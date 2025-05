"Этернавт" – очень скучный апокалипсис: что не так с сериалом про инопланетян в Аргентине

Новый сериал «Этернавт» (Eternaut) был презентован как серьезный конкурент постапокалипсису «Одни из нас». Но оказался очень бюджетной пустышкой. Корреспондент Фокуса дает собственный взгляд на «Этернавта» в очень жесткой и короткой рецензии. Будут спойлеры.

Действие происходит в неназываемом большом городе Аргентины. Пропадает свет. Полностью. ДТЭК не причем.

С неба идет снег. Каждый, кого касается снег — тут же погибает.

Кому повезло выжить – сидят в домах и думают, что делать.

Много говорят.

Много говорят.

Находят противогазы, клеенку, выходят на улицу.

Ходят.

Много говорят.

Ходят.

Много говорят.

Ощущения напряженности все равно нет.

В конце 2-й серии с неба падают горящие объекты, нам намекают на вторжение инопланетян.

3-я серия. Происходит ничего.

4 серия – лучшая серия, очень драйвово. Появились инопланетяне, войнушка, побег, стрельба. Появилась надежда на хороший финиш сериала.

5 серия. Снова ничего. Инопланетян почти не видно.

6 серия. Ходят, ездят, говорят. Последние 20 минут показывают нам очень примитивный захват человечества и невнятную концовку, которая обещает продолжение (о, ужас!)

Cериал "Этернавт" был презентован как серьезный конкурент постапокалипсису "Одни из нас"

Всё. Это не только не "Last of Us". Это какая-то очень бюджетная поделка на тему постапокалипсиса. Талантливо выполненная за 200 песо. Но не более. На экране имеем полное отсутствие атмосферы, напряжения, хотя обильно раскиданы тела погибших. Даже минимальная графика выполнена очень примитивно.

Смотреть "Этернавта" могут только фанаты жанра. И общая оценка этой ленты разговорного жанра не больше 5 из 10.