Сериалы октября: "Дисклеймер" с Кейт Бланшетт, "Машина" с Диего Луна, "Львица" с Зои Салдана
Фокус выбрал наиболее интригующие сериальные релизы октября разных жанров: от сатиры до юридического триллера и шпионского боевика
Цифровые платформы, не сговариваясь, выдали в октябре несколько сериальных премьер — да все про героев, склонных к авантюрам. Психологический триллер "Дисклеймер" с Кейт Бланшетт про журналистку-расследовательницу, сатирическая комедия "Франшиза" про киношников, драма "Машина" о боксере, вступающего в битву со спортивной мафией, юридический триллер "Линкольн для адвоката" про пронырливого адвоката и шпионский боевик "Спецоперация: Львица" с Зои Салдана.
Франшиза / The Franchise
- США, 2024 , комедия, сатира
- Премьера: 6 октября
- Платформа: HBO
- Сезон: 1
- Серий: 8
- В ролях: Химеш Патель, Ая Кэш, Билли Магнуссен
В центре сюжета — съемочная группа, работающая над созданием надоевшей кинематографической франшизы про супергероев. Внутри кинопроизводства царит хаос, а создатели фильма ежедневно думают, что вместо "места обитания супергероев" попали в ад. Но команда всеми способами пытается пережить опыт создания фильма, который, кажется, обречен на провал.
Комедийный сериал "Франшиза" снял известный режиссер Сэм Мендес ("Красота по-американски").
Первый сезон состоит из восьми эпизодов, которые будут выходить по одному раз в неделю.
Машина / La Máquina
- США, Мексика, 2024, драма, спорт
- Премьера: 9 октября
- Платформа: Hulu
- Сезон:1
- Серий: 6
- В ролях: Диего Луна, Гаэль Гарсия Берналь, Эйса Гонсалес
Стареющий Эстебан 'Машина' Осуна находился на пике своей боксерской карьеры, когда его настигло поражение. К счастью, его менеджер и лучший друг Энди Лухан полон решимости вернуть "Машину" на спортивный Олимп. Эстебан должен также бороться не только с соперниками, но и со своими личными демонами (у него расстройство психики), а так же защищать свою семью, включая бывшую жену журналистку, которая сталкивается с боксерской мафией.
Трейлер динамичный — смесь разборок с умеренным развратом. Сериал насчитывает шесть эпизодов, все они, к радости зрителей, выйдут одновременно: можно будет сразу ознакомиться с теневой стороной профессионального бокса.
Дисклеймер / Disclaimer
- США, 2024, психологический триллер,
- Премьера: 11 октября
- Платформа: Apple TV+
- Сезон: 1
- Серий: 7
- В ролях: Кейт Бланшетт, Кевин Клайн, Саша Барон Коэн
Сериал повествует о журналистке Кэтрин Равенскрофт, которая прославилась расследованиями преступлений.
Однажды она получает по почте роман от анонимного отправителя, где с ужасом понимает, что стала главной героиней этой истории, которая раскрывает ее самые темные тайны.
Снял сериал оскароносный мексиканский режиссер Альфонсо Куарон ("Гарри Поттер и узник Азкабана", "Гравитация").
Первые четыре серии показали на Венецианском фестивале, которые восторженно были встречены зрителями. Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 7,5 из 10 баллов, на Rotten Tomatoes — 78% одобрения от критиков, а на Metacritiс — 72 из 100 баллов. Критики, короче, "за", теперь слово за зрителями. Сериал будет насчитывать семь эпизодов, первые две серии выйдут сразу.
В трейлере впечатляет выразительное лицо Кейт Бланшет ("Властелин колец") – эта роль явно не будет для нее проходной.
Линкольн для адвоката / The Lincoln Lawyer
- США, юридическая драма, триллер,
- Премьера: 17 октября
- Платформа: Netflix
- Сезон: 3
- Серий: 9
- В ролях: Мануэль Гарсиа-Рульфо, Нив Кэмпбелл
В новом сезоне сериала успешный адвокат из Лос-Анджелеса Микки Холлер, который возвращается в игру после ужасной аварии, берется за дело об убийстве своей давней знакомой. Неожиданно для себя он оказывается в эпицентре опасного заговора. Сериал снят по пятой книге цикла романов о Микки Холлере The Gods of Guilt писателя Майкла Коннелли.
Понятно, что стилистически точкой отсчета послужил для проекта — полнометражный фильм "Линкольн для адвоката" с Мэттью Макконахи— американский юридический триллер 2011 года, который позволил Мэттью вернуться в строй суперзвезд.
У Коннелли хватает романов про пронырливого адвоката Микки — так, что сериал, скорее всего, будет еще долго выходить, радуя любителей детективов.
Третий сезон состоит из девяти эпизодов, все выйдут сразу.
Спецоперация: Львица / Special Ops: Lioness
- США, 2023-2024, шпионский триллер, боевик
- Премьера: 27 октября
- Платформа: Paramount+
- Сезон: 2
- Серий: 8
- В ролях: Зои Салдана, Николь Кидман, Лайсла де Оливейра, Морган Фриман
В прошлом сезоне оперативница-шпионка Джо, в роли которой занята Зои Салдана, сближалась с одной женщиной, у которой были родственные связи среди террористов – для предотвращения теракта. Джо командует элитным спецотрядом быстрого реагирования женщин-военных "Львица".
Сериал снят зрелищно: аварии, перестрелки, агентурная работа – все показано очень близко к реальности. Николь Кидман и Морган Фриман играют здесь роли кураторов шпионки Джо.
Шоураннер проекта Тейлор Шеридан — большой специалист по вестернам, снявший лучшие образцы жанра последних лет: "Ветряная река", "Йеллоустон".