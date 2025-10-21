Киевский Дворец Спорта зазвучал рок-симфонией вместе с Legendary Rock Voices

Уникальное вокально-симфоническое шоу Legendary Rock Voices, которые собирали полные залы в туре по Европе, в этот раз собрали целый зал гостей в Киевском Дворце Спорта. На сцене также выступили звездные гости — Артем Пивоваров, Олег Скрипка и Евгений Хмара.

Первый концерт Legendary Rock Voices состоялся в МЦКИ в сентябре 2024 года, а уже через год — полный Дворец спорта. Мы считаем, что это успех украинских исполнителей и проекта, которому всего год. Legendary Rock Voices был создан год назад, но уже успел покорить 43 европейских города, где собрал более 100 тысяч зрителей. Артисты, которые прошли кастинг для участия в проекте, все имеют классическое музыкальное образование и большой опыт работы в этой области.

Legendary Rock Voices — это не только шесть основных вокалистов, это шоу, которое создало более 100 человек. На сцене находились симфонический оркестр, хор и рок-бэнд. Было задействовано более 50 киловатт звука, использовано более сотни световых приборов и разработана уникальная световая партитура.

Metallica и AC/DC, Linkin Park, Rammstein, Nirvana, The Cranberries, Evanescence и другие легендарные группы, ставшие символами самых счастливых моментов жизни для многих из нас. Некоторых из этих музыкантов уже нет в живых, однако их творчество до сих пор дарит неповторимые эмоции миллионам людей по всему миру. И в этот вечер киевляне и гости столицы почувствовали мощную эмоциональную волну ностальгии и за один вечер прожили самые яркие моменты своей жизни — первый медленный танец на школьной дискотеке, первый поцелуй или первый отпуск на берегу моря.

Организаторы шоу также подготовили сюрприз для гостей. Звездные гости, которые в этот вечер органично влились в команду Legendary Rock Voices и вышли на сцену вместе с вокалистами проекта и оркестром — Артем Пивоваров, Олег Скрипка и пианист-виртуоз Евгений Хмара.

"Мы создали вокально-симфоническое шоу, в котором классические рок-композиции зазвучали по-новому — через призму симфонического оркестра, живых инструментов и настоящих эмоций. Я сам подбирал плейлист на концерт и выбирал песни, которые не стареют. И я очень счастлив, что это нашло отклик среди украинцев!" — комментирует продюсер проекта Александр Порядченко, владелец билетного оператора Kontramarka, который уже пятнадцать лет профессионально занимается концертами.

На очереди у Legendary Rock Voices выступление во Львовской опере, которое состоится уже 2 ноября. Зрителей ждет два концерта в один день, билеты на которые уже почти проданы. После чего шоу отправится в тур по Чехии, Германии и Франции.