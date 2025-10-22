Я не просто знімаю — я бачу суть: Валерія Сазоненко про внутрішній світ відеографа

Відеографія сьогодні — це переважно про швидкість та сучасні ефекти. Клієнти все більше замовляють зйомку з трендовими концепціями, яскравими кольорами, динамічними кадрами. Але у такому потоці контенту з’явилися фахівці, які працюють інакше. Вони шукають моменти та емоції, які неможливо відіграти для камери. Це підхід, де камера служить мистецтву, а не навпаки.

Українська відеограф Валерія Сазоненко, знайшовши власний голос через відмову від загальноприйнятих правил відеопродукції, розповідає про свій досвід. Замість погоні за технічною досконалістю вона обрала шлях пошуку емоційної складової в кожному кадрі.

"Поступово прийшло розуміння: моя робота про пошук прекрасного навіть там, де його дуже складно помітити, про те, щоб знаходити історії в жестах, які здаються випадковими."

Що означає "бачити суть"

Для Валерії робота починається не з технічного планування, а з питання: що насправді відбувається за кулісами? Часто вона проводить години, просто спостерігаючи за людьми, їх манерою говорити, жестами.

Відео дня

Відеограф Валерія Сазоненко

"Камера для мене — це лише інструмент. Справжня робота відбувається в моменти, коли я відкладаю її в сторону і просто дивлюся", — пояснює фахівець.

Цей підхід виник з особистого досвіду. Переїхавши до США, Валерія відчула, як важко бути справжньою в чужій культурі. Саме тоді зрозуміла цінність автентичності.

Справжність у кадрі

Валерія зазначає, що коли люди забувають про камеру і стають собою народжуються найцінніші моменти. Через це спеціалістка під час кожної своєї зйомки намагається створити максимально комфортну атмосферу.

"Я не полюю за "вдалими кадрами". Чекаю, поки людина розслабиться і покаже справжнє обличчя. Ці секунди варті годин постановочних сцен", — ділиться досвідом відеограф.

Редактор життя

Сазоненко сформулювала для себе нове розуміння професії. Вона не знімає всю реальність і прикрашає її — вона редагує, залишаючи тільки найважливіше.

"У житті, у соцмережах багато шуму. Моя робота полягає в тому, щоб прибрати його і показати те, що справді має значення для конкретної сфери чи для окремих людей, якщо це зйомка не для бізнесу, а до прикладу love story", — підсумовує Валерія.

Нещодавно експертка мала особливий досвід зйомки пропозиції руки та серця одного з найінтимніших моментів у житті людей. Її завданням було не просто зафіксувати подію, а й виокремити найромантичніші деталі: тремтіння рук, мить тиші перед "так", сльози щастя. Для Валерії у таких зйомках найціннішим є те, що вона має унікальну можливість зафільмувати любов у її найчистішому прояві та створити спогади, які наречені зможуть переглядати через роки та показувати власним дітям.

Ця філософія поширюється і на особисте життя експертки. Сазоненко через деякий час роботи навчилася цінувати справжні моменти більше за ефектні, але штучні.

Майбутнє в автентичності

Попри тиск комерційних вимог і постійних дедлайнів, через які простір для креативності сильно обмежується, Валерія Сазоненко вірить у майбутнє справжності. Люди втомилися від фейкового контенту і шукають щось реальне та живе.

"Правда і справжня сутність не завжди можуть пробити собі дорогу самостійно, інколи вони губляться у нерозумінні: для чого? для кого? та чому? ми робимо контент. Моє завдання — допомогти їм проявитися", — Валерія завершує свою розповідь.