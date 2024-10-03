Фільми жовтня. "Джокер-2" з Хоакіном Феніксом, "Субстанція" з Демі Мур і "Веном-3" з Томом Гарді

Фокус представляє добірку найбільш інтригуючих стрічок жовтня з Хоакіном Феніксом, Леді Гагою, Геллі Беррі та Томасом Гарді.

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У жовтні на екрани вриваються досить похмурі картини, де бродять вулицями інопланетні монстри, а лісами — інфернальні сутності. Одній дамочці, зірці аеробіки, захочеться помолодшати, тож вона створить власний клон, а у клона — ще той характер. На цьому тлі найнормальнішою картиною здається фільм про експрезидента США і кандидата від республіканців "Учень. Історія Трампа". Остання стрічка явно має сатирико-іронічний характер, хоча, звісно, у постаті Дональда теж вистачає одіозності — не меншої, ніж у різних фантастичних персонажів. Реальний Трамп — уже давно частина поп-культури, як, наприклад, Леді Гага, що знялася в новому "Джокері".

Джокер: Божевілля на двох / Joker: Folie à Deux

США, 2024, комікс, психологічний трилер, мюзикл

Прем'єра: 3 жовтня

У ролях: Хоакін Фенікс, Леді Гага

Артур Флек у виконанні Фенікса — психічно хворий клоун і невдалий стендап-комік, який, унаслідок знущань, перетворився на злочинця-нігіліста. За вбивства його помістили в психіатричний заклад закритого типу.

Там він зустрів доктора Гарлін Квінзель (Леді Гага). Це психіатр, яка спочатку займалася лікуванням Артура, поступово закохується в пацієнта. Ця парочка вирішує разом "підбадьорити" Готем: обидва при цьому сприймають життя як мюзикл. Ми побачимо шоу, пропущене через їхнє спільне божевілля. А в цей час фанати Артура Флека розгортають рух за звільнення свого революційного кумира.

Була гучна прем'єра фільму у Венеції, але ні глядачів, ні пресу нова картина сильно не вразила. Однак після того, як "Джокер" 2019 року за бюджету в $70 млн зібрав $1 млрд (плюс — "Золотий Лев" і два "Оскари"), то в цей фільм продюсери відчайдушно сміливо вклали (сидите в кріслі?) — $200 млн. Цікаво подивитися, на що пішла така сума?

Трейлер фільму "Джокер: Божевілля на двох"

Хижий ліс / Never Let Go

США, 2024, постапокаліптика, трилер, жахи

Прем'єра: 10 жовтня

У ролях: Геллі Беррі, Крістін Парк, Стефані Лавін

Двійнята Нолан і Семюель живуть зі своєю матір'ю у віддаленій лісовій місцевості десь у Британській Колумбії. Усі троє остерігаються невидимої сутності, яка спричинила апокаліптичні події чотири роки тому.

Під час виходу з дому всі троє прив'язують до себе закріплені до хати мотузки, оскільки мати впевнена, що тільки так можна вберегтися від загибелі. Мати навчає їх суворих правил виживання, головне — завжди залишатися в полі зору одне одного і тримати зв'язок із будинком за допомогою мотузки. Адже полювання на людей не припиняється ні на секунду: невідомі істоти чатують на них у тіні зловісних дерев. Однак, що може трапитися, якщо сунутися в хижий ліс без мотузок?

Коли один із дітей зникає в хащі, ті, що залишилися, змушені вийти за межі свого будинку на пошуки зниклої дитини.

Судячи з трейлеру — атмосферу страху відтворено непогано. Залишилося переконати глядачів у реальній небезпеці мешканців лісу. Метафора цей фільм типу "ми живемо в кам'яних джунглях" чи щось інше — можна зрозуміти тільки після перегляду.

Трейлер фільму "Хижий ліс"

Субстанція / The Substance

США, 2024, сатиричний боді-хоррор, 18+

Прем'єра: 10 жовтня

У ролях: Демі Мур, Маргарет Куоллі, Денніс Куейд

Сюжет оповідає про 50-річну телезірку Елізабет Спаркл. Вона відома ведуча популярного телешоу з аеробіки і звільнена — у свій 50-й день народження.

Тут вона отримує пропозицію від бізнесмена, який хоче просунути свій винахід — якусь таємничу сироватку-наркотик, що під час ін'єкції створить версію Елізабет у віці 20 років: її ідеальну версію себе. Наркотик — це спеціальна речовина для реплікації клітин, що тимчасово створює молоду версію того, хто його собі ввів.

Нова форма Елізабет назвала себе Сью. У комплект входять ампули з активатором і сім доз стабілізатора. Усе це потрібно щодня вколювати.

Обидві форми, Елізабет і Сью, живуть в активній фазі по черзі: одна форма тиждень веде активне життя, а інша в цей час лежить непритомна, а потім — вони міняються. Після того, як минає сім днів, "поточна" форма повинна використовувати крапельницю-перемикач. Елізабет лягає — Сью вирушає у світ.

Сью приймають у телешоу замість Елізабет, вона одразу домагається швидкого кар'єрного зростання, а далі — конфлікт між нею та її "оригіналом" неминучий.

У Каннах стрічку французького режисера Коралі Фаржі зустріли захоплено. Картина отримала нагороду за найкращий сценарій. А виконавиця головної ролі Демі Мур, на думку критиків, зіграла одну з найкращих своїх ролей.

Трейлер фільму "Субстанція"

"Посміхайся 2" / Smile 2

США, 2024, фільм жахів, психологічний трилер

Прем'єра: 17 жовтня

У ролях: Наомі Скотт, Розмарі Деуітт, Кайл Галлнер

Сенсаційна поп-зірка Скай Райлі починає переживати низку дедалі тривожніших подій напередодні світового турне. За сюжетом якась сутність змушує людей посміхатися, а потім вбивати себе. Цього разу приміряти на себе зловісну посмішку доведеться поп-зірці в особі Наомі Скотт.

"Посмішка" 2022 року мала неабиякий успіх: за бюджету в $17 млн — збори $217 млн. Чи буде ця "Посмішка" прибутковою — скоро дізнаємося.

Учень. Історія Трампа / The Apprentice

США, біографічна драма, сатира

Прем'єра: 17 жовтня

У ролях: Себастіан Стен, Джеремі Стронг, Марія Бакалова

Дія фільму відбувається в перші роки бізнес-кар'єри Дональда Трампа. Історія зосередиться на стосунках Трампа та нью-йоркського прокурора Роя Кона, відомого за співпрацею з сенатором Джозефом Маккарті під час Маккартизму. Прокурор — такий собі хижак-юрист, який умовно взяв до себе в учні молодого політика і бізнесмена.

Фільм виходить напередодні президентських виборів у США. Після його прем'єри на Каннському кінофестивалі в травні адвокати політика погрожували заборонити картину через суд. Фільм у прокат виходить у багатьох країнах, але крім США.

У Каннах фільм був удостоєний овацій. Девід Руні в рецензії для The Hollywood Reporter високо оцінив гру Себастьяна Стена, сказавши актор "вийшов за рамки пародії, щоб передати сутність людини".

Трейлер фільму "Учень. Історія Трампа"

Веном: Останній танець / Venom: The Last Dance

США, 2024, супергеройський екшен

Прем'єра: 24 жовтня

У ролях: Том Гарді, Чіветел Еджіофор, Джуно Темпл

Журналіст-розслідувач Едді Брок (Том Гарді) сам того не бажаючи став на Землі носієм інопланетної форми життя. У ньому живе Веном — симбіот, який потребує носія-людини.

Симбіоти давно вже шукають планету, на якій змогли б заволодіти тілами її жителів і поглинути їх. Едді та Веном знаходять спільну мову та йдуть на компроміси, щоб співіснувати. Настає час, коли Едді для людей, а Веном для своєї раси стають чужинцями. Вони обидва "альтернативники". У Едді так вийшло через його ексцентричну поведінку, а у Венома схожа історія: йому не подобається бути схожим на "масу", він не поділяє плани своїх одноплемінників — зжерти людей. Едді Брок і Веном змушені пуститися навтьоки, оскільки за ними полюють як земляни, так і вороже налаштовані інопланетяни — симбіоти.

"Останній танець" — лебедина пісня британця Тома Гарді в головній ролі трилогії "Веном". Історія Венома — це найуспішніший кінокомікс, де дії відбуваються в рамках Всесвіту Людини-павука. Веном був противником Людини-павука, а в трилогії несподівано для багатьох став багатошаровим персонажем.

Гарді є співавтором сценарію "Венома-3", а гонорар його за роль астрономічний — $20 млн.

За відчуттями від трейлера — історія про Венома і Едді не втратила своєї чарівності і буде цікава втретє.