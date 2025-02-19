Artwinery захищає українську культуру на Мюнхенській конференції з безпеки

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Легендарний український бренд ігристих вин "Артемівське" став партнером та учасником заходу "Культура як складова системи безпеки: спростування міфів російської пропаганди" в рамках Мюнхенської конференції з безпеки 2025 (MSC) та показу фільму "Малевич", пише mmr.ua.

Під час заходу відомі світові діячі культури, історії та мистецтва обговорювали важливість м’якої сили в дипломатії та захисті національних інтересів.

Зокрема, Тімоті Снайдер — письменник, історик, професор Єльського університету, експерт з історії України та росії, зазначив: "Усі, люди, бізнес, влада мають транслювати культуру та цінності українського народу, тоді житиме історія. Події, які переживала та переживає Україна мають відображатися у мистецтві, щоб зберегти свою історію".

"Артемівське" — сьогодні не просто провідний український бренд шампанських вин, а справжнє втілення стійкості, мужності та незламності українського народу. Увесь світ знає історію Бахмута та героїзм наших воїнів, які захищають Україну. Нам вдалося, ризикуючи життям, вивезти залишки запасів заводу, де вироблялося наше шампанське. Сьогодні ці колекційні пляшки, що існують в обмеженій кількості,є символом незламності України, її національної ідентичності та культурних цінностей. Однією з таких цінностей є збереження української культури — історії видатних художників, музикантів, скульпторів, письменників тощо, яка зародилася і розвивалася в Україні. Ми маємо відстоювати цю історію, не дозволяючи ворогам її викрасти. Наша місія — збереження культурної спадщини України, і підтримка презентації фільму "Малевич" є чудовим прикладом тих цінностей та ідей, які ми розділяємо.

Олександра Чередніченко

директорка з маркетингу Artwinery

Artwinery — це єдиний в Україні та найбільший у Східній Європі виробник ігристих вин виключно за класичним методом Шампенуа. Вже понад пів століття він створює вишукані ігристі для найособливіших моментів життя, а його продукція визнана в усьому світі.

Artwinery — це поєднання класичних методів виробництва, збережених до сьогодні ще з часів П’єра Периньйона, унікального мікроклімату підземних артгалерей та надсучасного технологічного обладнання. Саме завдяки безкомпромісному поєднанню класики на всіх етапах виробництва та інноваційним рішенням Artwinery — виробник ігристих вин №1 в Україні.

Понад 25 га під землею, збереження столітніх традицій догляду за ігристим вручну, новітні технології й устаткування дозволяють виробляти ігристе вино, за якістю порівняне з продукцією кращих світових виробників. Ігристе витримується у пляшках від 9 до 60 місяців, створюючи кращі умови зберігання. За час витримки кожна пляшка регулярно перекладається та взбовтується вручну для перетворення гарного вина у бездоганне ігристе.

Метод Шампенуа відомий вже сотні років. Доведений до досконалості, тривалий і непростий — адже лише так досягається ідеальний смак. Традиційна технологія шампанізації, яку обирають найвідоміші світові бренди.