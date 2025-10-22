Я не просто снимаю — я вижу суть: Валерия Сазоненко о внутреннем мире видеографа

Видеография сегодня — это преимущественно о скорости и современных эффектах. Клиенты все больше заказывают съемку с трендовыми концепциями, яркими цветами, динамичными кадрами. Но в таком потоке контента появились специалисты, которые работают иначе. Они ищут моменты и эмоции, которые невозможно отыграть для камеры. Это подход, где камера служит искусству, а не наоборот.

Украинская видеограф Валерия Сазоненко, найдя собственный голос через отказ от общепринятых правил видеопродукции, рассказывает о своем опыте. Вместо погони за техническим совершенством она выбрала путь поиска эмоциональной составляющей в каждом кадре.

"Постепенно пришло понимание: моя работа о поиске прекрасного даже там, где его очень сложно заметить, о том, чтобы находить истории в жестах, которые кажутся случайными."

Что значит "видеть суть"

Для Валерии работа начинается не с технического планирования, а с вопроса: что на самом деле происходит за кулисами? Часто она проводит часы, просто наблюдая за людьми, их манерой говорить, жестами.

Видеограф Валерия Сазоненко

"Камера для меня — это лишь инструмент. Настоящая работа происходит в моменты, когда я откладываю ее в сторону и просто смотрю", — объясняет специалист.

Этот подход возник из личного опыта. Переехав в США, Валерия почувствовала, как трудно быть настоящей в чужой культуре. Именно тогда поняла ценность аутентичности.

Подлинность в кадре

Валерия отмечает, что когда люди забывают о камере и становятся собой рождаются ценные моменты. Поэтому специалистка во время каждой своей съемки пытается создать максимально комфортную атмосферу.

"Я не охочусь за "удачными кадрами". Жду, пока человек расслабится и покажет настоящее лицо. Эти секунды стоят часов постановочных сцен", — делится опытом видеограф.

Редактор жизни

Сазоненко сформулировала для себя новое понимание профессии. Она не снимает всю реальность и приукрашивает ее — она редактирует, оставляя только самое важное.

"В жизни, в соцсетях много шума. Моя работа заключается в том, чтобы убрать его и показать то, что действительно имеет значение для конкретной сферы или для отдельных людей, если это съемка не для бизнеса, а к примеру love story", — заключает Валерия.

Недавно эксперт имела особый опыт съемки предложения руки и сердца одного из самых интимных моментов в жизни людей. Ее задачей было не просто зафиксировать событие, но и выделить романтические детали: дрожание рук, мгновение тишины перед "да", слезы счастья. Для Валерии в таких съемках самым ценным является то, что она имеет уникальную возможность заснять любовь в ее чистом проявлении и создать воспоминания, которые молодожены смогут просматривать через годы и показывать собственным детям.

Эта философия распространяется и на личную жизнь эксперта. Сазоненко спустя некоторое время работы научилась ценить настоящие моменты больше эффектных, но искусственных.

Будущее в аутентичности

Несмотря на давление коммерческих требований и постоянных дедлайнов, из-за которых пространство для креативности сильно ограничивается, Валерия Сазоненко верит в будущее подлинности. Люди устали от фейкового контента и ищут что-то реальное и живое.

"Правда и истинная сущность не всегда могут пробить себе дорогу самостоятельно, иногда они теряются в непонимании: для чего? для кого? и почему? мы делаем контент. Моя задача — помочь им проявиться", — завершает свой рассказ Валерия.