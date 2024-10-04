Сериалы октября: "Дисклеймер" с Кейт Бланшетт, "Машина" с Диего Луна, "Львица" с Зои Салдана

Фокус выбрал наиболее интригующие сериальные релизы октября разных жанров: от сатиры до юридического триллера и шпионского боевика

Related video

Цифровые платформы, не сговариваясь, выдали в октябре несколько сериальных премьер — да все про героев, склонных к авантюрам. Психологический триллер "Дисклеймер" с Кейт Бланшетт про журналистку-расследовательницу, сатирическая комедия "Франшиза" про киношников, драма "Машина" о боксере, вступающего в битву со спортивной мафией, юридический триллер "Линкольн для адвоката" про пронырливого адвоката и шпионский боевик "Спецоперация: Львица" с Зои Салдана.

Франшиза / The Franchise

США, 2024 , комедия, сатира

Премьера: 6 октября

Платформа: HBO

Сезон: 1

Серий: 8

В ролях: Химеш Патель, Ая Кэш, Билли Магнуссен

В центре сюжета — съемочная группа, работающая над созданием надоевшей кинематографической франшизы про супергероев. Внутри кинопроизводства царит хаос, а создатели фильма ежедневно думают, что вместо "места обитания супергероев" попали в ад. Но команда всеми способами пытается пережить опыт создания фильма, который, кажется, обречен на провал.

Комедийный сериал "Франшиза" снял известный режиссер Сэм Мендес ("Красота по-американски").

Первый сезон состоит из восьми эпизодов, которые будут выходить по одному раз в неделю.

Трейлер сериала "Франшиза"

Машина / La Máquina

США, Мексика, 2024, драма, спорт

Премьера: 9 октября

Платформа: Hulu

Сезон:1

Серий: 6

В ролях: Диего Луна, Гаэль Гарсия Берналь, Эйса Гонсалес

Стареющий Эстебан 'Машина' Осуна находился на пике своей боксерской карьеры, когда его настигло поражение. К счастью, его менеджер и лучший друг Энди Лухан полон решимости вернуть "Машину" на спортивный Олимп. Эстебан должен также бороться не только с соперниками, но и со своими личными демонами (у него расстройство психики), а так же защищать свою семью, включая бывшую жену журналистку, которая сталкивается с боксерской мафией.

Трейлер динамичный — смесь разборок с умеренным развратом. Сериал насчитывает шесть эпизодов, все они, к радости зрителей, выйдут одновременно: можно будет сразу ознакомиться с теневой стороной профессионального бокса.

Трейлер сериала "Машина"

Дисклеймер / Disclaimer

США, 2024, психологический триллер,

Премьера: 11 октября

Платформа: Apple TV+

Сезон: 1

Серий: 7

В ролях: Кейт Бланшетт, Кевин Клайн, Саша Барон Коэн

Сериал повествует о журналистке Кэтрин Равенскрофт, которая прославилась расследованиями преступлений.

Однажды она получает по почте роман от анонимного отправителя, где с ужасом понимает, что стала главной героиней этой истории, которая раскрывает ее самые темные тайны.

Снял сериал оскароносный мексиканский режиссер Альфонсо Куарон ("Гарри Поттер и узник Азкабана", "Гравитация").

Первые четыре серии показали на Венецианском фестивале, которые восторженно были встречены зрителями. Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 7,5 из 10 баллов, на Rotten Tomatoes — 78% одобрения от критиков, а на Metacritiс — 72 из 100 баллов. Критики, короче, "за", теперь слово за зрителями. Сериал будет насчитывать семь эпизодов, первые две серии выйдут сразу.

В трейлере впечатляет выразительное лицо Кейт Бланшет ("Властелин колец") – эта роль явно не будет для нее проходной.

Трейлер сериала "Дисклеймер"

Линкольн для адвоката / The Lincoln Lawyer

США, юридическая драма, триллер,

Премьера: 17 октября

Платформа: Netflix

Сезон: 3

Серий: 9

В ролях: Мануэль Гарсиа-Рульфо, Нив Кэмпбелл

В новом сезоне сериала успешный адвокат из Лос-Анджелеса Микки Холлер, который возвращается в игру после ужасной аварии, берется за дело об убийстве своей давней знакомой. Неожиданно для себя он оказывается в эпицентре опасного заговора. Сериал снят по пятой книге цикла романов о Микки Холлере The Gods of Guilt писателя Майкла Коннелли.

Понятно, что стилистически точкой отсчета послужил для проекта — полнометражный фильм "Линкольн для адвоката" с Мэттью Макконахи— американский юридический триллер 2011 года, который позволил Мэттью вернуться в строй суперзвезд.

У Коннелли хватает романов про пронырливого адвоката Микки — так, что сериал, скорее всего, будет еще долго выходить, радуя любителей детективов.

Третий сезон состоит из девяти эпизодов, все выйдут сразу.

Трейлер сериала "Линкольн для адвоката"

Спецоперация: Львица / Special Ops: Lioness

США, 2023-2024, шпионский триллер, боевик

Премьера: 27 октября

Платформа: Paramount+

Сезон: 2

Серий: 8

В ролях: Зои Салдана, Николь Кидман, Лайсла де Оливейра, Морган Фриман

В прошлом сезоне оперативница-шпионка Джо, в роли которой занята Зои Салдана, сближалась с одной женщиной, у которой были родственные связи среди террористов – для предотвращения теракта. Джо командует элитным спецотрядом быстрого реагирования женщин-военных "Львица".

Сериал снят зрелищно: аварии, перестрелки, агентурная работа – все показано очень близко к реальности. Николь Кидман и Морган Фриман играют здесь роли кураторов шпионки Джо.

Шоураннер проекта Тейлор Шеридан — большой специалист по вестернам, снявший лучшие образцы жанра последних лет: "Ветряная река", "Йеллоустон".