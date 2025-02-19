Artwinery защищает украинскую культуру на Мюнхенской конференции по безопасности

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Легендарный украинский бренд игристых вин "Артемовское" стал партнером и участником мероприятия "Культура как составляющая системы безопасности: опровержение мифов российской пропаганды" в рамках Мюнхенской конференции по безопасности 2025 (MSC) и показа фильма "Малевич", пишет mmr.ua.

Во время мероприятия известные мировые деятели культуры, истории и искусства обсуждали важность мягкой силы в дипломатии и защите национальных интересов.

В частности, Тимоти Снайдер — писатель, историк, профессор Йельского университета, эксперт по истории Украины и России, отметил: "Все, люди, бизнес, власть должны транслировать культуру и ценности украинского народа, тогда будет жить история. События, которые переживала и переживает Украина должны отображаться в искусстве, чтобы сохранить свою историю".

"Артемовское" — сегодня не просто ведущий украинский бренд шампанских вин, а настоящее воплощение стойкости, мужества и несокрушимости украинского народа. Весь мир знает историю Бахмута и героизм наших воинов, которые защищают Украину. Нам удалось, рискуя жизнью, вывезти остатки запасов завода, где производилось наше шампанское. Сегодня эти коллекционные бутылки, существующие в ограниченном количестве, являются символом несокрушимости Украины, ее национальной идентичности и культурных ценностей. Одной из таких ценностей является сохранение украинской культуры — истории выдающихся художников, музыкантов, скульпторов, писателей и т.д., которая зародилась и развивалась в Украине. Мы должны отстаивать эту историю, не позволяя врагам ее похитить. Наша миссия — сохранение культурного наследия Украины, и поддержка презентации фильма "Малевич" является прекрасным примером тех ценностей и идей, которые мы разделяем.

Александра Чередниченко

директор по маркетингу Artwinery

Artwinery — это единственный в Украине и крупнейший в Восточной Европе производитель игристых вин исключительно по классическому методу Шампенуа. Уже более полувека он создает изысканные игристые для самых особенных моментов жизни, а его продукция признана во всем мире.

Artwinery — это сочетание классических методов производства, сохраненных до сих пор еще со времен Пьера Периньона, уникального микроклимата подземных артгалерей и сверхсовременного технологического оборудования. Именно благодаря бескомпромиссному сочетанию классики на всех этапах производства и инновационным решениям Artwinery — производитель игристых вин №1 в Украине.

Более 25 га под землей, сохранение столетних традиций ухода за игристым вручную, новейшие технологии и оборудование позволяют производить игристое вино, по качеству сравнимое с продукцией лучших мировых производителей. Игристое выдерживается в бутылках от 9 до 60 месяцев, создавая лучшие условия хранения. За время выдержки каждая бутылка регулярно перекладывается и взбалтывается вручную для превращения хорошего вина в безупречное игристое.

Метод Шампенуа известен уже сотни лет. Доведенный до совершенства, длительный и непростой — ведь только так достигается идеальный вкус. Традиционная технология шампанизации, которую выбирают самые известные мировые бренды.