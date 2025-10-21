Київський Палац Спорту зазвучав рок-симфонією разом з Legendary Rock Voices

Унікальне вокально-симфонічне шоу Legendary Rock Voices, які збирали повні зали в турі Європою, цього разу зібрали цілий зал гостей в Київському Палаці Спорту. На сцені також виступили зіркові гості — Артем Пивоваров, Олег Скрипка та Євген Хмара.

Перший концерт Legendary Rock Voices відбувся в МЦКМ у вересні 2024 року, а вже через рік — повний Палац спорту. Ми вважаємо, що це успіх українських виконавців і проєкту, якому лише рік. Legendary Rock Voices було створено рік тому, але він вже встиг підкорити 43 європейських міста, де зібрав понад 100 тисяч глядачів. Артисти, які пройшли кастинг для участі в проєкті, всі мають класичну музичну освіту та великий досвід роботи в цій галузі.

Legendary Rock Voices — це не тільки шість основних вокалістів, це шоу, яке створило більше 100 людей. На сцені знаходились симфонічний оркестр, хор та рок-бенд. Було задіяно понад 50 кіловат звуку, використано більше сотні світлових приладів та розроблено унікальну світлову партитуру.

Metallica та AC/DC, Linkin Park, Rammstein, Nirvana, The Cranberries, Evanescence та інші легендарні гурти, що стали символами найщасливіших моментів життя для багатьох з нас. Деяких із цих музикантів вже немає в живих, проте їхня творчість досі дарує неповторні емоції мільйонам людей по всьому світу. І цього вечора кияни та гості столиці відчули потужну емоційну хвилю ностальгії і за один вечір прожили найяскравіші моменти свого життя — перший повільний танець на шкільній дискотеці, перший поцілунок чи першу відпустку на березі моря.

Організатори шоу також підготували сюрприз для гостей. Зіркові гості, які цього вечора органічно влилися в команду Legendary Rock Voices і вийшли на сцену разом із вокалістами проєкту та оркестром — Артем Пивоваров, Олег Скрипка та піаніст-віртуоз Євген Хмара.

«Ми створили вокально-симфонічне шоу, в якому класичні рок-композиції зазвучали по-новому — через призму симфонічного оркестру, живих інструментів і справжніх емоцій. Я сам підбирав плейлист на концерт і вибирав пісні, які не старіють. І я дуже щасливий, що це знайшло відгук серед українців!» — коментує продюсер проєкту Олександр Порядченко, власник квиткового оператора Kontramarka, який вже п'ятнадцять років професійно займається концертами.

На черзі у Legendary Rock Voices виступ у Львівській опері, який відбудеться вже 2 листопада. На глядачів чекає два концерти в один день, квитки на які вже майже продано. Після чого шоу відправиться в тур Чехією, Німеччиною та Францією.