждебно настроенные инопланетяне – симбиоты.

"Последний танец" — лебединая песня британца Тома Харди в главной роли трилогии "Веном". История Венома– это успешнейший кинокомикс, где действия происходят в рамках Вселенной Человека-паука. Веном был противником Человека-паука, а в трилогии неожиданно для многих стал многослойным персонажем.

Харди является соавтором сценария "Венома-3", а гонорар его за роль астрономичен – $20 млн.

По ощущениям от трейлера – история про Венома и Эдди не утратила своего обаяния и будет интересна в третий раз.