Серіали жовтня: "Дисклеймер" з Кейт Бланшетт, "Машина" з Дієго Луна, "Левиця" з Зої Салдана

Фокус вибрав найбільш інтригуючі серіальні релізи жовтня різних жанрів: від сатири до юридичного трилера і шпигунського бойовика

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Цифрові платформи, не змовляючись, видали в жовтні кілька серіальних прем'єр — та все про героїв, схильних до авантюр. Психологічний трилер "Дисклеймер" з Кейт Бланшетт про журналістку-розслідувачку, сатирична комедія "Франшиза" про кіношників, драма "Машина" про боксера, що вступає в битву зі спортивною мафією, юридичний трилер "Лінкольн для адвоката" про хитромудрого адвоката та шпигунський бойовик "Спецоперація: Левеня" з Зої Салдана.

Франшиза / The Franchise

США, 2024 , комедія, сатира

Прем'єра: 6 жовтня

Платформа: HBO

Сезон: 1

Серій: 8

У ролях: Хімеш Патель, Ая Кеш, Біллі Магнуссен

У центрі сюжету — знімальна група, що працює над створенням обридлої кінематографічної франшизи про супергероїв. Усередині кіновиробництва панує хаос, а творці фільму щодня думають, що замість "місця проживання супергероїв" потрапили в пекло. Але команда всіма способами намагається пережити досвід створення фільму, який, здається, приречений на провал.

Комедійний серіал "Франшиза" зняв відомий режисер Сем Мендес ("Краса по-американськи").

Перший сезон складається з восьми епізодів, які виходитимуть по одному раз на тиждень.

Трейлер серіалу "Франшиза"

Машина / La Máquina

США, Мексика, 2024, драма, спорт

Прем'єра: 9 жовтня

Платформа: Hulu

Сезон:1

Серій: 6

У ролях: Дієго Луна, Гаель Гарсія Берналь, Ейса Гонсалес

Старіючий Естебан 'Машина' Осуна перебував на піку своєї боксерської кар'єри, коли його наздогнала поразка. На щастя, його менеджер і найкращий друг Енді Лухан сповнений рішучості повернути "Машину" на спортивний Олімп. Естебан повинен також боротися не тільки з суперниками, а й зі своїми особистими демонами (у нього розлад психіки), а також захищати свою сім'ю, включно з колишньою дружиною журналісткою, яка стикається з боксерською мафією.

Трейлер динамічний — суміш розборок із помірною розпустою. Серіал налічує шість епізодів, усі вони, на радість глядачів, вийдуть одночасно: можна буде одразу ознайомитися з тіньовим боком професійного боксу.

Трейлер серіалу "Машина"

Дисклеймер / Disclaimer

США, 2024, психологічний трилер,

Прем'єра: 11 жовтня

Платформа: Apple TV+

Сезон: 1

Серій: 7

У ролях: Кейт Бланшетт, Кевін Клайн, Саша Барон Коен

Серіал оповідає про журналістку Кетрін Равенскрофт, яка прославилася розслідуваннями злочинів.

Одного разу вона отримує поштою роман від анонімного відправника, де з жахом розуміє, що стала головною героїнею цієї історії, яка розкриває її найтемніші таємниці.

Зняв серіал оскароносний мексиканський режисер Альфонсо Куарон ("Гаррі Поттер і в'язень Азкабана", "Гравітація").

Перші чотири серії показали на Венеційському фестивалі, які захоплено були зустрінуті глядачами. Наразі оцінка фільму на IMDb становить 7,5 з 10 балів, на Rotten Tomatoes — 78% схвалення від критиків, а на Метасritic — 72 зі 100 балів. Критики, коротше, "за", тепер слово за глядачами. Серіал налічуватиме сім епізодів, перші дві серії вийдуть одразу.

У трейлері вражає виразне обличчя Кейт Бланшет ("Володар кілець") — ця роль явно не буде для неї прохідною.

Трейлер серіалу "Дисклеймер"

Лінкольн для адвоката / The Lincoln Lawyer

США, юридична драма, трилер,

Прем'єра: 17 жовтня

Платформа: Netflix

Сезон: 3

Серій: 9

У ролях: Мануель Гарсіа-Рульфо, Нів Кемпбелл

У новому сезоні серіалу успішний адвокат із Лос-Анджелеса Міккі Голлер, який повертається в гру після жахливої аварії, береться за справу про вбивство своєї давньої знайомої. Несподівано для себе він опиняється в епіцентрі небезпечної змови. Серіал знято за п'ятою книгою циклу романів про Міккі Голлера The Gods of Guilt письменника Майкла Коннеллі.

Зрозуміло, що стилістично точкою відліку послужив для проєкту повнометражний фільм "Лінкольн для адвоката" з Меттью Макконахі — американський юридичний трилер 2011 року, який дав змогу Меттью повернутися до ладу суперзірок.

У Коннеллі вистачає романів про пролазливого адвоката Міккі — тож серіал, найімовірніше, буде ще довго виходити, радуючи любителів детективів.

Третій сезон складається з дев'яти епізодів, усі вийдуть одразу.

Трейлер серіалу "Лінкольн для адвоката"

Спецоперація: Левиця / Special Ops: Lioness

США, 2023-2024, шпигунський трилер, бойовик

Прем'єра: 27 жовтня

Платформа: Paramount+

Сезон: 2

Серій: 8

У ролях: Зої Салдана, Ніколь Кідман, Лайсла де Олівейра, Морган Фріман

Минулого сезону оперативниця-шпигунка Джо, в ролі якої зайнята Зої Салдана, зближувалася з однією жінкою, у якої були родинні зв'язки серед терористів — для запобігання теракту. Джо командує елітним спецзагоном швидкого реагування жінок-військових "Левиця".

Серіал знято видовищно: аварії, перестрілки, агентурна робота — все показано дуже близько до реальності. Ніколь Кідман і Морган Фріман грають тут ролі кураторів шпигунки Джо.

Шоураннер проєкту Тейлор Шерідан — великий фахівець із вестернів, який зняв найкращі зразки жанру останніх років: "Вітряна річка", "Єллоустон".