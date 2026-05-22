Українська вишиванка в різних країнах світу: як відзначили День вишиванки українські громади закордоном

Вже традиційно, в третій четвер травня, українці всього світу святкують День вишиванки. Свято започаткувала студентка Чернівецького національного університету Леся Воронюк у 2026 році.

Вишиванку вважають оберігом. Її називають кодом української ідентичності, адже у вишитих орнаментах можна побачити вишиті символи — дерево життя, калину, яка означає любов і добробут, виноград, що символізує сімейне щастя, мак як захист від зглазу, коло як символ сонця, ромби, які означають родючість тощо.

Історики та археологи свідчать про те, певні елементи вишиванки існували ще на одязі скіфів, які проживали на території сучасної України до нашої ери. Мандрівники описували в своїх нотатках, що вишитий одяг носили за часів Київської Русі. Виникнення ж саме української вишивки пов’язують із Трипільською культурою.

Сьогодні можна побачити різноманіття вишиванок в усіх країнах світу, де є українці. І, певно, повномасштабна війна росії проти України зіграла ключову роль і стала каталізатором того, що українці почали ще більше демонструвати нашу культуру та традиції закордоном, з гордістю вдягаючи один із символів України — вишитий одяг.

В центрі Барселони на честь Дня вишиванки 21 травня відбулася святкова хода, організована Українською громадою Барселони. До свята долучилися також іноземні активісти, які підтримують Україну всі роки війни і мають свої історії, пов’язані з вишиванками.

Анна Клочко

“У мене є вишиванка, яка для мене дуже цінна, бо вона є ще одним зв’язком з Україною. Я купив її в Барселоні у дівчини, яка збирала кошти для того, щоб купити своєму братові хороше спорядження для протистояння російським загарбникам... у її очах можна було видно страждання та тривогу. Я рідко коли витрачав свої гроші з такою радістю від того, що роблю щось добре, хороше для когось”, — прокоментував Карлос Гонсалес, іспанський активіст, який допомагає українцям.

Традиційно, під час заходу, активісти зібрали кошти на купівлю автомобіля для ЗСУ. А вже 30 та 31 травня в Барселоні відбудеться VI Міжнародний фестиваль української культури “Вишиванка – Берегиня”.

Анна Клочко

В Парижі близько 200 людей пройшли святковою ходою по бульвару Сант Жерман. Люди приходили цілими родинами, з прапорами, квітами та вдягнені у одяг із традиційними для їхнього регіону орнаментами.

«Для багатьох присутніх це була не просто святкова подія. У час, коли Україна продовжує боротьбу за свою свободу, вишиванка стала символом стійкості, пам’яті та єдності українців у всьому світі, зазначали присутні», – коментує українська журналістка Юлія Шипунова. “Біля місця збору, Собору Володимира Великого, лунала українська мова, звучали пісні та сміх дітей. Парижани та туристи зупинялися, фотографували ходу та підтримували учасників оплесками”.

Юлія Шипунова

Один із організаторів цього вже традиційного заходу, голова Об'єднання Українців у Франції Жан-П'єр Пастернак переконаний: “День вишиванки вкотре довів: українська культура не має кордонів. І поки у різних куточках світу люди одягають вишиванки, звучить українська пісня та майорить синьо-жовтий прапор — Україна живе у серцях мільйонів”.

17 травня Норвегія святкувала День Конституції, який символізує свободу, демократію та єдність суспільства. У цей день по всій країні відбулися святкові ходи. В місті Грімстад до урочистої ходи запросили українську громаду, вперше за останні чотири роки. Учасники української організації Cossacks DNA вийшли на ходу у вишиванках, поєднавши українську традицію з участю у норвезькому національному святі.

“Українські громади та ініціативи в різних комунах Норвегії цими вихідними готують культурні заходи, зустрічі та святкування до Дня вишиванки. Метою таких подій є не лише об’єднання українців, а й популяризація української культури серед норвежців та побудова культурного діалогу між громадами”, —прокоментували в Cossacks DNA.

Cossacks DNA

Цього року День вишиванки співпав з християнським святом Вознесіння Господнього. На честь цього в турецькому місті Бурса пройшла служба, яку провів Митрополит Пруський Іоакім, і на яку українська громада Бурси прийшла у святкових вишиванках.

Юліана Шентут (Товариство українців в Бурсі)

“Народжені у вишиванці” — проєкт відділу 147 Союзу Українок Америки та Батьківська Хата.Homestead — така акція відбулася в Техасі на честь Дня вишиванки. В рамках проекту організатори на чолі з Катериною Воіновою фотографували маленьких діаспорян у вишиванках. Цього року зробили 13 фотографій дітей на фоні Техаського Капітолію в Остіні. В кінці року організатори використають фото дітей для календарів, які потім продадуть, щоб зібрати кошти на Проєкт “Землячки” — допомогу військовим жінкам в Україні.

Також в на околицях Остіну відбувся щорічний забіг у вишиванках. Вже третій рік поспіль громада збирається в парку в околицях міста, щоб пробігти 3 кілометри навколо озера та відствяткувати День вишиванки.

Забіг було організовано за ініціативи Відділу 147 Союзу Українок Америки, а також цього року до числа організаторів долучився осередок Пласту Остіну — старші пластуни бігли забіг і продавали лимонад. Українці настільки дружні. Що навіть злива не завадила у святкуванні.

Вадим Колесник

У Ванкувері вчора відбувалась хода у Вишиванках, організована волонтерським рухом ЮА.Раллі.

А вже в суботу відбудеться презентація проєкту Ukrainian Cultural Society "Окупована Спадщина", де покажуть строї з Луганщини, Донеччини і вперше у Ванкувері відбудеться презентація кримськотатарського костюму.

Не всі українські громади закордоном мали змогу провести святкування Дня вишиванки у четвер, 21 травня. А тому багато заходів заплановано на ці вихідні.

Інформація буде доповнена..