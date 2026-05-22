Украинская вышиванка в разных странах мира: как отметили День вышиванки украинские общины за рубежом

Уже традиционно, в третий четверг мая, украинцы всего мира празднуют День вышиванки. Праздник начала студентка Черновицкого национального университета Леся Воронюк в 2026 году.

Вышиванку считают оберегом. Ее называют кодом украинской идентичности, ведь в вышитых орнаментах можно увидеть вышитые символы — дерево жизни, калину, которая означает любовь и благополучие, виноград, символизирующий семейное счастье, мак как защиту от сглаза, круг как символ солнца, ромбы, которые означают плодородие и тому подобное.

Историки и археологи свидетельствуют о том, определенные элементы вышиванки существовали еще на одежде скифов, проживавших на территории современной Украины до нашей эры. Путешественники описывали в своих заметках, что вышитую одежду носили во времена Киевской Руси. Возникновение же именно украинской вышивки связывают с Трипольской культурой.

Сегодня можно увидеть многообразие вышиванок во всех странах мира, где есть украинцы. И, вероятно, полномасштабная война России против Украины сыграла ключевую роль и стала катализатором того, что украинцы начали еще больше демонстрировать нашу культуру и традиции за рубежом, с гордостью надевая один из символов Украины — вышитую одежду.

В центре Барселоны в честь Дня вышиванки 21 мая состоялось праздничное шествие, организованное Украинской общиной Барселоны. К празднику присоединились также иностранные активисты, которые поддерживают Украину все годы войны и имеют свои истории, связанные с вышиванками.

Анна Клочко

"У меня есть вышиванка, которая для меня очень ценна, потому что она является еще одной связью с Украиной. Я купил ее в Барселоне у девушки, которая собирала средства для того, чтобы купить своему брату хорошее снаряжение для противостояния российским захватчикам... в ее глазах можно было видеть страдание и тревогу. Я редко когда тратил свои деньги с такой радостью от того, что делаю что-то хорошее, хорошее для кого-то", — прокомментировал Карлос Гонсалес, испанский активист, который помогает украинцам.

Традиционно, во время мероприятия, активисты собрали средства на покупку автомобиля для ВСУ. А уже 30 и 31 мая в Барселоне состоится VI Международный фестиваль украинской культуры "Вышиванка — Берегиня".

Анна Клочко

В Париже около 200 человек прошли праздничным шествием по бульвару Сант Жерман. Люди приходили целыми семьями, с флагами, цветами и одетые в одежду с традиционными для их региона орнаментами.

"Для многих присутствующих это было не просто праздничное событие. Во время, когда Украина продолжает борьбу за свою свободу, вышиванка стала символом стойкости, памяти и единства украинцев во всем мире, отмечали присутствующие", — комментирует украинская журналистка Юлия Шипунова. "У места сбора, Собора Владимира Великого, звучала украинская речь, звучали песни и смех детей. Парижане и туристы останавливались, фотографировали шествие и поддерживали участников аплодисментами".

Юлия Шипунова

Один из организаторов этого уже традиционного мероприятия, председатель Объединения украинцев во Франции Жан-Пьер Пастернак убежден: "День вышиванки в очередной раз доказал: украинская культура не имеет границ. И пока в разных уголках мира люди одевают вышиванки, звучит украинская песня и развевается сине-желтый флаг — Украина живет в сердцах миллионов".

17 мая Норвегия праздновала День Конституции, который символизирует свободу, демократию и единство общества. В этот день по всей стране состоялись праздничные шествия. В городе Гримстад к торжественному шествию пригласили украинскую общину, впервые за последние четыре года. Участники украинской организации Cossacks DNA вышли на шествие в вышиванках, соединив украинскую традицию с участием в норвежском национальном празднике.

"Украинские общины и инициативы в разных коммунах Норвегии в эти выходные готовят культурные мероприятия, встречи и празднования ко Дню вышиванки. Целью таких событий является не только объединение украинцев, но и популяризация украинской культуры среди норвежцев и построение культурного диалога между общинами", — прокомментировали в Cossacks DNA.

ДНК казаков

В этом году День вышиванки совпал с христианским праздником Вознесения Господня. В честь этого в турецком городе Бурса прошла служба, которую провел Митрополит Прусский Иоаким, и на которую украинская община Бурсы пришла в праздничных вышиванках.

Юлиана Шентут (Общество украинцев в Бурсе)

"Рожденные в вышиванке" — проект отдела 147 Союза Украинок Америки и Родительский Дом.Homestead — такая акция состоялась в Техасе в честь Дня вышиванки. В рамках проекта организаторы во главе с Екатериной Воиновой фотографировали маленьких диаспорян в вышиванках. В этом году сделали 13 фотографий детей на фоне Техасского Капитолия в Остине. В конце года организаторы используют фото детей для календарей, которые затем продадут, чтобы собрать средства на Проект "Землячки" — помощь военным женщинам в Украине.

Анна Шаруда Анна Шаруда

Также в окрестностях Остина состоялся ежегодный забег в вышиванках. Уже третий год подряд община собирается в парке в окрестностях города, чтобы пробежать 3 километра вокруг озера и отпраздновать День вышиванки.

Забег был организован по инициативе Отдела 147 Союза Украинок Америки, а также в этом году к числу организаторов присоединился центр Пласта Остина — старшие пластуны бежали забег и продавали лимонад. Украинцы настолько дружные. Что даже ливень не помешал в праздновании.

Вадим Колесник

В Ванкувере вчера проходило шествие в Вышиванках, организованное волонтерским движением ЮА.Ралли.

А уже в субботу состоится презентация проекта Ukrainian Cultural Society "Оккупированное наследие", где покажут костюмы с Луганщины, Донетчины и впервые в Ванкувере состоится презентация крымскотатарского костюма.

Не все украинские общины за рубежом имели возможность провести празднование Дня вышиванки в четверг, 21 мая. Поэтому много мероприятий запланировано на эти выходные.

