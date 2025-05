"Етернавт" — дуже нудний апокаліпсис: що не так із серіалом про інопланетян в Аргентині

Новий серіал "Етернавт" (Eternaut) був презентований як серйозний конкурент постапокаліпсису "Останні з нас". Але виявився дуже бюджетною байкою. Кореспондент Фокусу дає власний погляд на "Етернавта" в дуже жорсткій і короткій рецензії. Будуть спойлери.

Дія відбувається в неназваному великому місті Аргентини. Пропадає світло. Повністю. ДТЕК тут ні до чого.

З неба йде сніг. Кожен, кого торкається сніг — тут же гине.

Кому пощастило вижити — сидять у будинках і думають, що робити.

Багато говорять.

Багато говорять.

Знаходять протигази, клейонку, виходять на вулицю.

Ходять.

Багато говорять.

Ходять.

Багато говорять.

Відчуття напруженості все одно немає.

Наприкінці 2-ї серії з неба падають палаючі об'єкти, нам натякають на вторгнення інопланетян.

3-тя серія. Відбувається нічого.

4 серія — найкраща серія, дуже драйвово. З'явилися інопланетяни, війнушка, втеча, стрільба. З'явилася надія на хороший фініш серіалу.

5 серія. Знову нічого. Інопланетян майже не видно.

6 серія. Ходять, їздять, говорять. Останні 20 хвилин показують нам дуже примітивне захоплення людства і невиразну кінцівку, яка обіцяє продовження (о, жах!)

Усе. Це не тільки не "Last of Us". Це якась дуже бюджетна саморобка на тему постапокаліпсису. Талановито виконана за 200 песо. Але не більше. На екрані маємо повну відсутність атмосфери, напруги, хоча рясно розкидані тіла загиблих. Навіть мінімальна графіка виконана дуже примітивно.

Дивитися "Етернавта" можуть тільки фанати жанру. І загальна оцінка цієї стрічки розмовного жанру не більша за 5 із 10.