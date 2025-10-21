Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас

МИ В СОЦМЕРЕЖАХ:

Культура Новини партнерів

Київський Палац Спорту зазвучав рок-симфонією разом з Legendary Rock Voices

Legendary Rock Voices
На черзі у Legendary Rock Voices виступ у Львівській опері, який відбудеться 2 листопада

Унікальне вокально-симфонічне шоу Legendary Rock Voices, які збирали повні зали в турі Європою, цього разу зібрали цілий зал гостей в Київському Палаці Спорту. На сцені також виступили зіркові гості — Артем Пивоваров, Олег Скрипка та Євген Хмара.

Перший концерт Legendary Rock Voices відбувся в МЦКМ у вересні 2024 року, а вже через рік — повний Палац спорту. Ми вважаємо, що це успіх українських виконавців і проєкту, якому лише рік. Legendary Rock Voices було створено рік тому, але він вже встиг підкорити 43 європейських міста, де зібрав понад 100 тисяч глядачів. Артисти, які пройшли кастинг для участі в проєкті, всі мають класичну музичну освіту та великий досвід роботи в цій галузі. 

Legendary Rock Voices — це не тільки шість основних вокалістів, це шоу, яке створило більше 100 людей. На сцені знаходились симфонічний оркестр, хор та рок-бенд. Було задіяно понад 50 кіловат звуку, використано більше сотні світлових приладів та розроблено унікальну світлову партитуру.

Відео дня

Metallica та AC/DC, Linkin Park, Rammstein, Nirvana, The Cranberries, Evanescence та інші легендарні гурти, що стали символами найщасливіших моментів життя для багатьох з нас. Деяких із цих музикантів вже немає в живих, проте їхня творчість досі дарує неповторні емоції мільйонам людей по всьому світу. І цього вечора кияни та гості столиці відчули потужну емоційну хвилю ностальгії і за один вечір прожили найяскравіші моменти свого життя — перший повільний танець на шкільній дискотеці, перший поцілунок чи першу відпустку на березі моря.

ROCK VOICES
Унікальне вокально-симфонічне шоу Legendary Rock Voices
ROCK VOICES
Унікальне вокально-симфонічне шоу Legendary Rock Voices
ROCK VOICES
Унікальне вокально-симфонічне шоу Legendary Rock Voices
ROCK VOICES
Унікальне вокально-симфонічне шоу Legendary Rock Voices
ROCK VOICES
Унікальне вокально-симфонічне шоу Legendary Rock Voices
ROCK VOICES
Унікальне вокально-симфонічне шоу Legendary Rock Voices
ROCK VOICES
Унікальне вокально-симфонічне шоу Legendary Rock Voices
ROCK VOICES
Унікальне вокально-симфонічне шоу Legendary Rock Voices
ROCK VOICES
ROCK VOICES
ROCK VOICES
ROCK VOICES
ROCK VOICES
ROCK VOICES
ROCK VOICES
ROCK VOICES

Організатори шоу також підготували сюрприз для гостей. Зіркові гості, які цього вечора органічно влилися в команду Legendary Rock Voices і вийшли на сцену разом із вокалістами проєкту та оркестром — Артем Пивоваров, Олег Скрипка та піаніст-віртуоз Євген Хмара.

«Ми створили вокально-симфонічне шоу, в якому класичні рок-композиції зазвучали по-новому — через призму симфонічного оркестру, живих інструментів і справжніх емоцій. Я сам підбирав плейлист на концерт і вибирав пісні, які не старіють. І я дуже щасливий, що це знайшло відгук серед українців!» — коментує продюсер проєкту Олександр Порядченко, власник квиткового оператора Kontramarka, який вже п'ятнадцять років професійно займається концертами.

На черзі у Legendary Rock Voices виступ у Львівській опері, який відбудеться вже 2 листопада. На глядачів чекає два концерти в один день, квитки на які вже майже продано. Після чого шоу відправиться в тур Чехією, Німеччиною та Францією.